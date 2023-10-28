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Синоптик Цыганков: к Москве подходит тёплый фронт

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Полина Полетаева
Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погоде в столице на предстоящей рабочей неделе.
Синоптик Цыганков: к Москве подходит тёплый фронт
  • Gettyimages.ru

Синоптик отметил, что к Москве подходит тёплый фронт.

«Поэтому осадки в виде мокрого снега где-то с 21:00 до трёх часов ночи. Выпадет около 3 мм осадков. Завтра днём осадков уже не будет. Сегодня в ночь 0…-2 °С, а днём 0...+2 °С», — рассказал Цыганков.

Он предупредил, что в понедельник в столице будет дождь.

«В ночь на понедельник -1…+3 °С. А днём в понедельник по прогнозу +4...+6 °С и дождь. Во вторник, среду и четверг ночные температуры будут положительными. Во вторник +4...+6 °С, в среду и четверг +3...+8 °С. Днём, по предварительным прогнозам, в понедельник +4…+6 °С, во вторник +9...+11 °С, в среду +7...+12 °С и в четверг +5...+10 °С. Мы попадаем в тёплый сектор, так что с понедельника и до праздников относительно тепло», — заключил синоптик.

Ранее в Департаменте транспорта Москвы рекомендовали жителям воздержаться от поездок на автомобиле с летней резиной в связи с неблагоприятными погодными условиями.

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