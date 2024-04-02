«Выше прав и свобод настоящих женщин»: Джоан Роулинг негативно отреагировала на новый закон о преступлениях в Шотландии

Писательница Джоан Роулинг раскритиковала вступивший в силу в Шотландии закон, который предполагает наказание за травлю представителей секс-меньшинств, включая негативные высказывания в интернете и употребление неправильных местоимений. В соцсетях автор опубликовала большой пост, в котором отметила, что этот документ не защищает права и свободы женщин, поощряет многие несправедливости, а также запрещает высказывать свою точку зрения.

Британская писательница Джоан Роулинг опубликовала объёмный пост в соцсети X, в котором поделилась мнением о вступившем в силу в Шотландии законе «О преступлениях на почве ненависти». Документ, в частности, предусматривает ответственность за травлю трансгендерных людей*, употребление неправильных местоимений, а также за проявление ненависти из-за инвалидности, возраста, религии или сексуальной ориентации. Меры будут приниматься и за высказывания в интернете.

По мнению автора «Гарри Поттера», этот закон никак не способствует защите женщин.

«Законодатели Шотландии, похоже, поставили чувства мужчин, реализующих свои представления о женственности (невзирая на то, с какой долей женоненавистничества и оппортунизма это делается) выше прав и свобод настоящих женщин и девочек», — считает писательница.

Она уточняет, что вступивший в силу документ развязывает руки активистам, желающим заставить молчать тех, кто высказывает свою точку зрения, например о регистрируемых данных преступников-трансгендеров. В них нападения сексуального и насильственного характера, совершаемые биологическими мужчинами, фиксируются как женские. По словам Роулинг, это касается и других несправедливостей, в частности разрешения трансгендерам участвовать в женских соревнованиях.

«Новая законодательная инициатива даёт простор для всяческих злоупотреблений активистам, желающим заткнуть рот тем, кто высказывается о рисках упразднения пространств, доступных только для женщин и девочек», — пишет Роулинг.

Писательница отмечает, что шотландские женщины на протяжении уже нескольких лет подвергаются давлению со стороны властей, отвергающих биологические факты и принимающих неорелигиозную концепцию пола, которую невозможно как-либо подтвердить. Роулинг отмечает, что переосмысление понятия «женщина» и приписывание его каждому мужчине, идентифицирующему себя представителем женского пола, стало проблемой, повлёкшей серьёзные последствия. Она приводит в пример трансактивиста Айлу Брайсон (при рождении — Адам Грэм), которого признали виновным в двух случаях изнасилования женщин, однако после предъявления обвинения тот совершил трансгендерный переход и был помещён в женскую тюрьму.

«Невозможно точно описать или осмыслить реальное положение дел в том, что касается насилия, совершаемого против женщин и девочек (в том числе сексуализированного), или же разобраться с текущим посягательством на их права, если нам не будет позволено называть мужчину мужчиной», — пишет автор.

Литератор считает, что свободе слова и убеждений в Шотландии настанет конец, если точное описание биологического пола будет считаться преступлением. Кроме того, Роулинг уточняет, что если её пост будет квалифицироваться как правонарушение по принятому закону, то она «с нетерпением ждёт ареста», когда вернётся в Шотландию.

Большинство пользователей соцсети, отреагировавших на высказывание писательницы, согласились с её мнением и поблагодарили за смелость.

«Абсолютно деспотично криминализировать (действия. — RT) женщин, которые характеризуют себя взрослыми людьми женского пола. Удерживание женщин в подчинённом положении всегда происходило на почве половой принадлежности, и нам принципиально важно оставить за собой возможность отстаивать свои интересы в таком качестве», — написал один из комментаторов.

«Спасибо за ваши неиссякаемые смелость и юмор — они как свет в тёмные времена и уже внесли существенный вклад. Надеюсь, вы не будете против, если я вас мысленно обниму изо всех сил», — выразился другой пользователь.

Сама Роулинг продолжает освещать события и пересылать новости о пикетах и об акциях протеста, которые начали проходить в Шотландии после объявления о принятии нового закона.

Литератор не первый раз высказывает свою гражданскую позицию. В 2021 году в соцсетях автор прокомментировала статью о намерении шотландской полиции регистрировать осуждённых мужчин как женщин, если они сами таковыми себя считают.

«Война — это мир. Свобода — это рабство. Незнание — сила. Обладающий пенисом человек, который вас изнасиловал, — женщина», — написала тогда автор.

В 2022 году Роулинг подверглась осуждению со стороны активистов из-за негативных высказываний о поправках к закону о признании пола, направленных на упрощение процесса юридического признания половой идентификации для трансгендеров. Она писала, что эти меры лишат защиты женщин, подвергшихся насилию со стороны мужчин-трансгендеров и женщин-заключённых.

В феврале 2024-го Роулинг раскритиковала журналиста телеканала Sky News, который в выпуске об осуждённом трансгендере-мужчине назвал преступника женщиной. Элис Вон, идентифицирующий себя женщиной по имени Скарлет Блейк, был признан виновным в убийстве человека и получил пожизненный срок.

Роулинг тогда писала, что это преступление не должно причисляться к осуществлённым женщиной. Как и в этот раз, многие пользователи в сети поддержали точку зрения писательницы. «Как же достало. Это не женщина. Это не наше преступление», — заявляла Джоан Роулинг.

Несмотря на множество согласных с ней, смелые высказывания Роулинг не раз становились причиной не только травли автора, но и гневных посланий в её адрес и даже угроз её жизни. Тем не менее литератор продолжает защищать права женщин. Кроме того, писательница не перестаёт творить и вместе с Warner Bros. Discovery занимается производством сериала по циклу книг о Гарри Поттере. Известно, что каждый из семи сезонов будет основан на одной из частей. Выход проекта планируется в 2026 году.

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