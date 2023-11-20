«Каждый нашёл что-то своё»: «По щучьему велению» вошёл в топ-10 самых кассовых российских фильмов

Приключенческий фильм «По щучьему велению» менее чем за месяц собрал в прокате 2,06 млрд рублей и вошёл в десятку самых кассовых российских картин в истории. Сейчас он занимает седьмое место, уступая проектам «Чебурашка», «Холоп», «Движение вверх», «Т-34», «Последний богатырь: Посланник Тьмы» и «Вызов». Один из продюсеров фильма Александр Горохов в разговоре с RT отметил, что экранизация сказки пришлась по вкусу многим зрителям, поскольку каждый смог найти в ней что-то привлекательное для себя.

По данным ЕАИС, по итогам прошедших выходных суммарные сборы приключенческого фэнтези «По щучьему велению» достигли 2,06 млрд рублей. Таким образом, картина вошла в десятку самых кассовых российских кинопроектов в истории отечественного проката и разместилась в рейтинге на седьмой строчке.

Абсолютным лидером остаётся «Чебурашка». Стартовавший в прокате 1 января 2023 года фильм шёл в кинотеатрах более восьми месяцев и заработал 6,787 млрд рублей. Всего картину посмотрели более 22 млн зрителей.

На втором месте в списке — комедия 2019 года «Холоп» с 3,082 млрд. Также в рейтинге проекты «Движение вверх» (2,949 млрд), «Т-34» (2,272 млрд), «Последний богатырь: Посланник Тьмы» (2,205 млрд), «Вызов» (2,14 млрд), «Последний богатырь: Корень зла» (2,051 млрд), «Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел» (1,684 млрд) и «Последний богатырь» (1,664 млрд).

Лента «По щучьему велению» вышла в широкий прокат 26 октября и за первые выходные заработала более 401 млн рублей. Следующий, длинный уик-энд оказался более удачным и добавил в копилку проекта почти 787 млн. Четвёртую неделю подряд фильм возглавляет отечественный прокат с большим отрывом от других новинок.

Картина основана на одноимённой русской народной сказке о дурачке Емеле, который поймал щуку, исполняющую желания. Всем знакомый сюжет для экранизации претерпел некоторые изменения.

В фильме главный герой намерен добиться руки и сердца Анфисы, дочери царя. Легкомысленно потратив два из трёх желаний, он пытается справиться своими силами, что оказывается непростой задачей: девушка не заинтересована в браке с сыном кузнеца и выбрала для себя более выгодную партию. Чтобы завоевать её расположение, Емеля отправляется в непростое путешествие в компании щуки, сбросившей шкуру и превратившейся в прекрасную Василису.

Режиссёром выступил Александр Войтинский, работавший над проектами «Призрак» и «Ёлки», а сценарий написал Александр Архипов («Бука. Моё любимое чудище», «Садко»). Центральные роли исполнили Никита Кологривый, Алина Алексеева, Мила Ершова и Юрий Колокольников. Фильм был тепло встречен зрителями. Его рейтинг на портале «Кинопоиск» составляет 7,3 балла из 10 на основании более чем 35 тыс. оценок.

По мнению Александра Горохова, одного из продюсеров фильма и главы студии CGF, на успех ленты повлияло несколько факторов.

«По щучьему велению» — хорошая сказка. Мы делали работу с большой любовью, и зритель это чувствует. Наверняка есть профессиональное мнение, которое разложит по полочкам успех картины и расскажет, что мы сделали правильно. Мы действовали, как велело нам сердце, — отметил он. — Кому-то понравились персонажи, кому-то — необычная локация, хотя мы всё снимали в России, (в фильме. — RT) наша природа и окружение. Другим понравились шутки, диалоги, затронутые темы. Для третьих важен тот факт, что ребёнок был доволен, увидев забавного поющего и играющего на баяне котика. Каждый нашёл что-то своё», — рассказал Горохов в беседе с RT.

В то же время продюсер отметил, что сказки в числе его любимых направлений, поэтому он работает и над другими проектами в этом жанре. Он приложил руку к созданию ленты 2021 года «Конёк-Горбунок», а также участвует в производстве «Волшебника Изумрудного города», релиз которого запланирован на начало 2025-го.

© Кадр из фильма «По щучьему велению» (2023)

В последнее время в центре внимания российских кинематографистов всё чаще оказываются сказки и популярные истории для детей. В ближайшем будущем на большие экраны также выйдут «Бременские музыканты», «Домовёнок Кузя» и «Денискины рассказы в кино».

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Как отмечал Александр Войтинский в разговоре с RT, среди причин такого интереса к жанру — уход с российского рынка иностранных конкурентов в области кино, что предоставило возможность отечественным кинематографистам создавать собственное масштабное кино, в основе которого лежит русская культура.

По мнению Алексея Нужного, работающего над «Бременскими музыкантами», сейчас «пришло время смотреть в сторону созерцательной теплоты друг к другу».

«Мы долгое время жили в сложное, омрачённое западное время, а сейчас стали больше смотреть друг на друга. И художникам хочется говорить о любви. А где у нас всегда было много теплоты, любви, сердца? В сказках. Поэтому мы стали смотреть в сторону сказок и своего детства», — сказал постановщик.

А Сарик Андреасян, помимо прочего, отметил, что подобные сюжеты обладают хорошим коммерческим потенциалом: у них уже есть фан-база, поэтому кинематографисты, экранизируя сказки, рискуют меньше, чем в случаях работы над оригинальными историями.