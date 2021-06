«Неприглядный оттенок ксенофобии»: в Британии увидели расизм в произведениях Редьярда Киплинга и Энид Блайтон

Британская государственная комиссия «Английское наследие» обвинила писательницу Энид Блайтон («Великолепная пятёрка») в «расизме, ксенофобии и отсутствии литературных достоинств», а в произведениях Редьярда Киплинга («Книга джунглей») увидела «империалистические взгляды и романтизацию колониализма». Ранее обвинения в расизме коснулись целого ряда литературных произведений и кинокартин, среди которых роман Агаты Кристи «Десять негритят» и фильм «Унесённые ветром».

Британская государственная комиссия «Английское наследие», деятельность которой направлена на защиту разнообразных исторических памятников, заявила об элементах расизма в работах писателей Энид Блайтон и Редьярда Киплинга. Творчество Блайтон организация также посчитала лишённым литературных достоинств, а в текстах Киплинга увидела романтизацию колониализма.

Как сообщает The Guardian, такие выводы были сделаны в рамках стандартных процедур комиссии, нацеленных на улучшение отражения актуальных ценностей на синих мемориальных табличках, которые размещены на зданиях в Лондоне и посвящены различным историческим личностям. В «Английском наследии» отмечают, что организация не планирует удалять какие-либо таблички, но считает необходимым представить всю информацию о писателях на сайте комиссии.

«Мы не планируем демонтировать ни одну из лондонских мемориальных табличек. На нашем сайте мы предоставляем более подробную информацию о каждой из них, чтобы люди могли узнать больше о человеке, в память о котором она установлена», — объясняет Анна Ивис, директор-куратор организации.

Так, на странице, посвящённой Редьярду Киплингу, появилась запись о том, что в его произведениях обнаружены «империалистические взгляды и романтизация колониализма».

«В наше время политические взгляды Киплинга, выраженные в его некогда популярных произведениях, подвергаются широкой критике из-за расистских и империалистических настроений. Киплинг верил в превосходство британцев над народами колонизированных стран и прославился как «поэт империи», — говорится в публикации.

В материале упоминается стихотворение писателя The White Man’s Burden («Бремя белого человека»), в котором, по мнению комиссии, описывая в оскорбительном тоне «угрюмых, мятущихся дикарей, наполовину бесов, наполовину людей», Киплинг стремился представить империализм как цивилизационную миссию.

Также авторы публикации утверждают, что во время Первой мировой войны Киплинг сотрудничал с британским правительством, которое просило его выпускать материалы, прославляющие войну и армию, тем самым используя популярность писателя в пропагандистских целях.

Энид Блайтон, одну из самых популярных писательниц XX века, выпускающих книги для детей и подростков, в свою очередь, критикуют за расизм и ксенофобию, а также отмечают, что её работы не имеют «литературных достоинств». Авторы публикации вспоминают, что в статье The Guardian в 1966 году писали о расизме, якобы обнаруженном в произведении The Little Black Doll («Маленькая чёрная кукла»). В нём герой согласился принять игрушку, только когда её «уродливое чёрное лицо» было «начисто» вымыто дождём.

Также в материале говорится, что в 1960 году издательство Macmillan отказалось публиковать работу Энид Блайтон The Mystery That Never Was («Тайна, которой никогда не было») из-за её «лёгкого, но неприглядного оттенка отжившей своё ксенофобии». Впрочем, позднее текст был опубликован другим издательством.

Авторы публикации вспоминают ещё об одном случае, когда Энид Блайтон подверглась обвинениям в расизме. В 2016 году Королевский монетный двор отверг её кандидатуру для чеканки памятной монеты номиналом 50 пенсов, поскольку, согласно записям консультативного комитета, она была «расисткой, сексисткой, гомофобкой и не получила достаточное признание как писательница».

Энид Блайтон известна прежде всего как автор серий книг для детей «Великолепная пятёрка» и «Секретная семёрка».

Среди наиболее популярных работ Редьярда Киплинга — серия произведений «Книга джунглей», опубликованная в конце 1890-х, а в 1967-м экранизированная студией Disney. Работы автора получили и другие киноадаптации в разных странах, в том числе в СССР, где в 1965 году вышел мультфильм «Рики-Тикки-Тави». В 1907 году Киплинг стал первым англичанином, который был удостоен Нобелевской премии по литературе.

© Кадр из мультфильма «Коты-аристократы»

Редьярд Киплинг и Энид Блайтон стали далеко не первыми деятелями искусства, чьи работы подверглись критике из-за обвинений в расизме. В августе 2020 года во Франции решили переиздать роман Агаты Кристи «Десять негритят». Книга получила новое название — «Их было десять», а из текста убрали слово «негритята», заменив его словом «солдатики». Ранее произведение было переименовано в Великобритании.

Также летом 2020 года после публикации колонки Джона Ридли, посчитавшего, что в фильме 1939 года «Унесённые ветром» транслируются относящиеся к темнокожим болезненные стереотипы, классическая картина была удалена из библиотеки видеосервиса HBO Max. Позднее её вернули в каталог, однако дополнили видеоматериалами, объясняющими исторический контекст.

В январе 2021 года Disney+ по аналогичной причине заблокировал детям доступ к таким классическим мультфильмам студии, как «Коты-аристократы», «Аладдин», «Леди и бродяга», «Дамбо» и «Питер Пэн». В них руководство площадки также обнаружило «ошибочные стереотипы».

Взрослой аудитории проекты по-прежнему доступны, однако их сопровождает дисклеймер, в котором говорится, что мультфильм «содержит сцены негативного изображения отдельных групп населения или культур или ненадлежащего с ними обращения».