Любовь Аксёнова рассказала о работе над сериалом «Почка»

Актриса Любовь Аксёнова рассказала о своей подготовке к главной роли в многосерийной драмеди «Почка».

Сюжет сериала разворачивается вокруг инспектора пожарной службы Натальи Кустовой. Героиня уверена, что всё в жизни продаётся, и не останавливается ни перед чем, чтобы заработать денег. Однажды выясняется, что Кустова больна: ей нужна срочная трансплантация почки. При этом девушке подойдёт орган только от кровного родственника, однако никто из них не хочет ей помогать. Чтобы решить проблему, Наталье придётся действовать нестандартно.

«У героини Наташи страшный диагноз. Сценаристки Лиза и Маша сделали целое исследование этой темы и проблематики и стали моими проводниками в мир диализа и пересадки почки. Они рассказали мне, как люди стоят в очередях, как проходят такие операции, как устроено это в нашей стране, а как в остальном мире. Я читала материалы в интернете, на площадке был консультант и медсестра, которая работает в клинике с людьми, которые переживают этот страшный недуг», — рассказала Любовь Аксёнова RT.

Авторы проекта стремились рассказать об отношении общества к тяжело больным людям, а также о бюрократии, с которой сталкивается человек, нуждающийся в лечении. При этом история раскрывается отчасти в комедийном ключе.

Шоураннером выступила Авдотья Смирнова, известная по таким проектам, как «Вертинский» и «Кококо». Она отметила, что её новая лента — «очень смешная история про плохого человека, который под давлением обстоятельств вынужден совершать хорошие поступки».

Она также отметила, что в «Почке» особенно интересна сама героиня — «она сволочь страшная, но в ней такая огромная притягательность честности и откровенности, с которой она использует людей, и такая необычная витальная сила и жажда жизни, что заставляет следить за ней с интересом».

Роли в сериале также исполнили Николай Фоменко, Ирина Розанова, Дмитрий Лысенков, Степан Девонин и другие. Премьера состоится 1 января в онлайн-кинотеатре KION.

Ранее KION объявил дату премьеры комедийного сериала «Два».