Стала известна дата премьеры сериала «Два»

Короткая ссылка
RT
Премьера многосерийной комедии «Два» состоится 23 декабря в онлайн-кинотеатре KION.
Стала известна дата премьеры сериала «Два»
  • © Кион

В центре сюжета ленты — двое друзей-сантехников. Несмотря на разницу характеров, бойкий Лёха и скромный Жека объединены общим желанием разбогатеть. В поиске лёгких денег герои постоянно решаются на авантюры и попадают в приключения, которые проверяют на прочность их дружбу.

Автором проекта стал актёр и шоумен Евгений Кулик, который также сыграл одного из центральных персонажей — Жеку. Роль Лёхи исполнил Алексей Кривеня. В сериале снимались в том числе Юлия Гришаева, Ирина Соболева, Роман Маякин и другие.

Режиссёрами первого сезона выступили Сергей Наумов и Станислав Светлов.

Комедия «Два» выполнена в формате киносторис — длительность каждой из семи серий составляет всего десять минут.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить