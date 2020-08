«С вероятностью чуть больше 47%»: DC может выпустить серию комиксов о темнокожем Бэтмене

Сценарист и режиссёр Джон Ридли («12 лет рабства») в рамках 24-часового стрима DC FanDome рассказал о планах по выпуску ограниченной серии комикса о Бэтмене. По словам Ридли, велика вероятность, что главный герой новой серии будет цветным. Скорее всего, в центре повествования окажется семья персонажа по имени Люциус Фокс. Публикация четырёх выпусков комикса запланирована на январь 2021 года.

В сети в рамках 24-часового стрима DC FanDome 2020 состоялась дискуссия «Наследие летучей мыши». В ней принял участие обладатель «Оскара» за скрипт ленты «12 лет рабства» режиссёр и сценарист Джон Ридли. В ходе дискуссии он рассказал, что планирует разработать сюжет ограниченной серии комиксов о Бэтмене.

Ридли отметил значимость комиксов в воспитании детей и подростков из разных культур.

«Значительная часть моей жизни была связана с такими людьми, как Бэтмен — теми, кто решил делать этот мир лучше. И пусть отчасти мы выдаём желаемое за действительное, но мы хотим, чтобы молодое поколение верило именно в это — что каждый может быть частью общего дела», — рассказал сценарист.

«На протяжении долгого времени для тех из нас, кто был вне рамок преобладающей культуры, расовая принадлежность Бэтмена, Супермена или Чудо-женщины была не важна, ведь для нас они — просто воплощение стремления к лучшему положению дел», — подчеркнул он.

Во время прямой трансляции дискуссии на экране появился первый рисунок серии, выполненный Хосе Ладронном. На изображении персонаж показан со спины. Джон Ридли предположил, что новый герой может не быть белым.

«Очень вероятно, что, если Бэтмена буду писать я, скорее всего (с вероятностью чуть больше чем 47%), он будет темнокожим. Я бы так сказал», — отметил сценарист.

По мнению поклонников франшизы, в пользу этого решения также свидетельствует тот факт, что Ридли планирует сконцентрироваться на истории семьи Фоксов. Он отмечает, что и сюжет, и характер повествования будут отличаться от комиксов других авторов.

«У членов этого семейства есть свои секреты, они хранили их в тайне друг от друга. Здесь немного другая динамика, не такая, как у Бэтмена, которого мы привыкли видеть», — рассказал сценарист.

Персонажа по имени Люциус Фокс, который выступает на стороне Бэтмена, в фильмах «Бэтмен: Начало», «Тёмный рыцарь» и «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды» сыграл Морган Фриман. В сериале «Готэм» роль исполнил ещё один афроамериканский актёр Крис Чок (интересно, что он также снимался в ленте «12 лет рабства»).

По сюжету комиксов сын Люциуса Люк выступает в качестве Бэтвинга — одного из помощников Бэтмена, напоминает TMZ. Это даёт поклонникам надежду, что новым супергероем станет именно он.

В заключении дискуссии Ридли рассказал, с чем связаны его первые впечатления о Бэтмене.

«Много лет назад вышла история из двух частей, в которой Бэтмена и Супермена захватывают и отправляют в ГУЛАГ где-то в Сибири. Сюжет был довольно приземлённым, он был пронизан болью и страданиями, однако в то же время это комикс о том, как люди могут проявлять героизм, когда всё вокруг настроено против них», — поделился воспоминаниями сценарист.

Как сообщил главный креативный директор DC Джим Ли, серия авторства Джона Ридли и художника Ника Дерингтона появится в магазинах уже в январе 2021 года. Всего планируется опубликовать четыре выпуска.

В мае портал We Got This Covered сообщал, что Warner Bros. собирается снять фильм о темнокожем Бэтмене. По данным издания, в числе кандидатов на главную роль был актёр Дэниэл Калуя. Однако эти слухи не подтвердились.

Джон Ридли против «Унесённых ветром»

В июне 2020 года на фоне протестов в США Джон Ридли обозначил свою позицию по расовому вопросу в культуре. Он написал колонку для Los Angeles Times, где обратился к руководству стримингового сервиса HBO Max с требованием временно исключить ленту «Унесённые ветром» из каталога.

Сценарист отметил, что в картине 1939 года романтизируется Конфедерация и транслируются болезненные стереотипы. Тем не менее он предложил не убирать ленту навсегда, но снабдить её материалами, где обсуждается исторический контекст и разъясняется позиция WarnerMedia.

Компания поддержала его идею и через две недели после удаления из библиотеки вернула фильм в сопровождении комментария, с которым предлагается ознакомиться зрителям перед просмотром. При этом ряд пользователей сети сочли подобные действия неуместными.