Странные последствия ДТП и контакты с НЛО: в прокат выходят «Чувства Анны», «Год рождения» и «Синдром»

В четверг, 9 ноября, в российский кинопрокат выйдут мистический триллер «Нефариус», в котором главному герою предстоит столкнуться с маньяком, одержимым демоном, а также биографическая лента «Мастер и его муза» о знаменитом австрийском художнике Оскаре Кокошке. Кроме того, в кинотеатрах покажут картину «Год рождения» о попытке организации энтузиастом панк-фестиваля в провинциальном городе, психологический триллер «Синдром», в котором реальность и поведение главных героев меняются после ДТП, и новую работу Анны Меликян «Чувства Анны» о контакте героини с внеземной цивилизацией на фоне вполне земных проблем.

«Чувства Анны»

В новой фантастической драме Анны Меликян («Русалка», «Нежность») затрагивается множество непростых тем. В центре сюжета — работница пермской кондитерской фабрики Анна (Анна Михалкова), которая в результате удара током и падения начинает слышать послания из космоса. Поначалу окружающим кажется, что женщина просто не в себе, но, когда голоса выдают несколько пророчеств, которые сбываются с точностью до секунды, Анна становится настоящей звездой — новостные репортажи, съёмки для журналов, приглашения на различные мероприятия начинают сыпаться на героиню как из рога изобилия.

Параллельно развивается личная драма Анны. Её брак начинает трещать по швам сначала из-за внезапной славы, а потом — из-за появления любовника, беспринципного и ушлого профессора и писателя-неудачника (Олег Ягодин), использующего Анну в качестве источника материала для будущей книги. Узнав об измене, муж героини (Тимофей Трибунцев) забирает дочь и уходит из дома.

Сюжет разворачивается во время эпидемии неназванной болезни (на огромных экранах транслируется статистика заразившихся и умерших), когда человечество готовится к колонизации Марса. Голоса, которые слышит Анна, утверждают, что людям нужно научиться любить друг друга и забыть о полётах в космос, иначе через десять лет наш вид перестанет существовать.

Картина Меликян — комплексное произведение с множеством смыслов и идей, оставляющее пространство для размышлений и не относящееся к развлекательному кино. А отличная игра ведущих актёров и стильная чёрно-белая гамма добавляют ленте шарма.

«Нефариус» (Nefarious)

Режиссёрский дуэт Чака Конзелмана и Кэри Соломона («Незапланированная», «Ненасытная») выпускают картину для любителей триллеров с философским подтекстом. Сюжет их новой ленты «Нефариус» основан на книге Стива Диса и вращается вокруг психиатра Джеймса Мартина (Джордан Бэлфи), направленного для проведения экспертизы и оценки состояния приговорённого к смертной казни серийного убийцы Эдварда (Шон Патрик Флэнери). Преступник убеждён в своей одержимости демоном и предсказывает врачу, что тот совершит три убийства.

Поначалу доктору кажется, что убийца симулирует безумие, чтобы избежать казни, однако цепочка труднообъяснимых событий заставляет героя всё больше сомневаться в своих выводах. Масла в огонь подливает и то, что Эдвард знает слишком много подробностей о жизни Мартина. В какой-то момент психиатр сам перестаёт понимать, с чем именно он столкнулся — с искусной манипуляцией хитрого и изворотливого убийцы или же с чем-то по-настоящему потусторонним.

На популярном агрегаторе Rotten Tomatoes лента получила 35% «свежести» от критиков, но зрительский рейтинг, составленный на основе более 1 тыс. обзоров, оказался куда выше — 96%.

«Мастер и его муза» (Alma & Oskar)

Биографическая лента «Мастер и его муза» охватывает период жизни знаменитого австрийского художника и писателя Оскара Кокошки, когда у него был роман с венской красавицей Альмой Малер. Их отношения служили источником вдохновения для живописца, однако постепенно начали приносить обоим всё больше сложностей и в итоге распались. Тем не менее одна из самых значимых работ мастера — «Невеста ветра» — посвящена именно Малер.

Эксперт портала Cineuropa отмечает, что «Мастер и его муза» — это крепкая историческая драма, и подчёркивает удачный выбор актёров. Главные роли исполнили Эмили Кокс («Родина», «Последнее королевство») и Валентин Постльмайр («Криминальный кроссворд», «СОКО Дунай»). Режиссёром ленты выступил Дитер Бернер («Эгон Шиле: Смерть и дева», «Место преступления»).

«Год рождения»

Сюжет фантастической комедии с элементами драмы «Год рождения» вращается вокруг Филиппа (Эльдар Калимулин), мечтающего провести фестиваль андеграундной музыки в родном сибирском городке Металлогорске. Филипп — настоящий энтузиаст и огромный поклонник местной панк-легенды «Яичный свет», импровизированный музей которой он собрал у себя дома. Всё меняется, когда герой встречает Марину (Анастасия Талызина). Между ними вспыхивают чувства и вскоре выясняется, что девушка беременна.

Теперь Филипп должен пересмотреть жизненные приоритеты и повзрослеть в полной мере — даже музей «Яичного света» из его жилища пропадает, а запланированный фестиваль панка превращается в местечковую ярмарку.

Основная сюжетная линия перебивается стилизованными под VHS вставками с историей вымышленной панк-группы, а серьёзные темы взросления и инфантилизма — откровенно сказочными поворотами и элементами фэнтези.

«Лента стала окошком в какой-то дикий и прекрасный мир, где одинокие чудики имеют шанс переломить удушливую реальность. А жизнь может победить смерть неизвестным науке способом», — цитирует режиссёра Михаила Местецкого «Вокруг-ТВ».

«Год рождения» стал фильмом открытия фестиваля «Маяк» в Геленджике в 2023 году.

«Синдром»

Постановщик сериалов «Миссия: Аметист» и «Подкидыш» Антон Борматов представляет психологический триллер с элементами драмы, центральные роли в котором исполнили Кирилл Кяро («Ликвидация», «Спроси Марту») и Оксана Акиньшина («Контейнер», «Превосходство Борна», «Сёстры»).

Главные герои — супруги Мария и Кирилл. Их союз не слишком счастливый, но жизнь не лишена и хорошего. Во время одной из ссор они попадают в серьёзное ДТП, после которого Кирилл серьёзно меняется, превращаясь в идеального мужа. Маша не понимает, в чём причина изменения поведения партнёра, и не помнит обстоятельств ДТП. По мере развития сюжета героиня находит всё больше нестыковок между реальностью, собственными воспоминаниями и поведением супруга. Ей придётся разобраться в происходящем и выяснить, что же произошло на самом деле.

«Проект привлёк на уровне идеи — это цепляющая глубиной и интригой история с очень живыми персонажами, которым легко сопереживать… Фильм, мы уверены, привлечёт внимание думающей аудитории, причём не только в нашей стране. Это абсолютно универсальное кино, к которому легко подключиться эмоционально», — цитирует «Вокруг ТВ» Вадима Верещагина, генерального директора «Централ Партнершип».

Продюсеры Андрей Радько и Екатерина Гордецкая отмечают, что «Синдром» — «кино очень многослойное». «В каждой сцене есть загадка, в ней же намёк на отгадку. Но этот ребус ещё надо разгадать», — подчёркивают они.