Вспомогательный инструмент: как в США планируют использовать искусственный интеллект в написании сценариев

Американская гильдия сценаристов (WGA) намеревается дать возможность авторам применять искусственный интеллект в написании сценариев к кинопроектам при условии, что это не повлияет на правовой статус и заработок реального человека. Текст, написанный нейросетью, но отредактированный или доработанный автором, будет находиться в полном распоряжении человека без отсылок к разработчикам искусственного интеллекта. В России кинематографисты также начали использовать новые технологии для создания сюжетов. Ранее начались съёмки первого в стране сериала, сценарий к которому написал ИИ.

Американская гильдия сценаристов (WGA) предложила разрешить искусственному интеллекту участвовать в написании сценариев при условии, что это не повлияет на заработок реальных авторов и правовое положение.

По правилам профсоюза, если в основу сценария лёг исходный материал, то новый текст уже не считается оригинальным. Например, адаптированный для фильма роман даёт сценаристу лишь 75% авторских прав, в то время как оригинальный материал — 100%.

В феврале 2023 года гильдия заявляла, что намерена урегулировать использование искусственного интеллекта в написании материалов, однако данная информация была воспринята писателями как угроза: они испугались лишиться своей работы. Тем не менее члены профсоюза не планируют полностью запретить использование нейросети в работе над сценариями.

Согласно Variety, WGA планирует официально утвердить статус, при котором текст, написанный с помощью искусственного интеллекта, не будет считаться исходным (как работы, на которых часто базируются сценарии: романы, пьесы, статьи) или литературным (оригинальный текст) материалом.

Гильдия предложит авторам использовать ChatGPT для помощи в подготовке сценариев. При этом писатели не должны будут ссылаться на производителей технологий или делиться авторскими правами.

Иными словами, по задумке WGA, нейросеть будет восприниматься как вспомогательный инструмент — ручка или клавиатура, а не как автор материала. Таким образом, члены гильдии хотят предоставить сценаристам возможность пользоваться технологиями, не становясь при этом участниками судебных разбирательств с разработчиками программного обеспечения.

При этом данное соглашение не будет действительно в том случае, если текст был полностью создан искусственным интеллектом и человек его не редактировал.

Попытка создания фильма с помощью искусственного интеллекта была предпринята ещё в 2016 году. Тогда режиссёр Оскар Шарп и его коллега-технолог Росс Гудвин взяли сотни научно-фантастических телевизионных и киносценариев, в том числе «Парк Юрского периода» и «Франкенштейн», и загрузили их в нейронную сеть Benjamin.

Для начала работы Шарп и Гудвин предоставили программе некоторые детали, например название фильма Sunspring («Солнечная весна»), основной сюжетный поворот, начальную сцену. На основе всей информации нейросеть написала сценарий, по которому впоследствии был снят бессвязный и нелепый короткометражный фильм. Лента была создана для того, чтобы показать возможности и ограничения искусственного интеллекта в качестве сочинителя истории.

В 2022 году компании 28 Squared Studios и Moon Ventures выпустили короткометражный фильм под названием The Safe Zone («Безопасная зона»), созданный с помощью ChatGPT. Это первый в мире серьёзный проект, написанный и снятый искусственным интеллектом.

Действие ленты разворачивается в антиутопическом будущем, где ИИ захватил мир. Главные герои должны решить, кто из них отправится в созданную правительством «безопасную зону», а кто останется жить в мире под управлением технологий.

Известно, что команда картины не давала подсказок нейросети, а запрограммировала её придумать идею самостоятельно. Однако уже на моменте сценария члены группы заметили, что ChatGPT часто отходит от темы и начинает писать о чём-то совершенно другом — им приходилось контролировать процесс и напоминать нейросети о важности развития сюжета.

Российские кинематографисты также не так давно начали использовать в своей работе новейшие технологии. На отечественном кинорынке уже разрабатывается сериал, сценарий для которого был написан искусственным интеллектом.

Летом 2022 года СМИ стало известно, что сценарий ленты телеканала СТС «Сидоровы» был создан с помощью нейросети TV Script Generator, разработанной студентами платформы Skillbox Владимиром Ларькиным и Вадимом Поволоцким.

Перед написанием сценария программа обучалась на комедийных проектах, таких как «Дылды», «Воронины», «Восьмидесятые» и «Жена олигарха». Известно, что в TV Script Generator было загружено порядка 356 тыс. слов и 88 эпизодов разных лент. Это было необходимо, чтобы ИИ смог самостоятельно генерировать место и время действия, диалоги, имена героев, ремарки и многие другие детали сюжета.

«Потребовалось 20 экспериментов с параметрами и со способом подачи данных в модель, чтобы подойти к наилучшему качеству производимого сетью контента. Принимая на вход небольшое текстовое вступление, нейросеть может генерировать бесконечное количество отличных друг от друга сценариев за сотые доли секунды», — цитирует одного из авторов нейросети Владимира Ларькина «Вокруг ТВ».

«Сидоровы» — сериал об обыкновенной российской семье, которая начинает замечать странности и подозревать, что находится внутри комедийного проекта. Герои постоянно сидят дома, попадают в противоречащие здравому смыслу комичные ситуации и слышат закадровый смех. Это наводит их на мысль, что они заложники ситкома, из которого всячески постараются выбраться.

На данный момент шоу находится на стадии производства: в начале марта стало известно о старте съёмок. Роли исполняют Георгий Дронов («Воронины»), Алина Алексеева («Ёлки-иголки»), Татьяна Орлова («Папины дочки»), Сергей Степин («Конец света»), Максим Сушко («Контейнер») и Александр Новиков («Пищеблок»).

Георгий Дронов назвал сериал «смелым экспериментом». По словам актёра, он рад участвовать в шоу и ему нравится, что многие заинтересованы в прогрессе.