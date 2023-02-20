«Эта цензура — просто абсурд»: в сети критикуют британское издательство за переписывание книг Роальда Даля

Пользователи соцсетей негативно отреагировали на многочисленные правки, внесённые в произведения британского писателя Роальда Даля, написавшего в том числе «Чарли и шоколадную фабрику». Действия издателей, которые, по их словам, стремятся защитить читателей от различных «культурных, гендерных и расовых стереотипов», по мнению аудитории, доходят до абсурда и превращаются в тоталитарную цензуру. Кроме того, некоторые эксперты считают, что подобная вольность в отношении произведений авторов, которые уже не могут опротестовать данные решения, не только неэтична, но и разрушает оригинальное повествование.

Из произведений детского писателя Роальда Даля в некоторых новых изданиях вырезали или переписали многие слова и выражения, связанные с психическим здоровьем, телосложением, гендерной и расовой принадлежностями персонажей. Британское издательство Puffin Books посчитало, что книги «не соответствуют современным стандартам».

Компания перевыпустила произведения «Чарли и шоколадная фабрика», «Матильда», «Ведьмы», «Изумительный мистер Лис» и «Джеймс и гигантский персик» с новыми формулировками. Как отмечается, эта мера была принята из уважения к «культурной чувствительности» нынешней аудитории, а также желания сделать произведения более приемлемыми для нового читателя.

Например, из книги «Чарли и шоколадная фабрика» удалены такие эпитеты, как «урод» и «сумасшедший», а также другие отсылки к внешности и психологическому портрету героев. Так, «очень толстый мальчик» Август Глуп в новом издании предстаёт просто «огромным». А «толстый продавец» — «продавцом». Притом авторское описание персонажа, подразумевающее тучного человека, сохранилось.

Вместе с тем, гендерная принадлежность племени пигмеев Умпа-лумпы стала нейтральной: в новой редакции к ним более неприменимо описание small men («маленькие мужчины»), теперь они small people («маленькие люди»). К слову, в русскоязычной версии от 1991 года жители Лумпландии описываются как «народ», в котором есть как женщины, так и мужчины.

На страницах произведения «Изумительный мистер Лис» гусеничные тракторы больше не «чёрные», а просто «убийственно зловещие чудища». А в новом издании «Ведьм» героиня — это женщина, «ведущая учёную деятельность или управляющая бизнесом» вместо кассира в магазине или секретарши.

Многие пользователи соцсетей и публичные люди негативно отреагировали на подобные изменения, внесённые в произведения литератора. Некоторые призывают не оставлять без внимания такого рода цензуру.

«Издательство, публикующее книги покойного Роальда Даля, внесло в них сотни изменений, предположительно, чтобы сделать их более удобоваримыми для «чувствительной» аудитории. Подобная тоталитарная цензура должна подвергнуться широкому осуждению со стороны писателей и издателей», — уверен один из пользователей Twitter.

От комментария не удержался и лауреат Букеровской премии писатель Салман Рушди. «Роальд Даль не был святым, но эта цензура — просто абсурд! Puffin Books и The (Roald. — RT) Dahl Estate должно быть стыдно», — написал литератор.

«Что-то в этом изменении книг Роальда Даля меня беспокоит. Не знаю, насколько этично вносить правки в текст писателя, который уже умер и не может их принять или отклонить», — вторит ему один из пользователей площадки.

В числе противников также оказалась правозащитница и глава организации PEN America Сьюзан Носсель.

По её словам, организация обеспокоена сотнями правок, внесёнными в книги Даля только из-за того, что исходные выражения могли кого-либо обидеть. К тому же, она подчеркнула, что такая вольность отражается на оригинальном повествовании и в целом искажает работы великих авторов.

«Литература должна удивлять и провоцировать. В этом часть её силы. Задавшись целью устранить всё, что может кого-то оскорбить, вы ослабляете силу повествования», — заявила она.

Вместо переписывания формулировок Носсель предлагает предварять книги вводным текстом и разъяснять исторический контекст, в котором были созданы произведения.

«Будет ли этому конец? Перепишем ли мы Шекспира, Дойла, Джойса, Этвуд или даже Библию? Мы живём в стране, где царит свобода выбора: если не нравится Даль, не читайте его, но не надо менять оригинальный текст», — говорится ещё в одном комментарии.

К дискуссии присоединился даже премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Представитель его канцелярии отметил важность сохранения, а не редактирования литературных произведений. «Мы всегда защищали право на свободу слова и самовыражения», — говорится в комментарии.

Тем временем, Roald Dahl Story Company заявила, что принимала участие во внесении поправок вместе с издательством. Организация считает, что изменения формулировок сродни новому оформлению и вёрстке произведений.

«Нет ничего необычного в том, чтобы при публикации новых тиражей книг, написанных много лет назад, пересматривать используемые формулировки, а также обновлять иные детали, включая (оформление. — RT) обложки и вёрстку страниц. Мы всегда руководствовались принципом сохранения сюжетных линий, персонажей, а также дерзкого и остроумного духа оригинального текста. Все внесённые изменения были незначительными и тщательно обдуманными», — говорится в заявлении компании, которое приводят СМИ.

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Тенденция вносить изменения в оригинальные произведения не нова. В 2020 году во Франции переиздали книгу Агаты Кристи «Десять негритят» с новым названием — «Их было десять». Инициатива исходила от внука писательницы Джеймса Причарда, возглавляющего Agatha Christie Limited, которая владеет правами на произведения Кристи. По его словам, роман содержит неактуальные для современности выражения, сказывающиеся на чувствах читателей. Использованное 74 раза в произведении слово «негритята» заменено на «солдатиков».

«Я считаю, что Агата Кристи хотела в первую очередь развлекать людей, и мысль о том, что её речевые обороты кого-то обижают, ей бы, наверное, не понравилась. К счастью, теперь мы можем это исправить, сделать всё приемлемым для всех, не искажая при этом смысл, — приводит слова Причарда RTL.

Позднее литераторов Редьярда Киплинга и Энид Блайтон обвинили в «империализме» и «расизме» соответственно. С таким заявлением выступила Британская государственная комиссия «Английское наследие», занимающаяся защитой исторических памятников. Впрочем, их работы не подверглись корректировке.

Дискуссии из-за несоответствия современным взглядам ведутся и вокруг кинокартин. Так, по мнению кинематографиста Джона Ридли, «Унесённые ветром» транслируют болезненные стереотипы в отношении темнокожих. Из-за этого лента была удалена из видеотеки HBO Max. Позднее картину вернули в каталог видеосервиса с дополненным материалом, разъясняющим исторический контекст.

Кроме того, видеосервис Disney+ два года назад заблокировал доступ к анимационным лентам «Аладдин», «Коты-аристократы», «Леди и бродяга», «Питер Пэн» и «Дамбо» для детей младше семи лет. Руководство площадки утверждало, что картины содержат «ошибочные стереотипы». При этом взрослой аудитории мультфильмы доступны с предупреждением об их пагубном влиянии.