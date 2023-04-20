Размышления о человечности в тяжёлых условиях: 45-й ММКФ открыл фильм Бориса Хлебникова «Снегирь»

Юбилейный, 45-й Московский международный кинофестиваль открыла драма Бориса Хлебникова «Снегирь». В картине показана работа опытного экипажа рыболовного судна, к которому присоединяются двое юношей. Группу ожидает более тяжёлое испытание, чем погодные катаклизмы. Сюжет фильма основан на романе Георгия Владимова «Три минуты молчания». Ключевые роли исполнили Александр Робак, Макар Хлебников и Тимофей Трибунцев.

В четверг, 20 апреля, 45-й Московский международный кинофестиваль открылся вольной интерпретацией повести Георгия Владимова «Три минуты молчания» — фильмом Бориса Хлебникова «Снегирь». Роли в картине исполнили Александр Робак, Тимофей Трибунцев, Анатолий Попов, Макар Хлебников, Михаил Кремер, Василий Щипицын, Евгений Сытый, Владимир Лукьянчиков, Олег Савостюк, Сергей Наседкин, Олег Каменщиков, Константин Гаехо и другие.

Действие разворачивается в наши дни, и это не единственное, что отличает его от литературного первоисточника. Сюжет также претерпел серьёзные изменения, а некоторым книжным героям вовсе на нашлось места в кинематографическом мире.

В центре сюжета — группа работников рыболовного траулера «Снегирь». В команду, пережившую не один морской шторм, попадают Макс и Никита, едва достигшие совершеннолетия. Один из них решил связать свою жизнь с морем, а для второго вылазка в водные просторы — лишь приключение и способ немного заработать.

Максу важно делать всё правильно, поэтому свои промахи он воспринимает тяжело. Тем не менее герой вливается в коллектив, следуя советам старших, чего нельзя сказать о Никите. Его отношение к делу понятно сразу: он многого не умеет и заранее не позаботился о том, чтобы взять с собой необходимый для работы на судне инвентарь. Морякам некогда нянчиться с белоручкой — каждый отпускает в его адрес всевозможные едкие фразы. Вместо имени к нему обращаются по новой кличке — Обморок. Только один человек, моряк Геннадий (Робак), остаётся добр к Никите. Когда же юноша лишается его протекции из-за своих истинных мотивов нахождения на судне, травля становится всё более изощрённой.

Герои отчасти напоминают военных, работающих в горячих точках. Хотя их жизням угрожает совсем другого рода опасность, они так же неспособны вести спокойное, размеренное существование.

Наряду с погодными катаклизмами центральные персонажи озабочены личными проблемами, что делает их более близкими и узнаваемыми. В одной сцене герой Александра Робака, например, спрашивает у Никиты, почему молодые люди вечно недовольны и им ничего не надо. Хоть он и говорит о своих дочерях, создаётся впечатление, что речь идёт о нём самом. В то же время становится очевидно, что никакой эмоциональной связи между ним и его детьми нет.

© Кадр из фильма «Снегирь»/kinopoisk.ru

Жизнь Гены, как и всей постоянной группы, вращается лишь вокруг того, чтобы был хороший улов — и заработать. Ради этого они могут нарушать имеющиеся правила и даже государственные границы. Единственная отрада в жизни чтобы поймать хороший улов это алкоголь и подшучивание над другими.

Хлебников поместил совершенно разных мужчин — от юного до старика — в мини-модель мужского мира: сурового, беспощадного, совершенно не сочетаемого с комфортом, мир трудяг, до боли знакомый только таким же, как они. Этот мир часто ускользает от обывателя, который, поедая в ресторане стейк из форели или другой рыбный деликатес, не задумывается, каким образом он попал на его тарелку. В то же время герои в этом замкнутом мире представляют собой своеобразных антиапостолов, олицетворяющих самые разные архетипы. Среди них есть и мудрец, и шут, и правитель (капитан).

Взрослые герои вызывают смешанные эмоции. В какой-то момент ненависть сменяется сочувствием: они считают себя добрыми и заботливыми, даже ведут себя соответственно, когда того требует ситуация, однако зрителю стоит быть начеку. Легко угодить в ловушку, умело расставленную авторами: отчасти за поступками рыбаков кроется лицемерие. Они наставляют молодых, не имея ничего, кроме этого судна и желания заработать. В то же время, представляясь вполне положительными персонажами, мужчины не прощают одному из юношей его дерзость и непреклонность, подчёркивающие никчёмность их жизней.

Самым сложным для них становится не борьба со стихией, а испытание совестью и трудности человеческих отношений. В конечном счёте старших героев, в том числе подающих надежды на искупление, связывает одна общая черта — равнодушие.

В финале фильма Хлебников срывает занавес, мастерски обнажая присущие героям пороки и призывая их сделать правильный вывод. В картине звучит мысль, что один плохой поступок может перечеркнуть сто хороших, однако десять добрых дел не искупят вину за одну фатальную ошибку.

Картина «Снегирь» интересна не только сюжетной составляющей, но и визуальным оформлением. Кадры со штормом выглядят очень эффектно, несмотря на то что лента полностью снята в павильоне. В истинности происходящего не возникает сомнений, притом что бушующая стихия на экране — результат не только мастерства оператора ленты Алишера Хамидходжаева, но и грамотной компьютерной графики.

Вместе с тем правдивость также достигается отличной игрой всего актёрского ансамбля. Каждый из них исполнил свою роль великолепно, однако особенно стоит отметить работы Александра Робака, Макара Хлебникова и Тимофея Трибунцева, игра которых держит в напряжении до самого финала. Конец фильма кажется вполне логичным, однако надежда на принятие героями правильного решения исчезает при виде стеклянного взгляда Гены.

Подводя итоги, стоит отметить, что «Снегирь» — не только фильм о рыбаках, но и об обществе в целом: об отношении старших к младшим, о выборе жизненного пути, о смысле (или его отсутствии), который каждый придаёт своей жизни. Определённо это не тот фильм, который можно смотреть, поедая попкорн. Однако его стоит увидеть хотя бы ради того, чтобы открыть для себя неизведанный мир моряков рыболовного судна и на примере небольшой группы героев порассуждать о глобальных проблемах.