В Пермском крае ожидается усиление ветра до 17 м/с
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.
«В отдельных районах Прикамья 29 октября прогнозируется отложение мокрого снега», — отметили в ведомстве.
Водителям советуют соблюдать скоростной режим и избегать резких манёвров, пешеходам — проявлять осторожность при движении у проезжей части и при её переходе.
Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Удмуртии ночью и утром в воскресенье ожидается туман с ухудшением видимости 500 м и менее.