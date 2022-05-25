Время оскорблённых: почему в США и Европе многие книги подвергают цензуре

Канадская писательница Маргарет Этвуд, автор романа «Рассказ служанки», который часто критикуется и запрещается в школах, в знак протеста выпустит несгораемую версию книги. Как отмечают в издательстве, этот тираж призван выступить в качестве мощного символа против цензуры. Ранее критике также подвергались произведения «Любовник леди Чаттерлей» Дэвида Герберта Лоуренса, «Маус» Арта Шпигельмана, «Десять негритят» Агаты Кристи, «Убить пересмешника» Харпер Ли и многие другие. Среди причин — религиозный контекст, политические высказывания, вопросы равенства, откровенность и прочее.

В последние годы в США и некоторых европейских странах литературные работы и другие произведения искусства, в том числе классические, подвергаются цензуре и запрещаются к демонстрации детям и подросткам. По данным Американской библиотечной ассоциации, одной из книг, которые чаще всего критикуются или запрещаются в школах, стал роман канадской писательницы Маргарет Этвуд «Рассказ служанки». В знак протеста против ограничений автор выпустила буквально несгораемую версию романа. В анонсирующем тираж ролике писательница безуспешно пытается сжечь свою книгу из огнемёта.

«В Соединённых Штатах и во всём мире книги подвергаются критике, запрещаются и даже сжигаются. Поэтому мы подготовили специальное издание книги, которую критиковали и запрещали десятилетиями», — говорится в заявлении издательства Penguin Random House.

Книга, созданная для продажи на аукционе, сделана из огнеупорных материалов. Как подчёркивают в Penguin Random House, издание «призвано защитить эту чрезвычайно важную историю и выступить в качестве мощного символа против цензуры».

Действие впервые опубликованного в 1985 году «Рассказа служанки» разворачивается в будущем, где женщины — люди низшего сорта. Они не могут получать образование, владеть имуществом и работать. «Служанки» же вынуждены вынашивать детей обеспеченных, но бесплодных родителей.

Вскоре после релиза роман был удостоен ряда литературных премий. Новый виток его популярности начался во второй половине 2010-х после выхода многосерийной экранизации с Элизабет Мосс в главной роли.

Тем не менее книга критиковалась из-за сексуальной откровенности и подхода к изображению религии — произведение якобы оскорбляет христиан. Маргарет Этвуд оспорила все претензии.

«Во-первых, меня очень удивляет фраза «оскорбляет христиан». В книге нигде не говорится, что мир — христианский. Что касается сцен сексуального характера, то в «Рассказе служанки» интереса к сексу гораздо меньше, чем в значительной части Библии», — говорила писательница в беседе с The Guardian.

Как отмечает обозреватель издания Клэр Армитстед, случаи запретов книг были ещё до нашей эры. Первый список произведений, запрещённых при христианстве, появился в пятом веке. Причины в разные годы менялись, среди основных — религия, непристойность и политические взгляды. Например, в 1749 году, более чем за столетие до того, как в Великобритании приняли Закон о непристойных публикациях, писателю Джону Клеланду были предъявлены обвинения из-за откровенных сцен в книге «Фанни Хилл. Мемуары женщины для утех».

Роман Дэвида Герберта Лоуренса «Любовник леди Чаттерлей» долгое время был в свободном доступе во Франции и Италии, а в 1960 году книга вышла в Великобритании. Местное издательство привлекли к ответственности. Однако по итогам шестидневного судебного процесса жюри присяжных признало книгу не непристойной. Также она вызывала вопросы в США, Канаде, Японии, Австралии и Индии.

В последнее время случаи запретов участились. По словам Сьюзан Носсель, главы организации PEN America, выступающей за свободу слова и против запрета книг, если ранее подобные новости появлялись несколько раз в год, то сейчас — каждую неделю или чаще. При этом инициатива исходит не только от школ — некоторые решения принимаются на законодательном уровне.

Также по теме «Причина домогательств и жестокого обращения»: в Британии книгу для детей обвинили в укреплении гендерного неравенства Книгу для детей «Тигр, который пришёл выпить чаю» британской писательницы Джудит Керр обвинили в старомодном изображении семьи и...

В 2021 году был опубликован список из более чем 800 книг, которые не рекомендуется включать в школьные библиотеки Техаса. Среди них — произведения, затрагивающие расовые вопросы, книги о половом созревании и прочем. Некоторые издания якобы вынуждают читателя «испытывать дискомфорт, вину, сильные неприятные переживания или любую другую форму психологического стресса из-за его расовой принадлежности».

В Теннесси школьный совет проголосовал за исключение из программы классического графического романа Арта Шпигельмана о холокосте «Маус». Среди причин — откровенные сцены, бранная речь (в основном недовольство совета вызвало выражение god damn — «чёрт возьми») и один из персонажей — склонная к суициду мышь, олицетворяющая мать писателя. При этом сам Шпигельман, работая над произведением, не ориентировался на детей. В своём романе он выразил свои чувства по поводу последствий холокоста для его родителей. Тот факт, что книгу стали изучать в школах, писателя сначала задел. Затем, однако, он пообщался с читателями и счёл это приемлемым.

Современные тенденции коснулись и бестселлера Агаты Кристи «Десять негритят». В 2020 году стало известно, что во Франции переиздадут книгу с новым названием и уберут из неё слово «негритята», заменив его на «солдатики». Ранее произведение было переименовано и в Великобритании, а в США изначально выходило под другим названием.

«Когда была написана эта книга, язык был другим и использовались слова, которые сегодня уже забыты», — заявил родственник писательницы.

В 2021-м активистка Рейчел Адамсон раскритиковала книгу для детей «Тигр, который пришёл выпить чаю» Джудит Керр. В произведении якобы представлено старомодное изображение семьи, которое укрепляет гендерное неравенство и ведёт к насилию в отношении женщин.

По сюжету женщина вместе с дочерью садится пить чай. К ним приходит тигр и съедает всю еду в доме и выпивает все напитки, а после уходит. Хозяйка понимает, что теперь ей нечем накормить мужа. Ситуацию спасает сам супруг: он ведёт семью в кафе.

Некоторые читатели также находили в произведении политический подтекст, однако сама Керр утверждала, что не вкладывала в историю скрытый смысл. По её словам, тигр — это просто тигр, который был голоден и хотел чаю.

Британская государственная комиссия «Английское наследие» усмотрела признаки расизма и ксенофобии в произведениях Энид Блайтон («Маленькая чёрная кукла», «Тайна, которой никогда не было»), а в работах Редьярда Киплинга обнаружила «империалистические взгляды и романтизацию колониализма». Несколько учебных заведений в США обвинили Харпер Ли в разжигании межнациональной розни из-за использования слова «нигер» в романе «Убить пересмешника» и исключили книгу из программы.