«Я знаю, какова русская душа»: режиссёр Сукумар — о приезде в Москву, физике в индийском кино и съёмках фильма «Пушпа»

В четверг, 8 декабря, в российских кинотеатрах стартует показ картины «Пушпа» индийского режиссёра Сукумара. Главные роли исполнили Аллу Арджун и Рашмика Манданна. Постановщик в беседе с RT рассказал о работе над лентой, поделился впечатлениями от России, перечислил любимых русских писателей, а также объяснил, почему в индийском кино часто нарушаются законы физики.

— Вы ожидали, что ваш последний фильм «Пушпа» привлечёт внимание зрителей не только в Индии, но и в России, а также других странах? Или это была ваша изначальная цель?

— У нас возникла идея дублировать фильм на другие индийские языки и выпустить в кинотеатрах, но на столь мощный отклик со стороны аудитории мы и не рассчитывали. Сразу же после выхода на экраны наш фильм стал крупным хитом не только на телугу, но и на других языках. Практика показывает, что дублирование фильма на другие языки особого успеха не приносит, но в нашем случае получилось иначе, и мы очень этому рады. Я совершенно не ожидал такого результата.

— Что вдохновило вас на создание фильма?

— Есть такое драгоценное дерево — красный сандал. Оно растёт только в одном месте Индии — в штате Андхра-Прадеш, откуда я родом. Местность эта очень маленькая, но очень ценная, такое дерево вы не найдёте больше нигде в мире. Может, в каких-то частях Африки, но не такого качества. Красный сандал невероятно востребован в Китае и Японии, так что появились те, кто начал контрабанду этой древесины, доход от которой составляет около 20 млн рупий (это более 15 млн рублей). Меня заинтересовала эта история, и я стал вести своё исследование проблематики для сериала. Я стал глубоко изучать изнутри деятельность контрабандистов, лесорубов, полиции. И в процессе понял, что на данной основе можно снять и полнометражный фильм.

— Как вы работали со своими актёрами на площадке? Вы предоставляли им свободу самовыражения или репетировали только по сценарию?

— И то и другое. Аллу Арджун — мой очень хороший друг. Мы сняли с ним несколько фильмов. Мы всегда с ним обсуждаем, что и как лучше сделать, как лучше передать характер персонажа. У меня и у него всегда есть какие-то идеи, мы их комбинируем, создаём персонажа и строго придерживаемся его. Очень важно, помимо диалекта, на котором говорит герой, наделить его специфичным языком тела или особыми выражениями, походкой, характерными только для него. Обмениваясь идеями, мы достигли цели.

— Насколько эта история близка обычным индийцам?

— Эта история очень близка сердцу индийцев, потому что многие из них живут на уровне ниже среднего класса. Так что, когда я создал героя, каждый индиец почувствовал с ним связь. Я думаю, именно в этом и заключается успех как самого персонажа, так и фильма.

— Картину показали в рамках ММКФ летом. Почему вы тогда не приехали?

— Я был тогда очень занят написанием сценария для второй части фильма.

— Какой реакции на фильм вы ожидаете от зарубежных зрителей, в частности российских?

— Я знаю, какова русская душа, потому что я с детства читал русских классиков — Достоевского, Толстого, Чехова, Горького и других. И теперь мне интересно воочию увидеть русских и российскую аудиторию. Меня очень волнует, как они воспримут фильм, как они отреагируют на него. Приезд в Москву для меня — это как сбывающаяся мечта.

— На какие компромиссы вам пришлось идти во время съёмок этого фильма?

— Это были очень затруднённые съёмки: мы снимали в разгар пандемии коронавирусной инфекции. Порой невозможно было носить маски из-за жары. Мы все очень боялись заразиться, и в процессе каждый член команды всё-таки заболел, из-за чего нам пришлось приостановить съёмки. После того как все вылечились, мы возобновили съёмки, но снова кто-то заболел, и опять пришлось отказаться от работы. Было невероятно сложно. Затем COVID-19 отступил, мы воспользовались этим и ускорили процесс постпродакшена. Так что мы за три месяца бессонных ночей закончили монтаж, озвучку и всё остальное и выпустили фильм в широкий прокат.

— Были ли сцены, которые в итоге пришлось вырезать?

— Мы убрали одну сцену. Возможно, я сделаю её озвучку на русском и выложу на YouTube.

— Сейчас идут разговоры о том, чтобы расширить возможности для совместного производства между Индией и Россией. Что вы об этом думаете? Хотели бы снять фильм в рамках этого сотрудничества?

— Однозначно. Уже есть несколько сценариев, над которыми можно работать, но я думаю, что необходимо разработать другие сценарии, которые могли бы привлечь и российских, и индийских актёров. Конечно, мы попробуем разные варианты.

— Каков потенциал этой коллаборации, на ваш взгляд?

— Не могу сказать, каков именно потенциал, как воспримут это в России, но с уверенностью могу сказать, что в Индии все будут в восторге. Индийцы любят Россию.

— Какие фильмы или темы могли бы заинтересовать аудиторию обеих стран?

— Скорее всего, это такие жанры, как боевики, триллеры или триллеры в сочетании с боевиками, а может, истории, где русская девушка влюбляется в индийского парня или наоборот — такие любовные истории.

— Насколько похожи зрители России и Индии, по вашим наблюдениям?

— В 1970-х и 1980-х русские очень много смотрели индийских фильмов. В 1970-х они обожали фильмы с участием Раджа Капура, но после 1990-х интерес к индийскому кино ослаб, утратилась связь. Я надеюсь, что наша картина «Пушпа» вновь вернёт её и послужит мостом между двумя странами.

— У вас есть степень по физике, вы также преподавали математику и физику. Как вы пришли в кино?

— Я хотел стать режиссёром с 14—15 лет. Я писал сценарии, придумывал истории, но необходимо было учиться, это очень важно в Индии. После окончания учёбы я занимался репетиторством в образовательных центрах страны, где преподавал математику и физику. Но однажды я завершил все дела, уехал в Хайдарабад и стал искать работу как помощник режиссёра. Так и начался этот путь.

— Как физик и режиссёр, расскажите, пожалуйста, почему в индийских фильмах в основном нарушаются законы физики?

— Это такая забавная составляющая индийского кино, в которой мы нарушаем все законы логики из желания развлечь зрителя. Все герои индийского кино — супергерои без сверхспособностей, которые голыми руками могут справиться со всем. Возможно, это забавляет индийскую аудиторию, мы к такому привыкли. Зрителям приятно видеть, как на экране герой одним ударом способен повалить десятерых. Им это нравится, потому что это то, на что им хотелось бы быть способными в реальной жизни: в Индии их (зрителей. — RT) часто обманывают, притесняют, так что они бы хотели дать отпор обидчикам, как герои в кино. Когда персонаж это делает на экране, они радуются и аплодируют. Несмотря на то что мы стараемся следовать каким-то законам физики, даже в «Пушпе» они нарушаются.

— Какие фильмы повлияли на вас как на режиссёра?

— Из индийских это тамильский режиссёр Мани Ратнам, телужский Кашинадхури Вишванатх, а также Бапу. Из зарубежных кинематографистов — Акира Куросава, Андрей Тарковский (я очень люблю Тарковского!), Мартин Скорсезе и многие другие.

— Смотрели ли вы современные российские проекты?

— Современные не смотрел, но я очень люблю фильм Андрея Звягинцева «Возвращение». Также я люблю фильм Тарковского «Иваново детство».

— Как вам Москва?

— Это моя первая поездка, и мне очень нравится. Я уже был на Красной площади, а также на смотровой площадке (Москва-Сити. — RT) и в парке Победы.