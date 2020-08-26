«Сделать всё приемлемым для всех»: из французского издания романа «Десять негритят» уберут слово «негритята»

Роман Агаты Кристи «Десять негритят» переиздадут во Франции. Как сообщил правнук писательницы, в новом издании слово «негритята» заменят на слово «солдатики», а книга теперь будет называться «Их было десять». Ранее роман из-за использования «запретного» слова «негр» исключили из французского отделения Amazon. Примечательно, что в англоязычных странах книга уже продолжительное время выходит под заглавием «И не осталось никого».

Мировой бестселлер британской писательницы Агаты Кристи «Десять негритят» будет переиздан во Франции. По данным радиостанции RTL, роман получит новое название — «Их было десять».

Решение о переименовании книги принял правнук писательницы Джеймс Причард, возглавляющий компанию Agatha Christie Limited, которой принадлежат права на произведения Кристи. Причард подчеркнул, что в романе используются неактуальные для настоящего времени выражения, которые могут задеть чувства читателей.

«Когда была написана эта книга, язык был другим, и использовались слова, которые сегодня уже забыты», — пояснил родственник писательницы. Он подчеркнул, что произведение основано на популярной детской песенке, автором которой не была Агата Кристи.

«Я считаю, что Агата Кристи хотела в первую очередь развлекать людей, и мысль о том, что её речевые обороты кого-то обижают, ей бы, наверное, не понравилась. К счастью, теперь мы можем это исправить, сделать всё приемлемым для всех, не искажая при этом смысл. На мой взгляд, это разумно: я бы не хотел, чтобы заголовок отвлекал внимание от её работы. Если из-за такого ощутит обиду пусть даже один человек, это уже будет слишком много! Нам больше не следует употреблять слова, которые могут кого-то задеть, и именно так нужно себя вести в 2020 году», — цитирует Причарда RTL.

Внук писательницы отметил, что в США книга изначально выходила под другим названием («Десять маленьких индейцев»; «И не осталось никого». — RT), а в 1980-х её переименовали в Великобритании.

На данный момент Франция — одна из последних стран, в которых выходит книга с оригинальным заглавием. И именно из-за него в мае прошлого года книгу убрали из французского отделения Amazon.

В переизданном произведении изменится не только название: корректировке подвергнется и сам текст. По словам генерального директора издательства Livre de Poche Беатрис Дюваль, слово «негритята», которое упоминается на страницах книги 74 раза, заменят на «солдатики». Соответственно, события обновлённого романа развернутся не на Негритянском острове, а на Солдатском.

Роман Агаты Кристи с оригинальным названием Ten Little Niggers впервые был опубликован в 1939 году. Он переведён более чем на 50 языков. Эта книга сделала писательницу самым продаваемым романистом всех времён.

Произведение много раз экранизировали. Первая киноадаптация под названием «И не осталось никого» появилась в 1945 году. Режиссёром ленты стал Рене Клер. В последующие годы вышло ещё несколько картин, вдохновлённых романом Агаты Кристи. Над одной из них — двухсерийной лентой «Десять негритят» — работал российский режиссёр Станислав Говорухин. Премьера фильма состоялась в 1987 году.

Последняя на данный момент киноадаптация романа Агаты Кристи — французский мини-сериал «Их было десять» 2020 года.

Также по теме «Форма цензуры»: «Унесённые ветром» вернулись на HBO Max с комментариями о расизме Стриминговый сервис HBO Max вернул в свою библиотеку фильм 1939 года «Унесённые ветром». Теперь лента дополнена видеоматериалами, в...

Ситуация с романом Агаты Кристи — не первый случай за последнее время, когда из-за обвинений в «расизме» страдают крупные проекты.

В начале июня 2020 года режиссёр и сценарист Джон Ридли опубликовал на сайте Los Angeles Times колонку, в которой заявил, что в культовой картине 1939 года «Унесённые ветром» отражены расовые стереотипы, характерные для тех лет, но неуместные сегодня. Он призвал стриминговый сервис HBO Max изъять фильм из своего каталога и вернуть его вместе с материалами, объясняющими исторический контекст. Площадка поддержала идею и временно скрыла фильм. Спустя две недели лента снова была доступна на площадке в сопровождении видеороликов, в которых эксперты объясняют транслируемые в ней идеи.

Ещё раньше «расистский» подтекст был обнаружен в старых анимационных фильмах студии Disney: «Дамбо», «Питер Пэн», «Леди и Бродяга», «Книга джунглей», «Коты-аристократы» и других. Видеосервис Disney + добавил к лентам предупреждение об «устаревших культурных образах».