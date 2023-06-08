Восточные приключения юного москвича: в прокат выходит фильм «Солнце на вкус»

В кинотеатрах выходит семейная приключенческая фэнтези-комедия Эльдара Салаватова «Солнце на вкус». Сюжет сфокусирован на подростке Тимуре, который пытается помочь ссорящимся родителям не потерять бизнес — онлайн-магазин детских игрушек. Он продаёт товары одноклассникам, что вызывает тревогу у школьного психолога. Узнав о разладе в отношениях родителей, специалист рекомендует им отправиться в путешествие и провести побольше времени вместе. Семья едет в Узбекистан, где живёт дедушка Тимура. Там мальчика ждут невероятные приключения с перемещениями во времени и пространстве и встречи с необычными людьми.

В четверг, 8 июня, в широкий прокат выходит фэнтезийная картина Эльдара Салаватова («Пирамммида», «Мамы») о восточных приключениях московского юноши Тимура и его дедушки в Узбекистане. Съёмки фильма проходили в Москве, Ташкенте, Самарканде и Бухаре.

Роль Тимура исполнил Леонид Басов, а его родителей — Андрей Мерзликин и Елена Полякова. Дедушку сыграл Александр Ильин. Кроме того, в ленте снялись узбекские артисты — Мухаммадисо Абдулхаиров и Аброр Бакиров, а также начинающая актриса Камила Якубова. В массовых сценах на базаре были задействованы реальные торговцы. Рынок продолжал жить своей жизнью даже во время съёмок.

В центре истории — обычная московская семья, 12-летний Тимур и его родители. По сюжету папа Тимура открыл бизнес, который, как ему казалось, объединит родственников. Однако на деле вышло наоборот. Маме пришлось оставить карьеру успешного юриста и работать не только бухгалтером, но и курьером в собственном магазине. Дела в нём идут не лучшим образом, что расстраивает и злит женщину, а она своих чувств не скрывает.

Желая помочь семье спасти бизнес от банкротства, Тимур продаёт игрушки в школе. Это не нравится как родителям учеников, так и администрации учреждения. На встрече с психологом мама мальчика на эмоциях озвучивает единственное на её взгляд правильное решение — развод. Отец Тимура, кроткий и спокойный человек, считает, что у супруги чересчур критичный взгляд на всё. Психолог, глядя на всё это, советует семье на каникулах проводить время вместе.

Герои решают отправиться в узбекское село, где живёт дедушка Тимура. Однако и в восточной стране мальчик слышит, как родители ругаются, а мама изъявляет желание уехать подальше от всех. Тимур уверен: если спасти бизнес, то удастся и сохранить семью.

© Кадр из фильма «Солнце на вкус» (2023)

В мастерской дедушки Тимур находит старинную реликвию — эгрет, который тот обнаружил в своём саду. Мальчик выясняет, что сокровище принадлежало последнему бухарскому эмиру Сейиду Алимхану, и решает продать находку, а на вырученные деньги оплатить долги родителей. Для этого он отправляется в Ташкент, где встречает писателя Фархата Сеитовича (Абдулхаиров), не раз упоминавшего в своих работах об эгрете эмира, и юную Гулю, питающую глубокий интерес к историческим и археологическим экспонатам. Фархат Сеитович готов выкупить эгрет, однако Гуля убеждает Тимура, что сокровище бесценно.

Гуля занимается исследованиями затерянных сокровищ эмира и убеждена, что эгрет может оказаться ключом к порталу в другой мир, где спрятан клад. Чтобы подтвердить гипотезу, троица отправляется в увлекательное (постепенно становящееся опасным) путешествие в древнейшие города мира — Самарканд и Бухару. Желая обладать драгоценностью, за ними по пятам следует таинственный вор.

Экспедиция сплотит дедушку и внука, давно не видевших друг друга, а в то, что они переживут вместе, будет трудно поверить не только окружающим, но и им самим.

Тандем Ильина и Басова на экране смотрится органично, да и в целом актёрский состав проекта крайне удачен. Легко поверить переживаниям Тимура, в своих действиях руководствующегося прежде всего желанием видеть родителей счастливыми вместе. Басову, ранее исполнившему центральную роль в ленте Александра Домогарова — младшего «Пальма», удалось выдержать характер своего героя до самого финала.

Мерзликин и Полякова убедительно показали пару, чьи отношения держатся на волоске от разрыва. Персонажи явно устали не только от постоянной гонки за хорошей жизнью, но и друг от друга, поскольку перестали слышать и понимать свою половинку. Супруге кажется, что муж чересчур спокоен, в то время как их корабль тонет, а мужу — что пессимистичный настрой и критическое отношение жены ко всему разбивают любые позитивные порывы.

Прекрасен в своём образе и Мухаммадисо Абдулхаиров. В словах и поступках героя с самого начала чувствуется аристократизм, смешанный с надменностью и снобизмом в отношении других людей, что вполне оправдано сюжетной линией.

Нельзя не заметить и юную звезду Камилу Якубову, составившую достойную компанию опытному Басову. Артистка не только киногенична, но и имеет все задатки мастерства перевоплощения. Её героиня — эдакая заучка. Родители Гули археологи, девушка сама изучает немало литературы и проводит собственные расследования.

Если телесный язык и мимика юных актёров развиты для хорошей игры, над дикцией и голосом им предстоит ещё много работать, поскольку именно звук выдаёт их переигрывания и недоигрывания. Голоса звучат неубедительно и неуверенно.

Ещё один серьёзный минус картины — нежизненные диалоги. Часто складывается впечатление, что авторы их прописывали в большой спешке.

© Кадр из фильма «Солнце на вкус» (2023)

Однако достоинств в фильме всё же больше, чем недостатков. Помимо увлекательного сюжета очаровывает подробная демонстрация восточного колорита и традиций. Каждый раз, когда дедушка здоровается, он прикладывает руку к сердцу. Этот жест выражает не только уважение к собеседнику, но и значит, что тот навсегда поселился в сердце.

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Ещё одна особенность, характерная для стран Центральной Азии, показана в сцене, когда дед мельком попадает в прошлое и наблюдает за женой. Он обращается к ней на «вы» — именно так на Востоке принято обращаться супругам друг к другу, выказывая почтение не только в действиях, но и в словах. Современность и глобализация вносят свои поправки в разные культуры, и такое обращение становится архаизмом, однако ещё сохраняется среди старшего поколения, что верно передали сценаристы картины Юлия Лукшина и Сергей Лахтин.

Операторская работа также проведена со знанием дела: узбекский кинематографист Баходир Юлдашев не упустил красоты страны, передав и природное великолепие, и архитектурную уникальность местности.

В целом фильм, снятый в копродукции России и Узбекистана, получился вполне удачным. В нём есть захватывающая история, динамичный сюжет, драматический элемент и красивое визульное оформление. Просмотр «Солнца на вкус» — отличный повод для родительской рефлексии и семейного времяпрепровождения в период летних каникул.