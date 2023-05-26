Юмор, мораль и философия: что известно о российско-индийском фильме с Галустяном и Карибидисом

Популярные комики и шоумены Демис Карибидис и Михаил Галустян сыграют братьев в новом полнометражном фильме, производством которого займётся телеканал ТНТ совместно с индийскими партнёрами. Название проекта, детали его сюжета, как и дата выхода пока неизвестны. По словам Галустяна, съёмки будут проходить в Индии и в России. Актёр добавил, что роль писалась под него и такого рода образ он ещё не воплощал. Подробности о проекте — в материале RT.

Телеканал ТНТ вместе с индийскими партнёрами готовится к съёмкам совместного полнометражного фильма, роли в котором исполнят российские комики Демис Карибидис и Михаил Галустян. Об этом рассказала управляющий директор компании «Газпром-Медиа Развлекательное телевидение», директор ТНТ Тина Канделаки.

«Это будет большой индийский фильм о двух братьях, которых развела судьба и которые благодаря этой же судьбе в конце концов встретятся и обретут любовь матери и отца», — сообщила Канделаки.

Как рассказал Михаил Галустян в комментарии для RT, съёмки будут проходить как в России, так и в Индии. Артист отметил, что идея фильма возникла у него.

«Изначально идея создать индийский фильм пришла мне. Я позвонил Демису и сказал: «Нам с тобой нужно сняться в индийском фильме. Повеселиться и посмеяться, как мы любим, но чтобы мораль и философия там тоже были». Демис загорелся этой идеей, очень сильно погрузился в этот процесс и начал писать. В итоге скоро вы увидите что-то грандиозное», — обещает Галустян.

Артист добавил, что роль писалась специально под него и он в предвкушении предстоящей работы, так как такого рода образ ему ещё не доводилось воплощать на экране.

«Мой персонаж — человек тяжёлой судьбы, жаждущий справедливости. Ему придётся бороться с братом, — говорит Галустян. — Все мы выросли на индийских фильмах. Мои мама и тётя вообще на аудиокассеты записывали индийские песни, так что эта культура, Болливуд, можно сказать, с молоком матери впитывалась. Поэтому для меня сняться в индийском фильме — это мечта».

В то же время о своём сотрудничестве с индийскими студиями, а также компаниями из ОАЭ заявил и «Союзмультфильм».

«У «Союзмультфильма» на финальной стадии подписания находится два копродукционных проекта. Один — с партнёрами из Индии, другой — с анимационной студией из Арабских Эмиратов. Интересно, что оба проекта про героев, которые одинаково популярны и любимы и в нашей стране, и в большинстве стран Ближнего и Дальнего Востока», — цитирует председателя совета директоров «Союзмультфильма» Юлиану Слащёву ТАСС.

Она также подчеркнула, что «ценностные ориентиры российского анимационного контента близки восточным странам, азиатским странам и странам из региона MENA (страны Магриба и Ближнего Востока. — RT), поэтому он обладает большим потенциалом в этих государствах». Слащёва добавила, что, по её мнению, это «ценности полной семьи с традиционными ролями, дружбы, взаимоподдержки, уважения к старшим, умения работать в команде и так далее». Она подчеркнула, что подобное «есть в каждом анимационном проекте российской индустрии».

По мнению Тины Канделаки, изменения, происходящие в российской медиаиндустрии, идут ей на пользу. Она отметила, что в России есть «огромное количество талантливых людей, умеющих создавать национальный продукт высокого международного качества с точки зрения смыслов. Их не так много во всём мире, ведь есть прикладные профессии, которым обучают, а есть талант, который должен быть изначально, особенно талант создания смыслов».

Тема сотрудничества в сфере кино между Россией и Индией поднимается не впервые. В декабре 2022 года режиссёр Сукумар в беседе с RT рассказывал, что видит определённый потенциал в дальнейшем развитии сотрудничества между Россией и Индией в этой области. Постановщик выразил мнение, что как минимум у него на родине аудитория воспримет такое развитие событий с восторгом.

«Уже есть несколько сценариев, над которыми можно работать, но я думаю, что необходимо разработать другие сценарии, которые могли бы привлечь и российских, и индийских актёров. Конечно, мы попробуем разные варианты», — заявил Сукумар.

Постановщик также отметил, что, по его мнению, лучше всего зрители воспримут совместные киноработы России и Индии в таких жанрах, как боевики, триллеры или триллеры в сочетании с боевиками. Ещё одним интересным вариантом Сукумар назвал романтические истории о любви между представителями наших стран. Режиссёр также добавил, что наиболее сильной связь между русской и индийской аудиториями была в 1970—1980-х годах, но с наступлением 1990-х интерес российского зрителя к восточному кино снизился.

В рамках 45-го Московского международного кинофестиваля прошёл круглый стол с российскими кинематографистами и индийскими продюсерами, во время которого о потенциально интересных проектах рассказал исполнительный директор Гильдии продюсеров Индии Нитин Тедж Ахуджа.

«Индия испытывает потребность в интересных концепциях и идеях, креативных решениях. Мы больше всего заинтересованы в контенте, который может срезонировать с индийской аудиторией. Именно такие проекты будут рассматриваться для потенциальных ремейков, адаптации или копродукции», — заявил Ахуджа.