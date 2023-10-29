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«Не останется никаких следов снега»: синоптики сообщили о потеплении в Москве на предстоящей неделе

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Роман Шимаев, Полина Полетаева
На предстоящей неделе в Москве потеплеет до +12 °С. Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, в столичный регион переместится воздух с акваторий Атлантического океана и Средиземного моря. По его словам, установление такой тёплой для этого времени года погоды приведёт к тому, что в Москве не останется никаких следов снега.
«Не останется никаких следов снега»: синоптики сообщили о потеплении в Москве на предстоящей неделе
  • АГН «Москва»
  • © Сандурская Софья

Предстоящая неделя в Москве ознаменуется потеплением, сообщили RT синоптики.

Как отметил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, если сегодняшняя ночь больше будет соответствовать по климату погоде, которая обычно бывает где-то в начале второй декады ноября, то уже завтра днём произойдёт резкое изменение погоды.

«Связано это с тем, что по западной периферии антициклона будет перемещаться воздух с южных акваторий Атлантики. И температура уже будет в диапазоне +5...+7 °С, а воздух насытится влагой, поэтому пройдёт дождь. И этот дождь во второй половине дня в понедельник смоет все остатки снега. Ещё чуть-чуть если и останется, то во вторник супертёплая погода приведёт к тому, что не останется никаких следов. Дело в том, что во вторник к Москве придут ещё более южные потоки с акваторий Средиземного моря», — сказал он.

По его словам, в ночь на вторник температура будет около +5 °С, днём +8...+10 °С.

«Самая тёплая погода прогнозируется в первый день ноября, в среду. Уже ночью минимальная температура +7...+9 °С, а днём +10...+12 °С. По области в среду даже до +13 °С. Такой температурный фон будет близок к рекордным значениям 1934 года. Очень высокая температура будет больше соответствовать климату третьей декады сентября. Во второй половине недели температурный фон будет понижаться. Но всё равно температура будет выше нормы на 2—3 градуса. И затем, по предварительным оценкам, в выходные и праздничный день опять будет очень тёплая погода», — указал Вильфанд.

О том, что к столице подходит тёплый фронт, также заявил заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков. К тому же он предупредил, что в понедельник в столице будет дождь.

«В ночь на понедельник — -1…+3 °С. А днём в понедельник, по прогнозу, — +4...+6 °С и дождь. Во вторник, среду и четверг ночные температуры будут положительными. Во вторник +4...+6 °С, в среду и четверг +3...+8 °С. Днём, по предварительным прогнозам, в понедельник +4…+6 °С, во вторник +9...+11 °С, в среду +7...+12 °С и в четверг +5...+10 °С. Мы попадаем в тёплый сектор, так что с понедельника и до праздников относительно тепло», — заключил синоптик.

  • АГН «Москва»
  • © Ведяшкин Сергей

Тем не менее на этой неделе весь парк столичной коммунальной техники был переведён на зимний режим эксплуатации. В уборке города от снега планируется задействовать 10,5 тыс. единиц дорожно-уборочной техники и 43 тыс. средств малой механизации, среди них линейные снегопогрузчики, автогрейдеры, роторные снегоочистители, мобильные снегоплавильные установки.

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«Перед наступлением холодов специалисты установили навесное плужно-щёточное оборудование для уборки снега и распределители противогололёдных материалов на поливомоечные машины, вакуумную подметально-уборочную и тротуароуборочную технику», — подчеркнул заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков.

В свою очередь, травматолог-ортопед Сергей Алексутов отметил, что поздней осенью увеличивается количество травм, вызванных падением, в том числе из-за гололедицы.

«Как автомобилисты в первый гололёд зачастую едут медленнее, чем обычно, так и пешеходы знают, что скользко и надо ходить осторожно. Но уже во второй гололёд люди помнят, что в первый раз всё обошлось, и идут быстрее. Они перестают соблюдать осторожность, и это приводит к травмам. Например, опасно бежать за транспортом, когда скользко, из-за этого можно упасть на скорости. Причём поскользнуться можно не только из-за гололёда, но и из-за мокрых листьев на асфальте», — сказал он в интервью радио Sputnik.

Медик также посоветовал при падении не выставлять руки: «Если падать на руки, то они должны быть не прямые, а согнутые. Иначе будет перелом лучевой кости».

Кроме того, травматолог отметил, что переломы локтевой кости, лодыжки и лучевой кости являются самыми распространёнными при падении в гололёд.

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