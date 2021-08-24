«Причина домогательств и жестокого обращения»: в Британии книгу для детей обвинили в укреплении гендерного неравенства

Книгу для детей «Тигр, который пришёл выпить чаю» британской писательницы Джудит Керр обвинили в старомодном изображении семьи и укреплении гендерного неравенства, которое ведёт к разного рода насилию в отношении женщин. Ранее критике по разным причинам подвергались работы и других авторов — Агаты Кристи, Редьярда Киплинга, Энид Блайтон, Харпер Ли.

Активистка Рейчел Адамсон, представляющая благотворительную организацию Zero Tolerance, деятельность которой направлена на борьбу с насилием, заявила, что популярная книга для детей британской писательницы Джудит Керр «Тигр, который пришёл выпить чаю» укрепляет гендерное неравенство. Оно, по мнению активистки, в итоге и приводит к насилию в отношении девочек и женщин.

По сюжету в книге девочка вместе с мамой садится пить чай. К ним в гости приходит голодный тигр и просит разрешения присоединиться к чаепитию. Вскоре тигр съедает всю еду, которую может найти в доме, а также выпивает все напитки и всю воду. После этого гость уходит. Хозяйка понимает, что теперь ей нечем накормить мужа. Тот, узнав о произошедшем, ведёт семью в кафе, а на следующее утро девочка отправляется с мамой в магазин. Там они закупают продукты, а также приобретают банку корма для тигров на тот случай, если гость снова появится. Однако тигр к ним больше не приходит.

Рейчел Адамсон объяснила в эфире BBC Radio Scotland, чем вызвано её недовольство. По мнению активистки, в книге представлено старомодное изображение женщин и семьи, поскольку только мужчине в конце удаётся спасти положение, отведя близких в кафе. Также Адамсон задаётся вопросом, почему тигр в этой истории именно мужского пола — он мог бы быть женским или гендерно-нейтральным персонажем.

«Мы знаем, что гендерные стереотипы наносят вред и способствуют усилению гендерного неравенства, а гендерное неравенство — причина таких видов насилия в отношении девочек и женщин, как жестокое обращение в семье, изнасилование и сексуальные домогательства», — говорит Рейчел Адамсон.

Она подчеркнула, что книга является отражением общества, поэтому её стоит рассматривать более детально.

«Необходимо признать, что это не просто истории. Знаю, это многих расстроит, но одной из таких книг является «Тигр, который пришёл выпить чаю»... Джудит Керр замечательная писательница, однако эта история рассказывает об обществе, к которому следует присмотреться повнимательнее», — утверждает Рейчел Адамсон.

При этом активистка не считает нужным запретить книгу. На её взгляд, произведение может использоваться в детских садах в разговорах о проблеме насилия.

Заявление Рейчел Адамсон прокомментировала представитель Консервативной партии Шотландии по вопросам детей и молодёжи Меган Галлахер. Она согласилась с тем, что со временем отношение к тем или иным произведениям неизбежно меняется, однако, по мнению политика, «родители будут озадачены некоторыми заявлениями» активистки.

«Мы пытаемся рассказывать детям о любимых книгах минувших дней, и подобные выражения совершенно неоправданны. Эта финансируемая государством организация может менять мировоззрение, используя другие, лучшие способы», — цитирует Галлахер Daily Mail.

Книга Джудит Керр «Тигр, который пришёл выпить чаю» была опубликована в 1968 году и разошлась по всему миру в количестве более 5 млн экземпляров.

Многие читатели пытались понять, что на самом деле имела в виду автор, рассказывая эту историю. Кое-кто проводил параллели между героями книги и жизнью самой писательницы, некоторые искали политический подтекст. Сама Джудит Керр всегда отрицала наличие в книге некоего скрытого смысла и утверждала, что её тигр — это просто тигр, который был голоден и хотел чаю.

«Тигр, который пришёл выпить чаю» — не первое произведение, которое было пересмотрено за последнее время. В середине августа шотландская писательница Кейт Клэнчи заявила о намерении переписать свои мемуары «Некоторые мои ученики и то, чему они научили меня» после того, как читатели усмотрели в них расистские высказывания. В частности, их задели такие выражения, как кожа «цвета шоколада» и «миндалевидные» глаза, использованные автором для описания учеников, представляющих разные расовые меньшинства. Также Клэнчи обвинили в эйблизме.

В августе 2020 года стало известно о решении внука Агаты Кристи Джеймса Причарда переиздать во Франции бестселлер «Десять негритят» под новым названием — «Их было десять». Корректировке также подвергся текст книги — слово «негритята» решили заменить на «солдатики». Ранее произведение было переименовано в США и Великобритании.

«Из-за расизма» в Великобритании подверглись критике работы Редьярда Киплинга и Энид Блайтон. В стихотворении Киплинга «Бремя белого человека» в том числе были обнаружены «империалистические взгляды и романтизация колониализма». Также некоторые учебные заведения США исключили из программы роман Харпер Ли «Убить пересмешника» из-за использования в нём слова «нигер», а автора обвинили в разжигании межнациональной розни.

В июне 2020-го обвинения в расизме были высказаны и в адрес культового фильма 1939 года «Унесённые ветром»: режиссёр и сценарист Джон Ридли заявил, что в ленте транслируются неуместные сегодня расовые стереотипы. Теперь картину, доступную на видеосервисе HBO Max, дополняют материалы, объясняющие её культурный контекст.

Также критике подверглись некоторые классические мультфильмы студии Disney — «Коты-аристократы», «Аладдин», «Дамбо», «Леди и бродяга», «Питер Пэн». Disney+ заблокировал детям младше семи лет доступ к картинам. Остальные зрители могут посмотреть мультфильмы, однако видео сопровождает предупреждение об «ошибочных стереотипах».