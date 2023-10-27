Женщины российского престола: в прокат вышел фильм «Императрицы»

В прокат вышел фильм «Императрицы» Андрея Кравчука. Картина — продолжение другого проекта постановщика «Пётр I: Последний царь и первый император». Сюжет разворачивается вокруг трёх женщин, которые приходили к власти после смерти Петра I. Они сумели не только достойно править страной, но и поднять её престиж и имидж на мировой арене. Подробнее о ленте — в материале RT.

В пятницу, 26 октября, на экраны российских кинотеатров вышла лента «Императрицы». Сюжет картины сфокусирован на трёх женщинах — Екатерине I, Анне Иоанновне и Елизавете Петровне, — взявших в свои руки судьбу империи после смерти Петра I. Авторы показывают, как самодержицам удалось не только достойно править страной, но и поднять её престиж и имидж на мировой арене и расширить границы государства.

Центральные роли исполнили Юлия Пересильд, Анастасия Талызина, Анна Уколова и Ксения Утехина. Кроме того, в проекте задействованы Иван Колесников, Юрий Ицков, Оливье Сиу, Мария Пересильд, Павел Ворожцов, Роман Васильев и другие артисты.

Режиссёром выступил Андрей Кравчук, ранее снявший такие исторические проекты, как «Союз Спасения», «Адмиралъ» и «Пётр I: Последний царь и первый император» — продолжением последнего и стал фильм «Императрицы». Кроме того, Кравчук работал над сценарием вместе с Андреем Рубановым и Антоном Черенковым.

Документально-художественный формат картины создаёт эффект присутствия, перенося зрителя в эпоху дворцовых переворотов. Закадровый голос Константина Хабенского способствует приятному погружению в исторические процессы.

По сюжету после приезда из Европы император Пётр I рассказывает дочери — своей любимице Елизавете — о красотах Парижа и о том, как он держал «в своих руках всю Францию», а именно юного короля Людовика XV. Девочка растёт в мечтах о столице мировой моды и в ожидании выйти замуж за французского монарха. Однако после смерти Петра I французская аристократия уже не видит в ней выгодной партии.

© Кадр из фильма «Императрицы»

Тем временем придворные вельможи вовлекаются в дворцовые интриги — каждый влиятельный чиновник норовит возвести на престол своего кандидата.

Благодаря дворцовому перевороту и поддержке князя Александра Меньшикова, одного из ближайших соратников Петра, императрицей провозглашается его вторая супруга — Екатерина I. Так начинается эпоха правления могущественных русских самодержиц.

Елизавета приходит к власти лишь в 1741 году, спустя чуть более 15 лет после кончины отца. Это и неудивительно, ведь она никогда не готовилась стать монархом. По завещанию Екатерины I после неё трон был передан Петру II. Кроме того, восшествию на престол Елизаветы предшествуют царствование Анны Иоанновны и Ивана VI. Цесаревне удаётся взять Зимний без штурма и капли крови — именно это она обещает себе и Богу в молитвах. Воцарение Елизаветы празднуют с царским размахом и масштабом несколько дней. Она любима народом и гвардией. В ней видят матушку России. Елизавета тоже заботится о своих подданных: она поимённо знает солдат и ей небезразличны детали их частной жизни. Главная повестка правления императрицы — продолжить политику Петра I и закончить начатый им процесс государственного развития.

Авторы с особой щепетильностью отнеслись к историческим фактам и вместе с тем вынесли на первый план личности героев, присущие им темперамент, чувства и эмоции. Елизавета Петровна набожна и верна идеалам своего отца. С её приходом к власти настаёт конец безвременью.

В то же время Елизавета Петровна с пристрастием относится к искусству и красоте, проводит многочисленные балы и увеселительные мероприятия, на которых щеголяет в различных платьях. Притом Елизавета нетерпима к женщинам, осмелившимся облачиться в похожий с ней наряд.

Сама она подолгу проводит у зеркала. Из-за этого многие важные документы и указы оставались неподписанными. «Абсолютно безответственная женственность» — так в ходе пресс-конференции к фильму охарактеризовала данную черту государыни Юлия Пересильд.

В гардеробе самодержицы насчитывалось 15 тыс. различных костюмов, изготовленных специально для неё. Многие из них она даже не успела примерить. Ещё 4 тыс. платьев сгорели во время пожара.

Благодаря таким деталям из жизней исторических личностей персонажи двора в картине предстают не карикатурными, живыми и яркими. Этому также способствует и талантливая актёрская игра. Юлии Пересильд и Анастасии Талызиной удалось выдержать характер своей героини, поэтому при просмотре не возникает сомнения, что они играют одного и того же человека. Актрисы убедительно показали разные грани императрицы: от утончённой мечтательницы до выдающейся государыни с железной хваткой. Анна Уколова также прекрасна в роли Анны Иоанновны, трудно представить себе другую актрису в роли экстравагантной властной правительницы. Авторы характеризуют её как «мачеху» России. Кроме того, стоит выделить работу Игоря Гордина, сыгравшего Александра Меньшикова. Актёр блестяще передал трагедию человека, оказавшегося из верхов в самом низу социальной лестницы.

© Кадр из фильма «Императрицы»

Одна из особенностей фильма, сочетающего в себе элементы документального и игрового кино, — высокая информативность. Кинематографисты максимально обогатили сюжет историческими сведениями — интервью с экспертами — и анимационными вставками. К слову, в роли экспертов выступают исключительно женщины, которые комментируют и интерпретируют те или иные события. Визуально совмещённый формат способствует восприятию материала людям с клиповым мышлением, однако, поскольку лента ориентирована на молодое поколение, линейное повествование может привести к информационной перегрузке. Картина длится 110 минут — в два раза больше, чем школьный урок, и на 20 минут дольше занятия в вузах. В то же время лента не станет открытием для тех, кто хорошо знаем историю, однако позволит вынести ценные уроки и погрузиться в атмосферу дворцовых переворотов.

Чтобы оценить масштаб, визуальную составляющую фильма и насладиться красотой Царского Села и Екатерининского дворца, «Императрицы» рекомендуется смотреть на большом экране как юным, так и взрослым зрителям.