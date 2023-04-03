Проявление нетерпимости: писательница Джуди Блум заявила о политической цензуре в США

Американская писательница Джуди Блум заявила, что запреты книг в США напоминают политическую цензуру 1980-х годов. Такая реакция последовала после того, как её роман «Навсегда» был изъят из школьной библиотеки во Флориде. На Западе продолжают вносить поправки в произведения и других литераторов XX столетия. «Унесённые ветром» Маргарет Митчелл переизданы с сопроводительной запиской о расистском содержании книги и о романтизации «шокирующей эпохи» рабства. Ранее романы Агаты Кристи об английских сыщиках Эркюле Пуаро и мисс Марпл были выпущены с новыми формулировками и вырезанными фрагментами.

Американская писательница Джуди Блум, автор детских книг о мальчике Питере Хэтчере («Питер обыкновенный», «Шейла Великолепная», «Суперфадж»), раскритиковала цензуру в США, после того как некоторые её произведения были исключены из школьной программы. В частности, под запрет подпал роман «Навсегда», в котором рассказывается о первой подростковой любви. Блум заявила, что подобные запреты сродни политической цензуре 1980-х.

«Я пережила 1980-е, когда запрет на издание книг был в самом разгаре. И это было ужасно. А потом библиотеки и школы стали разрабатывать соответствующие меры, и мы увидели, как стремление заниматься книжной цензурой пошло на спад, — цитирует Блум Deadline. — Теперь оно вернулось, и вернулось в значительно худшем виде (и это в Америке!). Оно вернулось в гораздо худшем виде по сравнению с 1980-ми, потому что приобрело политический характер».

Власти округа Мартин во Флориде посчитали, что роману не место в школьной библиотеке из-за явно выраженного сексуального содержания. Под запрет подпали также некоторые книги Джеймса Паттерсона, писателя преимущественно детективного жанра, и Тони Моррисон, лауреата Нобелевской премии.

В то же время британское издательство Pan Macmillan сочло проблемным роман Маргарет Митчелл «Унесённые ветром». Как сообщает The Daily Telegraph, в предупреждении, которое отныне сопровождает текст произведения, назвали изображение эпохи рабства «оскорбительным или даже тлетворным» из-за наличия в нём расистских элементов.

«В романе присутствуют отображение неприемлемых практик, расистские и стереотипные описания, а также вызывающие беспокойство темы, характеристики героев, язык и образы», — говорится в пояснении.

Вдобавок в издательстве сообщили, что новые книги дополнены предисловием Филиппы Грегори («Ещё одна из рода Болейн»), поясняющем «превосходство белых» в историческом контексте. Издательство выбрало именно белого писателя, «дабы не допустить, чтобы автор из числа меньшинств подвергался эмоциональной нагрузке». Текста самого романа нововведения не коснулись.

В конце марта 2023-го также стало известно, что американская компания HarperCollins внесла изменения в книги Агаты Кристи из-за чувствительности современной аудитории к проблемам прошлого, убрав все потенциально оскорбительные эпитеты, которыми описывались расовая и этническая принадлежность героев или их внешний вид.

В частности, были отредактированы определённые отрывки из серии книг про сыщиков Эркюля Пуаро и мисс Марпл. Например, в новых изданиях отсутствуют такие слова, как «еврей», «цыган», «туземец» или «восточный человек». Кроме того, удалены словосочетания, характеризующие женскую фигуру, например тело будто «из чёрного мрамора». Выражения «такие чудесные белые зубы» и «красивые зубы» тоже убрали.

Более того, в произведениях о сыщиках были исправлены внутренние монологи Пуаро и мисс Марпл, а также диалоги, в которых говорилось о неприятных другим героям персонажах. К примеру, в ранее опубликованных версиях детективного романа «Смерть на Ниле» миссис Аллертон жалуется на детей.

«Они возвращаются и снова пялят на меня свои противные глазищи, и носы у них тоже противные, и приходится признать, что я не люблю детей», — говорится в оригинале. В новой версии фрагмент звучит так: «Они возвращаются и снова пялятся на меня. Приходится признать, что я не люблю детей».

В будущем HarperCollins планирует выпустить ещё больше исправленных литературных произведений.

К слову, в 2020-м во Франции приняли решение переиздать книгу Агаты Кристи «Десять негритят» с новым названием «Их было десять». Слово «негритята», которое встречалось в книге 74 раза, заменили на «солдатики», а Негритянский остров стал Солдатским. На правки дал согласие правнук Кристи Джеймс Причард, который возглавляет компанию Agatha Christie Limited, владеющую правами на произведения писательницы. По его словам, в романе используются выражения, которые потеряли свою актуальность, но могут задеть чувства читателей.

Ранее разнообразные поправки были внесены в книги британских писателей Яна Флеминга и Роальда Даля. В романах Флеминга об агенте 007 Джеймсе Бонде вместо термина, описывающего афроамериканца, используется словосочетание «чёрный человек». Кроме того, из романов «Шаровая молния» и «Голдфингер», а также из рассказа «Квант утешения» удалили все упоминания об этнических группах.

В феврале 2023-го в книгах Даля были заменены или вовсе вырезаны формулировки, связанные с психическим здоровьем, телосложением, а также гендерной и расовой принадлежностью персонажей. Например, из повести «Чарли и шоколадная фабрика» убрали такие эпитеты, как «урод» и «сумасшедший», а также другие отсылки к описаниям внешности и психологическим портретам героев. Так, «очень толстый мальчик» Август Глуп в новом издании стал просто «огромным». А «толстый продавец» — «продавцом», при этом авторское описание героя как весьма тучного человека сохранилось.

Издательство объяснило принятую меру стремлением продемонстрировать уважение к «культурной чувствительности» современной аудитории, а также желанием сделать произведения более приемлемыми для менталитета нового читателя.

Подобные изменения вызвали шквал критики со стороны пользователей соцсетей. По мнению аудитории, стремление издательств защитить читателей от различных «культурных, гендерных и расовых стереотипов» доходит до абсурда и превращается в тоталитарную цензуру. А поклонники романов о Джеймсе Бонде призвали правообладателей немедленно прекратить «литературное линчевание» произведений.

Тенденция ранее коснулась и книг канадской писательницы Маргарет Этвуд. Её роман «Рассказ служанки» часто подвергался критике и подпадал под запрет для изучения в школах. Этвуд в знак протеста против цензуры выпустила специальный огнеупорный тираж — эти книги невозможно сжечь даже с использованием огнемёта.

В августе 2021-го британскую писательницу Джудит Керр обвинили в старомодном изображении семьи и укреплении полового неравенства в её детской книге «Тигр, который пришёл выпить чаю». По мнению активистки благотворительной организации Zero Tolerance Рейчел Адамсон, гендерные стереотипы, отражённые в этом произведении, приводят к жестокому обращению и насилию в отношении девочек и женщин.