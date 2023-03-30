Жизнь за кадром: о чём новый сериал Бондарчука «Актрисы»

В четверг, 30 марта, в онлайн-кинотеатрах «Кинопоиск» и Wink выходит новый сериал Фёдора Бондарчука по сценарию Паулины Андреевой «Актрисы». Сюжет вращается вокруг актрис и актёров театра, роли которых исполнили Светлана Ходченкова, Полина Пушкарук, Алексей Макаров и другие. По задумке авторов, проект должен разрушить зрительские представления о жизни актёров и показать их страхи, цели и проблемы — словом, всё, что остаётся за кадром.

На онлайн-платформах Wink и «Кинопоиск» вышел сериал Фёдора Бондарчука «Актрисы». Над сценарием работала Паулина Андреева («Допинг», «Есть город золотой», «Псих»).

В многосерийном художественном проекте о жизни нескольких артистов театра и кино, центральные роли в котором исполнили Елена Николаева, Светлана Ходченкова, Полина Пушкарук, Алексей Гуськов, Сергей Гилёв и другие, приоткрывается закулисье мира, который обывателю кажется беззаботным и простым. Герои ленты раскрываются с довольно неприглядной стороны — со всеми их слабостями, кризисами и срывами. К слову, все они получились действительно самобытными, яркими и достоверными.

Как и многие театральные постановки, сериал разбит на три акта. События происходят в 2014-м, 2017-м и 2020 годах. Причём последний акт перекликается с нашей общей действительностью: герои переживают карантин из-за пандемии коронавируса. В нём проблемы артистов достигают апогея также благодаря вынужденному периоду безработицы, с которым каждый из них пытается справляться по-своему.

Один из главных недостатков сериала — обилие ненормативной лексики, при помощи которой, вероятно, кинематографисты старались создать более правдоподобные образы. Мат, безусловно добавляет реализма, но насколько такое решение оправданно для художественного произведения, рассчитанного не на узкого зрителя, а на широкую аудиторию, — большой вопрос.

В стремлении добиться максимальной реалистичности кинематографисты и героев сделали порой уж слишком живыми людьми — порочными, нередко истеричными, алчными.

© Кадр из сериала «Актрисы»

У всех без исключения центральных героев есть свои скелеты в шкафу, и однозначно положительных действующих лиц в ленте нет. Сочувствие вызывают разве что дети и отчасти героиня Полины Пушкарук Оксана. У неё карьера оказалась под угрозой из-за рождения дочери, муж (Павел Попов) — слабохарактерный, не очень талантливый маменькин сынок, умудрившийся завести отношения на стороне во время второй беременности супруги, а свекровь и вовсе невыносима. Евгения Добровольская («Небесный суд», «На тебя уповаю», «Время года зима») сумела из клишированного миллионами историй и анекдотов образа слепить настолько достоверный и цельный, что персонаж вызывает практически ненависть — как Долорес Амбридж в исполнении Имельды Стонтон в киноэпопее о Гарри Поттере.

Отдельного упоминания заслуживает Лолита Милявская, блестяще сыгравшая Ольгу Владимировну, директора театра, в котором так или иначе служат или служили все основные персонажи. Её героиня — целеустремлённая и властная женщина, влюблённая в женатого мужчину (Игорь Золотовицкий), для которого она выбивает пост художественного руководителя театра. Притом что актёрская работа — далеко не основное амплуа Милявской, играет она очень убедительно, её персонажа можно смело назвать драматическим.

Впрочем, в той или иной степени все герои сериала — драматические. Среди них — Полина (Светлана Ходченкова), потерявшая мужа бывшая актриса, которая в результате возвращается в профессию и попадает в болезненные отношения втроём со своим агентом (Анна Невская) и «сбитым лётчиком» Степаном (Сергей Гилёв), а также Алёна (Елена Николаева) — не очень удачливая артистка, якобы подруга Полины, но на самом деле конкурентка. Героиня — истеричная и неуравновешенная особа, закрутившая роман с молодым переводчиком (Роман Евдокимов) и воспитывающая сына от Степана. Судьбы героев переплетены в сложный и запутанный клубок, в котором довольно непросто понять, кто друг, а кто враг.

«Актрисы» — крепкий драматический сериал с очень сильной историей и отлично прописанными и сыгранными героями. С художественной точки зрения довольно необычно выглядят хореографические номера в конце нескольких эпизодов, призванные подчеркнуть запутанность эмоций и отношений между персонажами — выглядит это действительно красиво и стильно. Финал сезона оказывается открытым — сюжетные линии даже близко не окончены, так что продолжению, скорее всего, быть.