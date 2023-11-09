Уроки любви от «пермской Ванги»: в кинотеатрах стартует показ российской картины «Чувства Анны»

В четверг, 9 ноября, в российский прокат выходит картина Анны Меликян «Чувства Анны» о работнице пермской кондитерской фабрики, по стечению обстоятельств вышедшей в ментальный контакт с внеземной цивилизацией. На женщину обрушивается известность, которая кружит голову и приводит к непростым последствиям. Центральные роли в ленте исполнили Анна Михалкова, Тимофей Трибунцев, Екатерина Новокрещенова, Олег Ягодин и другие.

В четверг, 9 ноября, в российский прокат вышла картина «Чувства Анны» — новая работа Анны Меликян («Русалка», «Нежность») с Анной Михалковой в роли контактёра с внеземной цивилизацией. Героиня Михалковой — обычная женщина средних лет, живущая с мужем и детьми. Каждый день Анны — это почти точная копия предыдущего. Чёрно-белая гамма фильма подчёркивает серость будней героини и добавляет нотки антиутопической атмосферы. Особенно ярко это считывается в нескольких эпизодах на кондитерской фабрике, где работники переодеваются в униформу и поднимаются по широкой лестнице, направляясь на свои места. Эти сцены вызывают стойкие ассоциации с безэмоциональным обществом в фильме Курта Уиммера «Эквилибриум».

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В «Чувствах Анны» не указывается год событий, но можно предположить, что они разворачиваются в не очень далёком будущем. При этом некоторые детали окружающего мира с современностью не вяжутся: во-первых, человечество готовится к колонизации Марса и уже вот-вот на красную планету должны отправиться три корабля с суммарным экипажем в 90 человек. Весь город пестрит плакатами в духе советского агитпропа, но с уклоном в марсианскую тематику. Во-вторых, в стране бушует эпидемия неназванной болезни — на одном из зданий, мимо которых проходит Анна по пути с работы, размещено табло с печальной статистикой «заболели/умерли». С первого и до последнего появления в кадре число на экране меняется с пятизначного на шестизначное, да и между делом выясняется, что по ходу развития сюжета умирает тот или иной персонаж второго плана.

Однажды, возвращаясь домой, Анна получает удар током и теряет сознание — с этого и начинается основная часть (как кажется поначалу) истории. Теперь, ложась спать, героиня впадает в сомнамбулическое состояние, берёт бумагу и начинает ровными строками записывать послания, которые приходят прямо к ней в мозг.

Психолог на работе считает, что женщина повредилась умом, а сама Анна поначалу убеждена, что это не более, чем эффект накопленной усталости. После застолья с подругой героиня выкладывает свои откровения в интернет, уточняя, что голоса рассказали ей о крушении самолёта и побеге шимпанзе из московского зоопарка. Когда пророчества начинают сбываться, на «пермскую Вангу» обрушивается настоящая слава: о ней выпускают новостные репортажи, приглашают на съёмки для журналов, берут интервью.

Анна рассказывает, что внеземной разум предостерегает человечество от технологического развития и модернизации оружия массового поражения и настаивает на том, чтобы люди учились любить друг друга. В противном случае срок существования нашей цивилизации сократится до десяти лет. Кроме того, по словам «голосов», люди должны отказаться от идеи полёта на Марс.

Героиню приглашают в кружок, занимающийся изучением контактов с внеземным разумом и НЛО, где она знакомится с импозантным профессором и писателем, с которым у неё завязывается любовная связь. Впрочем, любовь как таковая мужчину не интересует, а Анну, далёкую от стандартов красоты, он воспринимает, как идеальный источник материала для своей будущей книги.

Через какое-то время Анна оказывается в центре скандала — её визит к любовнику попадает в интернет. Муж забирает детей и уезжает, а героиня начинает пить, после чего голоса утихают — и она становится не нужна в том числе своему любовнику. Параллельно с этим на кондитерской фабрике начинается настоящая «эпидемия» контактов с голосами — коллеги Анны также хотят свои пять минут славы и врут напропалую, совершенно не стесняясь. Кружок уфологов также оставляет бывшего кумира не у дел. Женщина всеми силами пытается заставить голоса вернуться, но безуспешно — и всё сильнее уходит в запой.

Фильм Меликян — это довольно сильная, эффектная и непростая авторская драма с лёгким социальным подтекстом, мощным посылом в стиле хиппи 1960-х — make love, not war — и драмой человека, внезапно прославившегося и не сумевшего справиться сначала со славой, а потом — с её исчезновением. Элементы антиутопии и фантастики не оттягивают на себя внимание и не раздражают именно за счёт небольшого количества, а финал со стартующими к Марсу кораблями ставит стильную точку в запутанной истории, подчёркивая её абсолютный фатализм.