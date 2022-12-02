Индийский актёр Аллу Арджун рассказал о съёмках фильма «Пушпа. Восхождение»

Актёр Аллу Арджун перед показом фильма «Пушпа. Восхождение» на Фестивале индийского кино в Москве рассказал о работе над картиной.

В беседе с RT артист отметил, что съёмки ленты оказались непростыми из-за пандемии коронавирусной инфекции, а также специфической локации: долгое время команда работала в лесу.

«Самая большая сложность состояла в том, что мы снимали во время COVID-19, в съёмках принимали участие 200—300 человек, была очень большая опасность заражения. Люди болели, приходилось отменять и возобновлять съёмки, а также применять максимальные меры безопасности, чтобы все могли (спокойно. — RT) участвовать в съёмках. А ещё было непросто снимать фильм в лесу с таким количеством людей столько дней. Трудно было организовать питание и транспорт для 200—300 человек», — говорит актёр.

Фильм «Пушпа. Восхождение» ранее был показан на ММКФ в программе «Блокбастеры народов мира», однако тогда команда не смогла приехать в Россию из-за логистических проблем.

«Нас пригласили на Фестиваль индийского кино, и мы очень рады представить этот фильм, «Пушпа. Восхождение». В Индии он стал крупнейшим хитом 2021 года. Мы очень рады представлять его в 2022 году, теперь уже в России», — подчеркнул Аллу Арджун.

Говоря о возможном сотрудничестве российских и индийских кинематографистов, о необходимости которого всё чаще говорят эксперты, Арджун признался, что был бы рад обмену актёрами между индустриями двух стран.

«Для начала нам бы хотелось, чтобы в индийском кино было больше российских актёров. Нам также хотелось бы снимать индийское кино в России, чтобы в нём могли играть российские актёры. Вместе с тем мы бы предложили снимать российское кино в Индии с участием наших актёров — получится такой хороший обмен», — считает Аллу Арджун.

Он добавил, что, на его взгляд, наибольший потенциал для совместного сотрудничества имеют музыкальные фильмы с большим количеством экшена — такое кино может понравиться зрителям в обеих странах.

Ранее генеральный директор компании Indian Films Карен Мирзоян в интервью RT рассказал о схожем менталитете индийских и российских зрителей.