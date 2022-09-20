«Замечательный человек, тонкий партнёр»: каким будут помнить Сергея Пускепалиса

Советский и российский актёр и режиссёр Сергей Пускепалис погиб 20 сентября в ДТП на 57-м году жизни. Соболезнования в связи со смертью артиста приносят его друзья, коллеги и почитатели творчества. В их воспоминаниях Пускепалис останется талантливым актёром, грамотным руководителем, весёлым, энергичным человеком и хорошим другом.

Во вторник, 20 сентября, в возрасте 56 лет в ДТП погиб советский и российский актёр и режиссёр, художественный руководитель ярославского театра драмы имени Ф. Волкова, заслуженный артист России Сергей Пускепалис. Авария произошла в Ростовском районе. Гибель актёра подтвердил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

«Очень большая утрата! Трагически погиб Сергей Пускепалис. В это сложно поверить. Виделись с ним ещё вчера. Он, как всегда, улыбался. Очень позитивный, очень энергичный. Талантливый актёр, режиссёр и руководитель. Настоящий патриот», — рассказал Евраев в Telegram.

Соболезнования в связи со смертью артиста приносят его коллеги, политики и другие публичные деятели.

О сотрудничестве с Пускепалисом вспоминает министр культуры России Ольга Любимова.

«Знаю (язык пока не поворачивается писать «знала») Сергея Пускепалиса больше половины моей жизни. Чего только не делали вместе. И спектакли на сцене в аудитории МГУ, и рок-оперу однажды придумали для Малого театра… а последние 2,5 года сколько всего… сколько планов в Ярославле, актёрская биржа, гастроли в ЛНР, фестиваль в Железноводске, сколько съёмок впереди… должно было быть. Царствия Небесного р. Б. Сергию, дорогому Серёже Пускепалису», — пишет политик.

По мнению Владимира Мединского, смерть актёра стала большой потерей для российской культуры.

«Талантливый актёр и режиссёр. Человек твёрдых убеждений, что для среды — редкость. Грамотный и достойный руководитель. Был назначен в 2019-м худруком ярославского драмтеатра, где также проявил себя с самой лучшей стороны», — отметил Мединский.

Актриса Юлия Александрова в беседе с RT назвала коллегу «прекрасным артистом, замечательным человеком, тонким партнёром», а писателю Захару Прилепину Пускепалис запомнился «самым добрым, самым щедрым, самым светлым» товарищем.

«Обожал его. Души в нём не чаял. Он был удивительный, небывалый», — написал литератор в своём Telegram-канале.

Прилепин рассказал, что артист был не только его коллегой, но и другом.

«А потом мы стали дружить. Потом он приезжал в Донбасс и стал там совсем родным. Потом мы сотню раз выступали вместе, проводили фестивали, строили планы, гостили дома у него. Целая жизнь была. И в любую сложную минуту в трубке возникал его голос, и он говорил: «Брат, я за тебя, давай подъеду, устроим им всем…» — вспоминает Прилепин.

О своей дружбе с Сергеем Пускепалисом в беседе с RT также рассказал худрук Новой театральной школы Эдуард Бояков.

«Он был моим близким и очень близким другом. Мы дружили 20 лет практически. С того момента, когда он, отучившись у Фоменко, начал интересоваться современной драматургией и поставил спектакль, который был показан на моём фестивале «Новая драма» и даже получил награду. С тех пор мы всегда были вместе, всегда обсуждали события в русском театре, вместе переживали по поводу того, что с ним происходит», — говорит Бояков.

Он отметил, что Пускепалис был «невероятным мужчиной удивительной чистоты, с удивительной харизмой», дружившим «с самыми разными людьми».

«Настоящий мужчина, большой артист с выдающейся органикой и выдающейся мужской харизмой большого таланта. Это огромная потеря для русской культуры. Вот такой человек, который родился на Чукотке с литовской фамилией, имел дом на юге, а служил и руководил первым русским драматическим театром (я имею в виду волковский театр в Ярославле), — это невероятная биография», — заключил режиссёр.

По словам актрисы Лидии Матасовой, «работать с ним было одно удовольствие».

«Мы с удовольствием ходили на репетиции. Его обаяние всё заполняло. Он обаятельный, добрый, талантливый человек. Очень энергичный, — говорит артистка. — Такого доброго человека, такого талантливого и прекрасного редко встретишь в жизни, к сожалению».

Заслуженный артист России, театральный режиссёр и киноактёр Сергей Пускепалис родился 15 апреля 1966 года в городе Курске. В 1980-м вместе с семьёй переехал в Саратов, где поступил в театральное училище на актёрский курс Юрия Киселёва (ныне Театральный институт при Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова). В 1985 году Пускепалис отправился служить в военно-морской флот.

Вернувшись в Саратов после демобилизации в 1988-м, в течение десяти лет служил в местном театре юного зрителя (ныне Саратовский академический театр юного зрителя имени Ю.П. Киселёва).

В 2001 году Пускепалис окончил режиссёрский курс Петра Фоменко в Российской академии театрального искусства. Будучи студентом, артист представлял свои спектакли на сцене самарского театра «Понедельник», а после окончания вуза его постановки шли в омском Пятом театре, Магнитогорском театре драмы имени А.С. Пушкина, а также в московских театрах «Мастерская Петра Фоменко» и Театре-студии Олега Табакова. Кроме того, с 2019-го артист руководил ярославским академическим драматическим театром имени Фёдора Волкова, в котором служил постановщиком.

Кинодебют актёра состоялся в 2003 году. Пускепалис исполнил небольшую эпизодическую роль в ленте Алексея Учителя «Прогулка».

Первую же заметную роль, которая принесла актёру ряд кинонаград и известность, он исполнил в 2007-м в картине «Простые вещи» Алексея Попогребского. За роль врача-анестезиолога Сергея Маслова артист был удостоен премии «Ника» в номинации «Открытие года», а также призов «Кинотавра» и фестиваля в Карловых Варах.

Всего артист снялся почти в 70 лентах, ещё несколько картин с его участием находятся в производстве. Последний фильм с актёром в главной роли — «Хронос» — вышел на экраны 21 июля 2022 года.

Сергей Пускепалис был дважды женат: его первой спутницей была актриса Эльвира Данилина. Во втором браке, с Еленой Петровой, родился сын Глеб, который пошёл по стопам отца и стал актёром.