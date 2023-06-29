Магический реализм в условиях пост-СССР: стартует цифровая премьера сериала «Библиотекарь»

В четверг, 29 июня, в сети стартует показ российского фантастического сериала «Библиотекарь», сюжет которого основан на одноимённом романе Михаила Елизарова и сочетает в себе элементы детектива, городского фэнтези и боевика. Главную роль в проекте исполнил Никита Ефремов («Тетрис», сериалы «Нулевой пациент», «Оффлайн»), а постановкой занимался Игорь Твердохлебов (сериалы «Триггер», «Мажор»). О том, как выглядит суровая постсоветская городская магия в условиях реалий 1990-х — в материале RT.

В онлайн-кинотеатрах Wink и more.tv состоялась цифровая премьера отечественного многосерийного проекта «Библиотекарь», снятого по мотивам романа-бестселлера Михаила Елизарова. Книга была переведена на многие языки и успешно продавалась в Италии, Англии, Японии, Франции, Китае и Сербии, а также удостоена премии «Русский букер».

Сюжет вращается вокруг молодого актёра-неудачника, живущего с матерью и перебивающегося случайными заработками — на дворе 1990-е, работы не много, вот и приходится Алексею Вязинцеву крутиться, как получается. Получается, надо отметить, скверно: аниматор из героя не самый сильный. В результате на детском празднике он получает не только лишь половину от обещанной суммы, но и по лицу — от отца одного из малышей.

Герой грезит Голливудом и отчаянно жаждет уехать в США (кстати, одно из главных идеологических отличий от Вязинцева-книжного, хотя, в целом, нужно отметить, что сериал придерживается сюжета книги достаточно условно), но для получения визы нужна немаленькая сумма.

Параллельно с этим раскрывается и семейная драма — оказывается, что отец Алексея бросил их с матерью и ушёл из дома давным-давно. Именно поэтому герой не испытывает никакого восторга от того, что в один прекрасный день Максим Вязинцев (Андрей Мерзликин) заглядывает к семейству на огонёк. Сын совершенно не желает слушать отца, высказывает ему в лицо всё, что думает и, в сущности, выпроваживает за порог — тот только и успевает, что передать отпрыску конверт с письмом, «где всё объяснил», да предложить денег — но и от них принципиальный Алексей отказывается, несмотря на робкий вопрос матери, а не стоило ли согласиться.

Кадр из сериала «Библиотекарь»

© Wink

Герой заявляет, что заработает сам — и отправляется… на съёмки фильмов для взрослых. Впрочем, там тоже не задалось — и мораль не позволяет, и настроение, а по итогу, как спасение от неудобной работы на пейджер падает сообщение, что с отцом что-то случилось. Дома Алексей узнаёт, что отца убили, и решает отправиться из Москвы в Широнино, чтобы продать доставшуюся в наследство квартиру. И тут с персонажами приключается сразу несколько необъяснимых метаморфоз: мать главного героя, которая во время визита бывшего мужа задумывалась, а не принять ли от него деньги, после известий о смерти резко меняет позицию и пытается запретить сыну осуществить задуманное. Тот же, напротив, забыв про принципы, заставившие указать отцу на дверь и отказаться от всех его предложений, начинает отстаивать точку зрения «он нам должен, значит, мы в своём праве». При этом любопытно, что смена настроения и намерений персонажей никак не сказывается на качестве игры актёров — они лихо меняют поведенческую матрицу, но остаются убедительными, зато такой странный поворот сюжета вызывает ряд вопросов к сценаристам. Ну а если говорить о книжном первоисточнике, то эпизод с квартирой-наследством действительно имел место, только умер не отец, а дядя, да и Алексей жил в полной семье.

Однако с другой стороны нельзя не отметить внимание авторов к деталям при воссоздании атмосферы времени — уже один только пейджер чего стоит. Интерьеры помещений, одежда героев, дисковый плеер на батарейках, копеечные наушники-капельки — перечислять можно бесконечно.

На фоне всего перечисленного можно лишь предположить, что смена логики в действиях персонажей связана с тем, что создатели сериала, отступая от книжного первоисточника, не смогли до конца определиться с мотивацией Алексея и его матери.

Когда Вязинцев прибывает в Широнино, его ждёт первый неприятный сюрприз: в беседе со словоохотливым таксистом герой выясняет, что квартира покойного отца стоит не так много, как хотелось бы — «да бог её ведает, тыщ пять баксов». Впрочем, даже этой суммы молодому человеку с должно было хватить на воплощение голливудской мечты в жизнь, потому, вооружившись подарками (бутылка водки и коробка конфет) для сотрудников местного ЖЭКа, он идёт на приступ наследной жилплощади. Заручившись поддержкой Антонины Петровны, начальницы местного жилищно-коммунального хозяйства, Алексей оказывается в отцовском доме. Вечером его навещают нежданные гости — под предлогом покупки квартиры. И сразу предлагают не только сумму, ощутимо большую, чем ожидалось, но и содействие оказать по всем сопутствующим вопросам: и документы оформить, и в Москву отправить первым рейсом, да ещё и книгу из отцовского собрания прикупить — случайно замеченную на полке работу «Дорогами труда» советского писателя Громова. Как раз с этого эпизода и начинается основное действие. Как только персонажи выходят из дома, на них совершается откровенно варварское нападение: в качестве оружия агрессоры используют топоры, ломы, шпаги и, порой, что-то совсем уж странное, но, что важно — не огнестрельное.

Кадр из сериала «Библиотекарь»

© Wink

Как выясняется впоследствии, книги Громова обладают некой таинственной силой, фактически — волшебной, но для того, чтобы её проявить, их нужно правильно читать. Занимаются этим Библиотекари — главы Читален, объединений людей, посвящённых в тайну. В зависимости от книги, читающие могут наделяться различными суперспособностями — в их числе Сила, Ярость, Власть, Терпение, Радость и Память. В среде посвящённых существует поверье, что есть ещё и седьмая книга, объясняющая читателям Смысл. Читальни конкурируют друг с другом в попытке собрать максимально полное собрание сочинений Громова.

Спорные вопросы нередко решаются с помощью «сатисфакций» — кровавых схваток между Читальнями, по итогу которых победившая сторона получает книги проигравшей.

По ходу развития сюжета Алексей должен понять своё предназначение, раскрыть тайны отца и сыграть важную роль в судьбе своей Читальни.

Если опустить довольно существенные отличия от текста книги Елизарова, «Библиотекарь» — это довольно стильное и атмосферное городское фэнтези, с интересным миром и магической системой. К несомненным плюсам стоит отнести хорошую подборку актёрского ансамбля и просто невероятную работу художников, которым удалось не только убедительно показать быт 1990-х, но и совершенно потрясающе оформить Широнино, которое выглядит как застывший во времени фрагмент уже умершего Советского союза.

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Боевые сцены поставлены на неплохом уровне и вполне соответствуют описаниям в книге.

Ефремов играет отлично — идеальное попадание в образ, созданный сценаристами (книжный Вязинцев всё же был из несколько иного теста), коллеги по площадке не уступают — жаль, что многих колоритных персонажей убивают довольно быстро.

Смотреть сериал интересно, несмотря на солидный хронометраж серий — повествование выверено и построено таким образом, что захватывает не столько экшеном, сколько множеством деталей в кадре, особенно близких тем, кто вырос в эпоху 1990-х. Визуальная гамма выстроена гармонично: серые и холодные тона прекрасно сочетаются с описываемым миром и дополняют атмосферу.

Поклонникам нестандартного городского фэнтези сериал к просмотру практически обязателен, любители творчества Виктора Пелевина тоже вряд ли окажутся разочарованными — при учёте сходства стилистики его работ с работами Михаила Елизарова. Не меньше удовольствия получат и те, кто просто хочет ностальгически окунуться в атмосферу пост-СССР, уже перешедшего в раннюю Россию.