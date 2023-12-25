«Вызов», «Коты Эрмитажа» и «Фишер»: названы номинанты на премию «Золотой орёл»

В понедельник, 25 декабря, Национальная академия кинематографических искусств и наук России обнародовала шорт-лист премии «Золотой орёл — 2024». Награждение лауреатов пройдёт 26 января на «Мосфильме». За статуэтку в главной номинации поборются фильмы «Вызов», «1993», «Праведник», «По щучьему велению» и «Снегирь». Александр Велединский, Сергей Урсуляк и Борис Хлебников представлены в категории «Лучшая режиссёрская работа», а на звание лучшей актрисы и актёра кино претендуют Юлия Пересильд, Анна Михалкова, Евгений Цыганов, Александр Яценко, Макар Хлебников, Любовь Константинова и Олег Савостюк. Подробнее об этих и других номинантах — в материале RT.

Национальная академия кинематографических искусств и наук России 25 декабря объявила номинантов на премию «Золотой орёл — 2024».

В категории «Лучший игровой фильм» представлено пять картин: фильм «Вызов» режиссёра Клима Шипенко — первая полнометражная художественная лента, частично снятая в космосе, драма «1993» Александра Велединского, основанная на романе Сергея Шаргунова, а также военно-историческая лента «Праведник» Сергея Урсуляка, экранизация русской сказки «По щучьему велению», над которой работал Александр Войтинский, и триллер Бориса Хлебникова «Снегирь», открывший 45-й ММКФ. При этом Велединский, Хлебников или Урсуляк за свою работу могут получить статуэтку за титул лучшего режиссёра. За звание лучшего сценариста также поборются авторы фильмов «Снегирь», «1993» и «Праведник». Помимо прочего, артисты, исполнившие центральные роли в этих трёх фильмах, попали в шорт-лист лучших актёров кино. В их числе Евгений Цыганов, Александр Яценко, Макар Хлебников и Олег Савостюк.

В номинацию «Лучший проект онлайн-платформы» попали три сериала: «Библиотекарь», в котором герой Никиты Ефремова узнаёт магическую тайну книг советского писателя Громова, основанный на реальных событиях детективный триллер «Фишер» с Иваном Янковским и Александрой Бортич в главных ролях и драматическая многосерийная лента «Плейлист волонтёра» режиссёра Максима Свешникова.

Среди телевизионных сериалов на награду претендуют также три проекта: основанная на автобиографических романах картина «Шаляпин» с Александром Горбатовым в роли легендарного оперного певца, а также два детектива с Сергеем Безруковым — «Шпион», в котором артист играет разведчика ЦРУ Андрея Рыбина, и «Бизон: Дело манекенщицы» — о Кирилле Бессонове, расследующем убийство популярной модели. За работу в обеих лентах Безруков номинирован на звание лучшего актёра ТВ вместе с сыгравшим Константина Коровина в ленте «Шаляпин» Александром Яценко.

Кадр со съемок сериала «Фишер» (2023)

© kinopoisk.ru

За звание «Лучшего анимационного фильма» поборются проект Василия Ровенского «Коты Эрмитажа», героев которого озвучили Полина Гагарина, Роман Курцын, Павел Прилучный, Антон Эльдаров, Диомид Виноградов и другие, короткометражный мультфильм «Хармс» Светланы Андриановой, состоящий из семи новелл и основанный на поэзии Даниила Хармса, а также работа Анастасии Жакулиной «Светлые души».

Вместе с тем по три проекта представлено в категории коротких метров — «Здесь и сейчас» Павла Королько, «Шоссе Энтузиастов» Фёдора Кравчука и «Остановка» Никиты Парчутова. В категорию «Лучший неигровой фильм» отобраны «Мельников», «Симоновы и Трошкины: двойной портрет в интерьере эпохи», «Киноязык эпохи: Марлен Хуциев».

Среди российских актрис кино приз могут получить Юлия Пересильд, исполнившая главную роль в фильме «Вызов», Анна Михалкова, сыгравшая Аню в картине «Чувства Анны», и Любовь Константинова, снявшаяся в ленте «Праведник». В шорт-лист исполнительниц главных ролей в онлайн-проектах попали такие артистки, как Александра Бортич («Фишер»), Светлана Ходченкова («Актрисы») и Марьяна Спивак («Чёрное облако»), а в категории «Лучшая женская роль на телевидении» представлены Елена Яковлева («Дама с собачкой»), Юлия Снигирь («Шаляпин») и Любовь Константинова («Лихорадка»).

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Иван Янковский дважды номинирован на премию в категории актёров онлайн-сериалов — за работу в «Плейлисте волонтёра» и за роль в «Фишере» (вместе с Александром Яценко). Конкуренцию ему составит Филипп Янковский («Чёрное облако»).

На лучшую женскую роль второго плана номинированы Александра Ребенок («1993»), Мария Лобанова («Край надломленной луны») и Елена Яковлева («Поехавшая»), а в числе попавших в шорт-лист актёров второго плана оказались Максим Лагашкин («1993»), Евгений Ткачук («Праведник»), Игорь Гордин («Императрицы»).

Помимо прочего, объявлены претенденты на приз среди операторов (Михаил Милашин, «Повелитель ветра» и «Праведник», Алишер Хамидходжаев,«Снегирь»), художников-постановщиков (Мария Турская, «Императрицы», Сергей Февралёв, «Хитровка. Знак четырёх», Анастасия Каримулина, «По щучьему велению»), композиторов (Алексей Рыбников, «Повелитель ветра», Юрий Потеенко, «Хитровка. Знак четырёх», Василий Тонковидов, «Праведник»), монтажёров (Тим Павелко, «Вызов», Иван Лебедев, «Снегирь», Алексей Пузырёв, Алексей Гусев, Александр Зубков, «Повелитель ветра»).

Всего статуэтки «Золотого орла» будут присуждаться в 23 номинациях. Церемония вручения премии состоится 26 января 2024 года в Первом павильоне «Мосфильма».

В январе 2023 года были объявлены лауреаты премии за 2022 год. Лучшим игровым фильмом стала картина «Чемпион мира», а её постановщик Алексей Сидоров получил награду как лучший режиссёр. Кроме того, лента одержала победу в номинациях «Лучший актёр», «Лучший оператор» и «Лучшая музыка».