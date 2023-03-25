От «Шифра» и «Нулевого пациента» до «Почки»: какие проекты стали лауреатами премии АПКиТ

В Москве прошла церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ). Обладателями наград стали «Шифр», «Невский. Охота на Архитектора», «Нулевой пациент», «Почка» и «Сердце пармы». Продюсеры также вручили награды за лучшие проекты 2021 года. Победа досталась в том числе проектам «Анна-детективъ», «Хрустальный», «Вампиры средней полосы». Кроме того, продюсерское сообщество вручило несколько спецпризов.

В пятницу, 24 марта, в Москве состоялась юбилейная, десятая церемония вручения национальной кинематографической премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ), где награждались наиболее успешные, по мнению экспертов, проекты отечественного производства.

Особенностью мероприятия стало то, что продюсеры решили выделить лучшие проекты сразу за два года, поскольку в 2022 году церемония не проводилась. Поэтому в числе лауреатов десятой премии оказались исключительно телевизионные и онлайн-проекты, а также анимационные, полнометражные и документальные ленты. Привычные номинации за режиссуру, сценарий, грим, визуальные эффекты, операторскую работу и прочие категории были не в фокусе церемонии.

Гостей вечера поприветствовала нейросеть, которая с помощью определённых запросов составила «портрет идеальных ведущих». Ими стали актёры Марина Зудина и Евгений Стычкин. В ходе церемонии нейросеть пошутила, что готовится стать сценаристом, намекая на то, что технологии шагнули вперёд и искусственный интеллект уже вовлечён в создание творческого материала для одного из российских телеканалов.

Приветственное слово было предоставлено продюсерам Сергею Сельянову и Александру Акопову.

«Победителей сегодня будет в два раза больше. Поэтому в два раза больше праздника в одном пакете сегодня в нашем зале», — сказал Акопов.

В категории «Лучший телесериал (5—24 серии)» 2022 года победа досталась третьему сезону проекта «Шифр». Сюжет вращается вокруг четырёх женщин, связанных военным прошлым. Они вместе ведут расследование и раскрывают запутанные дела благодаря своим уникальным аналитическим способностям. Главные роли сыграли Марьяна Спивак, Яна Дюбуи, Елена Панова и Екатерина Вилкова. Продюсер картины Владимир Утин посвятил награду актёру Сергею Пускепалису, погибшему осенью 2022 года. Артист играл в сериале одну из ключевых ролей. На награду также претендовали «Цыплёнок жареный» и «Елизавета».

В номинации «Лучший мини-сериал на ТВ (1—4 серии)» победу одержала картина «Топор. 1944» режиссёра Евгения Звездакова. В основу сюжета легла реальная история детей, которых нацисты использовали в качестве доноров крови. Более того, у главного героя, которого играет Андрей Смоляков, тоже есть исторический прототип.

Лучшим многосерийным телефильмом (более 24 серий) продюсеры признали проект «Невский. Охота на Архитектора». История о майоре полиции Павле Семёнове (Антон Васильев) транслируется на канале НТВ с 2016 года.

Лучший комедийный сериал года, по мнению экспертов, — «Почка». По сюжету амбициозный персонаж Любови Аксёновой, инспектор пожарной службы Наталья Кустова, узнаёт, что больна и нуждается в срочной пересадке почки. Главное условие — орган должен быть предоставлен от кровного родственника, однако те отказываются помогать девушке. Тогда она задумывает использовать нестандартные методы решения своей проблемы. За награду в этой категории также боролись «Конец света» Александра Незлобина и «Исправление и наказание» Анны Пармас.

В категории «Лучший анимационный сериал» продюсеры в четвёртый раз подряд выделили проект «Три кота» — мультфильм о приключениях Коржика, Карамельки и Компота.

Лучшим полнометражным художественным проектом года ассоциация назвала «Сердце пармы» Антона Мегердичева. Статуэтку от лица всей команды забрали продюсеры фильма Дарья Лаврова, Филипп Брусникин и сам постановщик. На приз претендовала и другая картина Мегердичева — «Бывшие. Happy end», а также «Мира» Дмитрия Киселёва.

За звание лучшего онлайн мини-сериала (до пяти серий) боролись проекты «Бесит», «Номинация» и «Пансион». Победа досталась «Номинации» Надежды Михалковой. Лучшим онлайн-сериалом от шести до 12 серий стал проект «Кинопоиска» «Нулевой пациент», который обошёл «13 клиническую» и «ЮЗЗЗ». В рейтинге топ-250 лучших сериалов он занимает 90-е место, а зрительская оценка на портале составляет 8,4 из 10.

В категории «Лучший многосерийный онлайн-сериал (более 12 серий)» статуэтку получил фантастический комедийный проект компании Yellow, Black and White и видеосервиса START «Два холма». Компания также удостоилась спецприза продюсеров «За ежегодное достижение кинорекордов».

Лучшим документальным сериалом признан «Эльбрус. Точка невозврата» Кирилла Верхозина, а лучшим документальным фильмом — «Балабанов. Колокольня. Реквием» Любови Аркус. В картине собрана хроника съёмок последнего фильма Алексея Балабанова.

Не остались без наград и ключевые проекты 2021 года

Лучшим мини-сериалом до четырёх серий объявили «Топор. 1943» Вадима Островского. В этой номинации также были представлены «Отель «Феникс» и «Пропавшая».

В категории «Лучший сериал (более 24 серий)» победу присудили продолжению проекта «Анна-детективъ» об опытном сыщике и медиуме, которая раскрывает преступления в царской России. Главную роль в сериале сыграла Александра Никифорова. За награду также боролись «Крепкие орешки» и «След».

Награда в категории «Лучший сериал (5—24 серии)» досталась драме «Хрустальный» Душана Глигорова. Сценарий к сериалу Олег Маловичко написал частично по собственным воспоминаниям из детства. Работа над проектом длилась около пяти лет. В номинации также были представлены Happy End Евгения Сангаджиева и «Вертинский» Авдотьи Смирновой.

Лучшим комедийным сериалом признали проект «Вампиры средней полосы» Антона Маслова об упырях-гуманистах, которые с давних времён обитают в Смоленске. Также на соискание премии выдвигались вторые сезоны сериалов «Полярный» и «Беспринципные».

Лучшим полнометражным художественным фильмом, по версии экспертов, стала лента «Купе номер 6». На премию также номинировались «Последний богатырь: Корень зла» и «Батя».

Гендиректор Первого канала Константин Эрнст с супругой, актрисой Софьей Эрнст, и актрисой Дарьей Мороз

РИА Новости

© Илья Питалев

Кроме того, ассоциация вручила несколько специальных призов — Константину Эрнсту «За личный вклад в развитие индустрии кино и сериалов» и Юрию Ваксману «За создание благоприятных условий в регионе для кинематографистов». Награду «Событие года» вручили Игорю Мишину за запуск онлайн-кинотеатра KION, а кинокомпании «Триикс Медиа» вручили спецприз «За проявленный героизм съёмочной группы при создании фильмов в горячих точках».

Премия АПКиТ вручается с 2013 года. Первыми лауреатами стали телесериалы «Шпион» Алексея Андрианова, «Ефросинья. Таёжная любовь» Максима Мокрушева, «Кухня» Дмитрия Дьяченко, а также «Обратная сторона Луны» Александра Котта, победившая в двух номинациях. Исполнитель главной роли проекта Павел Деревянко удостоился приза как лучший актёр. В аналогичной женской категории победа досталась Елене Яковлевой за работу в сериале «Жуков». С 2016 года продюсеры расширили список номинаций и впервые вручили приз лучшему анимационному проекту. Награду забрал многосерийный мультфильм «Маша и Медведь». А с 2019-го на премию претендуют и проекты онлайн-платформ.