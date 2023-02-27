«Уничтожение слов — удивительная штука»: в сети раскритиковали правообладателей за редактуру книг о Джеймсе Бонде

Пользователи соцсетей негативно отреагировали на редактуру книг Яна Флеминга о Джеймсе Бонде. В книгах были удалены или переписаны многие выражения, которые не соответствуют стандартам современности и считаются сегодня расистскими. Поклонники романов заявляют, что «литературное линчевание» пора прекращать. Правообладатели серии произведений планируют выпустить переизданные романы с внесёнными правками в апреле. К каждой книге будет прилагаться заявление, в котором издатели напомнят о разнице в восприятии некоторых слов в период написания романов и в современном мире, а также укажут на изменения в тексте книги.

В сети негативно отреагировали на новость о том, что романы Яна Флеминга о Джеймсе Бонде отредактированы из-за расистского содержания. Речь идёт о фразах, которые на сегодняшний день принято считать оскорбительными по отношению к тем или иным людям.

Представители издательства Ian Fleming Publications Ltd, правообладатели серии романов о Бонде, заявили The Telegraph, что при рассмотрении книг решили заменить ряд расовых терминов на соответствующие нынешним стандартам выражения, а также удалить отдельные слова.

Так, например, всеми известный уничижительный термин, описывающий афроамериканца, был практически полностью удалён из произведений Флеминга. Вместо него в переизданных книгах будут менее скандальные словосочетания, такие как «чёрный человек». Кроме того, в нескольких книгах, в частности в романе «Шаровая молния» (1961), рассказе «Квант утешения» (1959) и книге «Голдфингер» (1959), удалили этнические группы.

В Twitter пользователи активно комментируют новость об отредактированных на современный лад известных романах. Большинство критикуют Ian Fleming Publications Ltd за данное решение, считая, что люди, которым не нравятся книги или высказывания в ней, могут просто её не читать.

«Не нравится книга — не читай», — сказано в одном из сообщении.

«Неужели нельзя просто не покупать книги, если считаешь их оскорбительными? Подозреваю, что с целью облагораживания истории будут отредактированы многие работы Сэмюэла Клеменса (настоящее имя Марка Твена. — RT). Если они меняют содержимое книг, следует менять и их названия, чтобы сохранить замысел автора при написании книги», — возмутился пользователь.

«Необходимо положить этому конец. Меня тошнит от этой пробужденческой повестки. Никто не заставляет чувствительных людей читать то, что они считают оскорбительным. Прекратите портить всё для остальных вменяемых и хорошо приспособленных (к жизни. — RT) людей», — сказано в посте в Twitter.

«Что дальше: Конституция, Билль о правах, Библия?» — задают вопрос в соцсети.

Один из комментирующих интересуется: если бы сам Ян Флеминг был афроамериканцем, переписывали бы его книги? Автор поста ссылается на известных рэп-исполнителей, которые часто в своих треках используют слова, считающиеся оскорбительными по отношению к афроамериканскому народу.

«Литературное линчевание. Многие темнокожие артисты, комики и так далее безнаказанно используют слово на «н», тогда как людей неафриканского происхождения увольняют за одно только его упоминание, хотя оно есть в словаре. Наполовину темнокожий Дрейк постоянно использует это слово в песнях. Возможно, если бы Ян Флеминг был наполовину чёрным, его книги бы не трогали», — пишет пользователь.

Нередко в отношении данной ситуации пользователи Twitter упоминают культовый роман Джорджа Оруэлла «1984», намекая на схожесть происходящих событий.

«Уничтожение слов — удивительная штука» (Джордж Оруэлл)», — цитирует произведение один из комментирующих.

«Не на что тут смотреть, привычное оруэллианское переписывание истории», — отметил другой человек.

Сообщается, что книги с изменениями издательство планирует выпустить в апреле и приурочить к 70-летию со дня публикации первого романа в серии о Джеймсе Бонде. Кроме того, к каждому произведению будет прилагаться заявление от Ian Fleming Publications Ltd. В нём представители издательства сообщат читателям, что книга была написана в то время, когда термины и взгляды, которые современные читатели могут счесть оскорбительными, были обычным явлением. Также будет приписка об изменениях в тексте книги.

Как объяснили сами издатели, они решились на исправления из-за самого Флеминга, который когда-то инициировал внесение изменений в «Живи и дай умереть».

Это не первый случай переписывания известных книг. Ранее в феврале в сети также раскритиковали британское издательство Puffin Books за редактирование книг писателя Роальда Даля. Многие фразы, связанные с ментальным здоровьем, гендерной и расовой принадлежностью, а также с особенностями телосложения, были вырезаны или переписаны. Например, из книги «Чарли и шоколадная фабрика» издатели удалили слова «урод» и «сумасшедший», «очень толстый мальчик» Август Глуп превратился в просто «огромного» мальчика, а умпа-лумпы в переиздании стали гендерно-нейтральными.

Переписывание культурной истории затронуло и живопись, однако причиной послужила политическая ситуация в мире. Так, в начале февраля Метрополитен-музей в Нью-Йорке под давлением украинских активистов переименовал картину французского художника Эдгара Дега «Русская танцовщица» в «Танцовщицу в украинском наряде».

Помимо этого, представители Метрополитен-музея на страницах с описанием произведений Ильи Репина и Ивана Айвазовского назвали художников украинцами. Американские музейные деятели превратили в «украинца» и Архипа Куинджи в справке к полотну «Красный закат».