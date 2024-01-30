«Воспитываем детей на своих героях»: в сети вышел тизер ленты «Домовёнок Кузя»

Во вторник, 30 января, был опубликован тизер семейной комедийной полнометражной ленты «Домовёнок Кузя» продюсера Сарика Андреасяна. В ролике показан главный герой и его встреча с девочкой Наташей в исполнении Софии Петровой. Многие пользователи сети тепло отреагировали на видео. Они отметили, что с нетерпением ждут выхода картины на экраны и обязательно придут на показ вместе с детьми.

В сети вышел тизер семейной картины «Домовёнок Кузя», продюсированием которой занимаются братья Андреасян. Вместе с опубликованным роликом Сарик Андреасян анонсировал дату выхода ленты на российские экраны.

«А это, друзья, невероятный сюрприз и радость для наших детей! «Домовёнок Кузя» возвращается к нам. Увидимся 19 декабря во всех кинотеатрах. Возрождаем наследие и воспитываем своих детей на своих героях», — подписал продюсер ролик в Instagram*.

В тизере показано, как синеглазый домовёнок с лохматыми белокурыми волосами выпадает из коробки для игрушек и, увидев в комнате девочку Наташу, притворяется куклой. Однако героиня Софии Петровой успела заметить бегущего Кузю.

«Не притворяйся, я видела, что ты живой», — говорит девочка, обращаясь к домовёнку.

Многие пользователи соцсети благосклонно приняли ролик. В комментариях они выразили радость от увиденного и готовность прийти в кинотеатры всей семьёй: «Какая прелесть», «Красота», «Какое чудо», «Славный домовёнок», — написали они.

«Какие же вы молодцы, что возрождаете классику, у вас получаются очень добрые фильмы», — отметила одна из комментирующих.

«Очень хочу посмотреть этот фильм, жду! Вдохновения вам и всей команде, кто работает над его созданием», — написала другая подписчица.

Некоторые поклонники советской анимационной картины огорчились, что премьера полнометражной ленты состоится нескоро. В комментариях Андреасян объяснил, что дата выбрана исходя из сроков работы над лентой. По его словам, фильм находится на этапе монтажа и рисовки графики.

Некоторые потенциальные зрители остались не в восторге от изображения домовёнка. Они отметили, что у него чересчур большие глаза и отличные от героя оригинального анимационного проекта пропорции тела.

«Не похож, жалко. Видимо, цели сделать похожим на Кузю из мультфильма не стояло. Современные дети не поймут, им должно понравиться, — выразила уверенность одна из пользователей. — Более старшее поколение заметит существенные различия и во внешнем виде, и в голосе по сравнению с мультипликационным персонажем».

По сюжету комедийной ленты, вырвавшись из плена Бабы-яги в сказочном мире, Кузя попадает в квартиру, где проживают девочка Наташа и её родители. Герою предстоит найти волшебный сундучок. Но вместе с домовёнком в реальный мир проникает и Яга.

Режиссёром проекта выступил Виктор Лакисов. Центральные роли исполнили Марк Богатырёв, Алика Смехова, Олег Комаров и Женя Малахова.

О том, что Сарик Андреасян будет продюсировать новый фильм про домовёнка Кузю, стало известно ещё в апреле 2023 года. Кинематографист сообщил об этом в соцсетях, отметив, что в детстве очень любил рассказы о Кузе.

«Теперь, когда я вырос, у меня появилась возможность осчастливить миллионы детей и показать им Кузю снова», — написал тогда Андреасян.

Это не единственный случай, когда любимая многими россиянами история вновь оживает на больших экранах. В 2022 и 2023 годах было множество новостей о съёмках и выходе экранизаций и ремейков. Эксперты в разговоре с RT объясняли повышенный интерес кинематографистов к сказкам и детским книгам множеством причин, в частности сложной политической ситуацией в мире, желанием освещать «вечные ценности» и нести в массы что-то доброе и знакомое.

«Мы долгое время жили в сложное, омрачённое западное время, а сейчас стали больше смотреть друг на друга. И художникам хочется говорить о любви. А где у нас всегда было много теплоты, любви, сердца? В сказках», — пояснил режиссёр Алексей Нужный.

К слову, в начале 2024 года в российский прокат вышел фильм Нужного «Бременские музыканты» о Трубадуре и его друзьях. Публика тепло оценила ленту, хотя трейлер поначалу вызвал немало недовольных отзывов со стороны пользователей сети.

Также из крупных сказочных экранизаций, выходивших на экраны, — лента «По щучьему велению», снятая Александром Войтинским по мотивам народной сказки о дурачке Емеле. Фильм стартовал в прокате в октябре 2023 года, а в ноябре стало известно, что он вошёл в топ-10 самых кассовых российских картин.

В будущем зрителей ждут новые фильмы на основе известных историй для детей. Например, Сарик Андреасян планирует производство проекта, основанного на повести «Дядя Фёдор, пёс и кот» Эдуарда Успенского. Съёмки начнутся в 2024-м. Режиссёр и продюсер пообещал поклонникам творчества писателя, что изо всех сил постарается оправдать их ожидания.

Помимо этого, в разработке у Андреасяна находится три проекта по мотивам сборника «Денискины рассказы» Виктора Драгунского. В декабре 2022-го стало известно, что кинематографист приобрёл права на литературный первоисточник и планирует создать целую вселенную по нему: снять полный метр, мультипликационный сериал и многосерийную ленту. По словам режиссёра, реализация планов займёт около семи лет.

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