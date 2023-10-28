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В Пермском крае ожидается усиление ветра до 17 м/с

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В Пермском крае в воскресенье, 29 октября, ожидается усиление ветра. Порывы могут достигать 17 м/с.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

«В отдельных районах Прикамья 29 октября прогнозируется отложение мокрого снега», — отметили в ведомстве.

Водителям советуют соблюдать скоростной режим и избегать резких манёвров, пешеходам — проявлять осторожность при движении у проезжей части и при её переходе.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Удмуртии ночью и утром в воскресенье ожидается туман с ухудшением видимости 500 м и менее.

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