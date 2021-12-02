Стала известна дата премьеры сериала «Два»

Премьера многосерийной комедии «Два» состоится 23 декабря в онлайн-кинотеатре KION.

В центре сюжета ленты — двое друзей-сантехников. Несмотря на разницу характеров, бойкий Лёха и скромный Жека объединены общим желанием разбогатеть. В поиске лёгких денег герои постоянно решаются на авантюры и попадают в приключения, которые проверяют на прочность их дружбу.

Автором проекта стал актёр и шоумен Евгений Кулик, который также сыграл одного из центральных персонажей — Жеку. Роль Лёхи исполнил Алексей Кривеня. В сериале снимались в том числе Юлия Гришаева, Ирина Соболева, Роман Маякин и другие.

Режиссёрами первого сезона выступили Сергей Наумов и Станислав Светлов.

Комедия «Два» выполнена в формате киносторис — длительность каждой из семи серий составляет всего десять минут.