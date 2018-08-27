«Я очень самокритичный человек»: Оксана Акиньшина рассказала о работе в кино и общении с поклонниками

Карьера Оксаны Акиньшиной в кино началась, когда девушке было всего 13 лет — тогда её утвердил на главную роль в своём первом и единственном фильме Сергей Бодров — младший. После были «Лиля навсегда», «Юг», «Игры мотыльков», «Стиляги», «Высоцкий. Спасибо, что живой» и множество других успешных проектов. Фильмография Акиньшиной насчитывает более 30 картин. В интервью RT актриса рассказала об опыте работы с зарубежными режиссёрами, склонности к самокритике и общении с поклонниками, а также объяснила, почему её не прельщает служба в театре.

— Мы с вами встретились на съёмках фильма ужасов «Рассвет». Чем вас заинтересовала эта картина? Какая роль вам досталась?

— Я ещё не снималась в российском хорроре, и поэтому мне было интересно попробовать новый жанр. Я играю мать главной героини. Именно с неё начинается вся эта история со сновидениями и какими-то непережитыми страхами главного персонажа.

— Многие актёры опасаются сниматься в фильмах, в которых затрагивается тема потустороннего. Вы не из их числа?

— Нет. Это же вообще миф из мифов! Любое кино — фантазия, не настоящая жизнь. А это уж совсем. Какая разница, что это: миф, история про потустороннее или космический корабль? Никакой разницы!

— Вы успели сняться в нескольких фильмах зарубежного производства («Лиля навсегда», «Юг», «Превосходство Борна», «Москва Zero». — RT). Как вы попали в эти проекты?

— Как и все остальные артисты попадают в любые проекты: кастинги, кастинг-директора, пробы...

— Было ли вам комфортно работать с испанской, американской, голландской съёмочными группами?

— С ними всегда было работать удобнее. Особенно в то время, когда наши, российские, площадки не были так пунктуальны, дисциплинированны и слаженны, как европейские и американские. Сейчас, наверное, с ними работать — так же... а тогда было ещё удобнее.

— Вам этот опыт впоследствии пригодился в России?

— Это не опыт — скорее, проблема для съёмочных групп. Когда ты снимаешься за границей, то понимаешь, как важно, чтобы всё было организовано по минутам. И если у нас происходит полный хаос, а он часто происходит, конечно, это выбивает из колеи.

— Во время съёмок фильма «Юг» вам пришлось говорить на голландском языке. Вы помните какие-то из тех реплик или подобные навыки улетучиваются сразу же, как только перестают быть полезными?

— Какую-то галиматью я помню, но что это значит — уже, конечно, нет.

— А какие ещё необычные навыки вы приобрели благодаря кино? Может быть, плавать научились...

— На лошади кататься.

— Вы смотрели все фильмы, в которых снимались? Многие актёры не любят видеть конечный результат, сразу начинают себя критиковать.

— Кинопроекты все, наверное, смотрела. Может быть, какие-то сериальные не смотрела — которые шли потом.

Кадр из фильма «Превосходство Борна», 2004

© kinopoisk.ru

— А вы вообще склонны к самокритике?

— Да, я очень самокритичный человек. Но даже не в профессии, а вообще, по жизни самокритична.

— Я думаю, перфекционизм — это отлично.

— Не всегда это отлично, но у меня он так превалирует. Однако картины с собой я могу спокойно смотреть.

— А есть ли у вас кумиры среди актёров? По крайней мере, люди, на которых вы бы равнялись?

— Нет, среди наших — нет, наверное.

— А зарубежные?

— Какие-то общепринятые голливудские артисты, которые уже добились каких-то определённых высот и остаются на таком уровне до сих пор.

— В одном из интервью несколько лет назад вы сказали, что не хотели бы работать в театре на постоянной основе.

— И сейчас бы не хотела.

— Почему?

— Наверное, люди, которые учились этому, которые в этом понимают гораздо больше, чем я, которые изначально шли (работать. — RT) с такой организацией жизненной, как театр, — для них, наверное, это какие-то вещи удобные. Но для меня как для человека, который ничего в этом процессе, в принципе, до сих пор не понимает, постоянно быть зависимой от какой-то работы очень сложно.

Я не могу зависеть от какого-то спектакля через две недели, если у меня есть своя жизнь, дети и я не могу никуда уехать из-за этого.

Быть привязанной к театру я просто не могу. Не могу посвятить столько времени этому.

— Вы также нечастый гость в телевизионных проектах. По этой же причине?

— По причине того, что я просто не могу себе позволить сниматься, я не знаю, 70 смен подряд.

— Тем не менее телевидение — это рост зрительского интереса, популярность. Вас не прельщает это?

— Я выбираю семью.

Кадр из фильма «Сёстры», 2001

© kinopoisk.ru

— К вопросу о популярности. Вас наверняка часто узнают на улице, просят автограф, совместную фотографию. Как вы относитесь к таким побочным проявлениям славы?

— Когда я пребываю в хорошем расположении духа — ничего. А когда народу слишком много или... Знаете, не всякая форма просьбы корректна. Очень часто поступают достаточно хабальские просьбы. Поэтому всё зависит от того, как люди просят, с каким подходом обращается человек.

— Помните самую необычную встречу с поклонниками?

— Не знаю. А, нет! Могу вспомнить. Но это скорее не поклонник, а очень-очень давний друг, давний знакомый. Мы с ним снимались в первом фильме «Сёстры». Это мальчик, который играл цыганёнка. И вот сейчас Вадик Верник встретил его в Сочи. А он там работает, оказывается, в каком-то театре... Уже взрослый парень. Мы встретились. Ну, как поклонник он ко мне пришёл. Встретились, пообщались в Сочи, на «Кинотавре».

— Я знаю, вы ведёте Instagram. Для себя?

— Для себя.

— Вы сталкивались с какими-то негативными комментариями, может быть, с резкой критикой в свой адрес? Как реагируете на такие вещи?

— Да никак. Это неотъемлемая часть (публичности. — RT). Кому-то человек нравится, кому-то нет. В жизни каждого, по-моему, известного человека как позитивные, так и негативные отзывы всегда присутствуют. Ну, есть и просто хамские. Но что с этим поделаешь...

— Давайте вернёмся на 18 лет назад. Вам 13 лет. Вы пришли на кастинг к Сергею Бодрову — младшему. На тот момент хотели ли вы стать актрисой?

— Нет. Хотела стать ветеринаром, наверное.

— А если бы вы не стали актрисой, не стали моделью и не стали ветеринаром, в каком амплуа вы бы хотели прожить свою жизнь?

— Я не знаю. Если бы был этот выбор в моей жизни... Не знаю. Жизнь на то она и есть. Мы не можем её поменять.