«Ошибочные стереотипы»: Disney+ заблокировал детям доступ к «Питеру Пэну» и другим классическим мультфильмам

Стриминговый сервис Disney+ ограничил доступ пользователям младше семи лет к классическим мультфильмам студии — «Дамбо», «Питер Пэн», «Коты-аристократы», «Аладдин» и «Леди и бродяга». Также ограничения коснулись приключенческой картины «Швейцарская семья Робинзонов». Причём исчезновение картин заметили сами пользователи и выразили в связи с этим недоумение. Как утверждает руководство площадки, все эти ленты содержат «ошибочные стереотипы». Заблокированные фильмы всё ещё доступны взрослой аудитории, однако теперь их сопровождает дисклеймер о пагубном воздействии контента на зрителей.

Стриминговый сервис Disney+ заблокировал доступ к ряду классических анимационных лент всем пользователям младше семи лет. Как отмечает Daily Mail, такое решение было принято потому, что, по мнению руководства площадки, эти картины содержат расовые стереотипы.

Ограничениям подверглись мультфильмы «Дамбо» 1941 года выпуска, «Питер Пэн» 1953-го и «Коты-аристократы» 1970-го, а также приключенческая лента «Швейцарская семья Робинзонов», вышедшая в 1960 году. Кроме того, по данным портала The Courier, юные зрители не смогут посмотреть без разрешения родителей картины «Аладдин» (1992) и «Леди и бродяга» (1955).

Причём исчезновение фильмов из свободного доступа, как сообщается, заметили сами зрители, когда попытались посмотреть их со своими детьми.

«Мне хотелось посмотреть с дочкой «Питера Пэна», но я нигде не смог его найти. Потом я понял, что этих мультфильмов там больше нет — из детских аккаунтов их удалили. Я был потрясён», — приводит издание слова одного из пользователей.

Взрослой аудитории фильмы по-прежнему доступны, однако они сопровождаются комментарием, предупреждающим, что в них транслируются «ошибочные стереотипы».

«Этот мультфильм/фильм содержит сцены негативного изображения отдельных групп населения или культур или ненадлежащего с ними обращения. Эти стереотипы были и остаются ошибочными», — говорится в дисклеймере.

В своём обращении к зрителям представители площадки подчеркнули, что вместо удаления данного контента они хотят «признать его пагубное воздействие, извлечь из этого уроки и активизировать дискуссию, чтобы вместе строить более инклюзивное будущее».

© Кадр из мультфильма «Коты-аристократы» (1970)

Дисклеймер был добавлен к ряду представленных на стриминговом сервисе проектов ещё осенью 2019 года. Тогда в компании объяснили, с чем связано такое решение.

В мультфильме «Коты-аристократы», например, присутствует сиамская кошка, якобы ставшая карикатурой на представителей Восточной Азии. Она поёт на английском языке с плохим акцентом и играет на фортепиано палочками для еды. А в звучащих в картине песнях, по мнению руководства Disney, есть подтекст, высмеивающий китайский язык и культуру.

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В «Дамбо» критике также подверглись музыкальные номера — в частности, песня безликих чернокожих рабочих, помогающих цирковым зверям устанавливать шатёр, а также музыкальный номер ворон, который якобы содержит отсылку к менестрель-шоу, в которых белые артисты с раскрашенными лицами в комическом ключе разыгрывали сцены из жизни рабов. В комментарии Disney упоминается, что в фильме звучат оскорбительные треки.

В ленте «Питер Пэн», по словам представителей компании, коренные народы изображены в стереотипной манере, которая не отражает их подлинные культурные традиции. Кроме того, в фильме их называют «краснокожими», что расценили как оскорбительный термин.

Картина «Швейцарская семья Робинзонов» подверглась критике за стереотипное изображение пиратов. У многих из них жёлтые и смуглые лица, броские наряды, украшения и макияж, что, по мнению Disney, свидетельствует о расистском подтексте в изображении этих персонажей.

«В соответствии с нашим постоянным стремлением к поддержке многообразия и инклюзивности мы проводим ревизию нашей библиотеки и добавляем предупреждения к контенту со сценами негативного изображения отдельных групп населения или культур или ненадлежащего с ними обращения», — заявили представители компании.

В Disney добавили, что также стремятся рассказывать истории некоторых сообществ, которые «были лишены упоминаний или полностью забыты». Там подчеркнули, что с этой целью была создана целая группа внешних экспертов «для консультаций в процессе оценки нашего контента для верного отражения интересов нашей глобальной аудитории».

© Кадр из фильма «Унесенные ветром» (1939)

Disney — не единственная американская компания, которая вдруг решила поискать «ошибочные стереотипы» в классических лентах.

Летом 2020 года видеосервис HBO Max удалил фильм 1939 года «Унесённые ветром» из своего каталога. Это произошло после публикации на сайте Los Angeles Times колонки кинематографиста Джона Ридли, в которой утверждалось, будто в ленте представлены болезненные стереотипы о темнокожих. Позднее картина вновь стала доступна пользователям площадки, однако теперь она дополнена видеоматериалами, объясняющими её исторический контекст.

Культура запретов, как охарактеризовали происходящее некоторые пользователи, коснулись и сериала «Маленькая Британия». Netflix, BBC и BritBox удалили ленту из своих коллекций, поскольку её актёры использовали блэкфейс. Hulu и Amazon Prime, в свою очередь, отказались от показа четырёх эпизодов сериала «Студия 30».

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Кроме того, из соображений «политкорректности» создатели «Симпсонов» заявили, что белые актёры больше не будут озвучивать цветных персонажей сериала. Несколько белых артистов, в том числе Кристен Белл («Центральный парк») и Майк Генри («Гриффины»), также отказались озвучивать цветных героев.

В то же время всё чаще крупные голливудские студии утверждают на роли культовых персонажей темнокожих актёров.

Так, летом 2019 года стало известно, что главную роль в игровом ремейке диснеевского мультфильма «Русалочка» исполнит американская артистка Халли Бэйли. Роль агента 007 в 25-м фильме бондианы также досталась темнокожей актрисе Лашане Линч.

В обоих случаях это вызвало множество критических комментариев со стороны поклонников проектов. Некоторые отметили, что таким образом кинематографисты уничтожают классику.

Запреты, якобы направленные на искоренение расизма, затронули и некоторые литературные произведения. Летом 2020 года было решено переиздать во Франции роман Агаты Кристи «Десять негритят». Книга получила новое название — «Их было десять», — а слово «негритята» представитель издательства пообещал заменить на слово «солдатики».

Из-за слова «нигер» также был исключен из школьной программы ряда учебных заведений США роман «Убить пересмешника» Харпер Ли. Автора произведения обвинили в разжигании межнациональной розни.