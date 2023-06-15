Чудеса на туманном острове: в прокат выходит российский фильм «Сквозь время»

На экраны российских кинотеатров выходит фантастический фильм Александра Богуславского «Сквозь время». Ключевые роли в ленте исполнили Виктор Добронравов, Софья Присс и Егор Корешков. По сюжету братья Блэйк отправляются в испытательный полёт на самолёте, работающем на изобретённом одним из них источнике энергии — квантаниуме. Герои теряют контроль над воздушным судном и оказываются на таинственном острове, который может переносить их в прошлое или будущее.

В четверг, 15 июня, в широкий прокат выходит фантастический приключенческий триллер Александра Богуславского «Сквозь время». Постановщик неоднократно работал в жанре фантастики — его фильмография включает такие картины, как «Выжить после», «За гранью реальности» и «Эбигейл».

Для исполнителей центральных ролей участие в проекте стало своего рода экспериментом. Виктор Добронравов ради съёмок даже отказался от двух исторических лент, в которых ему предлагали сыграть персонажей, подобных тем, что артист неоднократно играл ранее. Софья Присс, известная зрителям прежде всего по костюмным фильмам, также появилась на экране в непривычном образе.

Егор Корешков ранее снимался в фантастике — он исполнил главную роль в триллере «Звёздный разум», одним из продюсеров которого выступил Богуславский. Однако в новой ленте актёр решил отойти от привычного образа: по собственной инициативе он преобразился в блондина с короткой стрижкой. Как отметил артист, из-за такой причёски он не мог параллельно с работой над фильмом «Сквозь время» сниматься в других проектах, однако этот эксперимент его не разочаровал.

Главный герой картины — изобретатель Итан Блэйк (Добронравов). Со своим братом Джейкобом (Корешков), коммерческим директором их общей компании, он отправляется в тестовый полёт на самолёте, работающем на изобретённом Итаном источнике энергии, получившим название квантаниум. Пилоты теряют управление (как выясняется позднее, неслучайно), и самолёт совершает экстренную посадку на загадочном острове. Там герои обнаруживают, что при появлении тумана они переносятся в прошлое или будущее и могут контактировать с людьми из другого времени, находившимися на этом же острове. В прошлом — в 1986 году — персонажи попадают в день, когда под руководством отца братьев (Егор Бероев) был запущен генерирующий квантаниум двигатель, а в будущем — в 2036-м — наблюдают за последствиями, к которым приводит использование этой технологии. Героям предстоит спасти мир от катастрофы, а также разобраться с личными проблемами.

© Кадр из фильма «Сквозь время»

«Сквозь время» одновременно напоминает «Интерстеллар» и «Довод» Кристофера Нолана, «Железного человека» (из-за сходства главных героев), а также немного «Гарри Поттера» — здесь всему виной фигурирующий у Роулинг маховик времени, действующий подобно туману с острова. Первое время непросто избавиться и от ассоциаций с киносерией «Миссия невыполнима». Однако на самом деле авторы новой ленты вдохновлялись рассказом Стругацких «Забытый эксперимент» — именно оттуда взялась идея необычного тумана и технологии, позволяющей добывать энергию из времени. Таинственная атмосфера ленты также прежде всего отсылает к работе Стругацких. Кроме того, в отличие от фильмов Нолана, которые часто оставляют у аудитории немало вопросов, проект Богуславского получился вполне понятным, несмотря на лежащую в основе непростую тему, и максимально зрительским, что подтверждается возрастной классификацией 12+.

Сюжет ленты увлекает с первых минут — сначала благодаря эффектной картинке и неприятным, но ярким и объёмным персонажам, а после — многослойной загадкой, которую так и хочется разгадывать вместе с героями.

Наряду с фантастической историей разворачиваются и личные драмы. В детстве братья Блэйк лишились отца — он улетел по работе и просто исчез. Безусловно, это наложило серьёзный отпечаток на дальнейшую жизнь героев. Интересен и разный взгляд братьев на родителя — оба растут гордыми, прагматичными и целеустремлёнными, но если у младшего Джейкоба остались преимущественно тёплые чувства к отцу, то старший Итан, в силу зрелости и большего понимания ситуации в момент утраты, затаил на него обиду. По ходу развития сюжета братья пытаются закрыть свои болезненные гештальты, вследствие чего у обоих персонажей есть интересная арка. При этом у одного она резко положительная, а у другого — отрицательная.

В фильме намечена и романтическая линия, однако она осталась совершенно не раскрытой — то ли из-за ориентации кинематографистов на совсем юную аудиторию, то ли из-за того, что лента всё же совсем не о том. Впрочем, при желании и эту сторону сюжета легко рассмотреть, понять и проникнуться ею.

© Кадр из фильма «Сквозь время»

Идея с взаимодействием людей из разных времён и достаточный, по словам постановщика, бюджет позволили кинематографистам развернуться и создать действительно эффектную, зрелищную картину. На экране представлены масштабные декорации, отстроенные специально для фильма в московском павильоне, а также на юге, недалеко от Сочи. Интересно, что все они создавались в тройном объёме — с учётом всех охваченных временных отрезков. Всё от живой природы, до заброшенных домиков и техники будущего, привлекает внимание и побуждает пристально рассматривать картинку.

Естественное происхождение тумана, ставшего практически отдельным важным персонажем, не оставляет сомнений. Как отметил Александр Богуславский, съёмочной группе в некотором плане помогла погода: на всё время съёмок на натуре прекратились дожди, а туман, показанный в фильме, — наполовину реальный.

Взрывы на площадке тоже звучали настоящие, а исполнители ролей братьев Блэйк сами выполняли все трюковые сцены. Не обошлось и без небольших эксцессов: во время съёмки сгорела искусственная борода Виктора Добронравова, а также были подпалены волосы. Именно этот дубль вошёл в финальный монтаж, что вкупе с общим перфекционистским подходом кинематографистов только добавило картинке убедительности и зрелищности.

Дополняет атмосферу и со вкусом подобранное музыкальное сопровождение. Основной саундтрек — записанная специально для фильма версия песни «Прекрасное далеко», известная по картине «Гостья из будущего».

Большой вопрос в картине вызывает решение авторов сделать основных героев американцами и снять фильм полностью на английском языке. Братья Блэйк сначала предстают крайне неприятными персонажами — высокомерными и совершенно безответственными. Эти сцены смотрятся как вполне забавная пародия на зарубежную фантастику, однако быстро становится ясно, что эти персонажи — основные. Со временем они раскрываются, переживают трансформации и уже перестают казаться такими далёкими и неприятными, но необходимость присутствия именно американцев в абсолютно российской истории остаётся под сомнением.

Что касается языкового решения — известно, что лента планируется к показу во многих странах: права уже куплены в Китае, Латинской Америке, США и Европе. Можно предположить, что кинематографисты изначально ориентировались на весь мир, однако для англоязычного рынка фильм переозвучат, в российский прокат он тоже выходит в дубляже, причём, роли в основном дублировали их исполнители. Двойной звуковой дорожки, которая могла бы показать, что герои из США и СССР говорят на разных языках, в картине нет. В итоге в фильме звучат голоса актёров, которые не попадают в губы собственных же персонажей.

Логичное объяснение этим моментам не находится до самого конца, на них при просмотре приходится попросту закрывать глаза. В остальном же лента «Сквозь время» — достойный пример российского фантастического кино с сильным сюжетом, ярким визуальным рядом и хорошим посылом: все наши действия влияют на будущее, и каждое мгновение нужно проживать, думая о возможных последствиях.