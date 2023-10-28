Синоптики спрогнозировали мокрый снег и гололедицу в Челябинской области
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный Гидрометцентр.
«На дорогах прогнозируется гололедица от снежного наката, в северной половине, местами сильная», — рассказали синоптики.
По их словам, сильный снег относится к неблагоприятным метеорологическим явлениям. Штормового ветра не ожидается.
Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Удмуртии ночью и утром в воскресенье ожидается туман с ухудшением видимости 500 м и менее.