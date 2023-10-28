Ортопед Алексутов назвал перелом лучевой кости самой частой травмой в гололёд

Травматолог-ортопед Сергей Алексутов рассказал о травмах, которые люди чаще всего получают в гололёд.

«Первое — это как раз перелом лучевой кости при падении на вытянутую руку, затем перелом локтевой кости, а также перелом лодыжки, когда человек подворачивает ногу», — заявил он в беседе с Радио Sputnik.

По его словам, если человек поскользнулся, то падать нужно, не выставляя руки.

«Понятно, что, когда падаешь, хочется выставить руки. Если падать на руки, то они должны быть не прямые, а согнутые. Иначе будет перелом лучевой кости», — пояснил врач.

Он добавил, что при падении на туловище человек инстинктивно прижимает голову и падает на большую площадь, что позволяет правильно распределять нагрузку по всему телу.

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