Роман о коте, истории для тех, кто боится смерти, и следы «божественности» в мире: о чём новые книги марта

В марте на книжных полках появились роман «Виолета» Исабель Альенде о женщине, прожившей 100 лет и успевшей застать многие важные события XX века, новая книга Джоди Пиколт «Одинокий волк» — о человеке, посвятившем жизнь изучению волков, а также роман «Замешательство» Ричарда Пауэрса об астробиологе, который после смерти супруги один воспитывает сына. Кроме того, читатели могут приобрести мифическую интерпретацию «Сказки о царе Салтане» А.С. Пушкина — «Песни радости, песни печали» Василия Ракши, сатирический роман о современном обществе «Пороки и наваждения» Викрама Паралкара и книгу журналистки Хейли Кэмпбелл с подлинными историями о людях, чья профессия связана со смертью. Об этих и других произведениях — в материале RT.

«Виолета», Исабель Альенде («Азбука-Аттикус»)

В новом романе Исабель Альенде раскрывает читателям историю сильной и страстной женщины, прожившей долгие и счастливые 100 лет. На написание книги автора вдохновила её мать.

Виолета — единственная дочь в семье дель Валье. До неё мать рожала пять раз, и на свет постоянно появлялись мальчики. Рождение долгожданной девочки стало настоящим праздником. С младенчества Виолете уделяли много внимания: её всегда баловали, помогали одеваться, кормили с ложки и мирились со всеми её требованиями. Со временем избалованность ребёнка надоела отцу семейства, и он нанял для дочери гувернантку из Англии, которая изменила жизнь не только девочки, но и других членов семьи. За 100 лет Виолета пережила разные семейные трудности, похоронила родных и дорогих сердцу людей, познала любовь и страсть, вышла замуж, родила детей. Она застала такие значимые периоды XX века, как пандемия испанского гриппа, Великая депрессия, война, борьба за права женщин, стала свидетельницей расцвета культуры хиппи... Со всеми проблемами и кризисами героиня справлялась благодаря своей решимости, чувству юмора и желанию жить.

Исабель Альенде считается одной из самых успешных писательниц в Латинской Америке. Её книги разошлись по миру общим тиражом более 74 млн экземпляров. В России выпущены такие романы Альенде, как «Дом духов», «У кромки моря узкий лепесток», «По ту сторону зимы», «Японский любовник». Её новое произведение наполнено чувственностью, надеждой и любовью.

«Не помню, что было дальше, скорее всего, я потеряла сознание или же психологическая травма навсегда стёрла память об этом безобразном происшествии. Быть может, Торито, заметив, что я до сих пор не вернулась, вышел меня встречать и что-то услышал, — так или иначе, он поспешил в Скворечник и успел схватить мерзавца своими ручищами и отшвырнуть в сторону, прежде чем тот меня изнасиловал. Об этом мне потом рассказали тётушки, добавив, что Торито дотащил его волоком до выезда из Санта-Клары и бросил посреди дороги, как мешок с картошкой, пнув как следует ногой на прощание.

Через два дня прибыли полицейские, чтобы допросить местных жителей. В зарослях тростника на берегу реки, в двух километрах от нас, рыбаки нашли труп человека по имени Паскуаль Фрейре, управляющего соседним поместьем, принадлежащим семье Моро. Его было несложно опознать, в здешних краях его знали; за ним водилась дурная слава пьяницы и драчуна, и он уже имел проблемы с законом. Вначале все решили, что Фрейре напился и утонул, но на шее у него обнаружили рваные раны. Полицейские так ничего и не выяснили; дознанием они занимались без всякого энтузиазма и вскоре уехали. Кто обвинил Торито? Я никогда этого не узнаю, как не узнаю и того, был ли он виновен в смерти этого человека».

«Виолета», Исабель Альенде

© Азбука

«Одинокий волк», Джоди Пиколт («Азбука-Аттикус»)

В новом романе Джоди Пиколт вновь затронула тему семейных ценностей, разбавив драматическую историю обилием сцен, связанных с законом, медициной и зоологией.

Главный герой Люк Уоррен с детства был увлечён животным миром, ещё с тех пор, как в цирке увидел тигра и захотел спасти его. Со временем Люк нашёл своё предназначение — он посвятил жизнь изучению волков. Герой смог добиться того, чтобы животные приняли его в стаю: вместе с ними он ел, спал в вольере, следовал их законам. Волки были ему семьёй, пока его дочь Кара не предпочла жить с отцом вместо того, чтобы делить дом с мамой, её новым мужем и двумя младенцами.

Раньше Люк жил с женой Джорджи, сыном Эдвардом и дочерью. Счастливая семья распалась, когда Эдвард, не найдя общий язык с отцом, решил навсегда покинуть родительский дом. Вскоре супруги развелись. Уоррены думали, что вряд ли соберутся вместе ещё хоть когда-нибудь, но судьба распорядилась иначе.

Когда Люк и Кара попадают в автомобильную аварию, Джорджи и Эдвард приезжают в больницу. Жизнь Люка висит на волоске, и детям приходится вместе решать судьбу отца и раскрывать старые тайны.

В романе Джоди Пиколт немало внимания уделила описанию волчьей стаи, демонстрации её жизни и сравнению взаимоотношений между животными и людьми. Читатель сможет взглянуть на историю с разных точек зрения, так как повествование в книге идёт от лица каждого члена семьи.

«Мне стало интересно, что творится в голове у этого парня. Четыре месяца спать вместе с дикими животными… Для этого надо или страдать от психического расстройства, или очень хотеть привлечь к себе внимание. Мелькнула мысль, что он нацелился на собственное ток-шоу на телевидении. В те дни многие так делали.

— А вы не боитесь, что волки нападут на вас во сне?

Люк заулыбался:

— Не буду врать, в первую ночь в вольере мне было совсем не до сна. Но в целом волки гораздо больше боятся людей, чем принято думать. Я позволил им учить меня, вместо того чтобы командовать, поэтому на данный момент стая приняла меня как младшего члена.

«Определённо, психическое заболевание», — мелькнула у меня мысль.

— Тогда я задам напрашивающийся вопрос: зачем?

Люк пожал плечами:

— Я считаю, что наблюдения со стороны недостаточно, чтобы понять сущность волка. Большинство биологов со мной не согласятся и скажут, что можно наблюдать за взаимодействием внутри волчьей стаи через объектив фотокамеры и делать выводы, основываясь на том, что нам известно о поведении людей. Но разве это не ущербная логика? Если вы хотите понять волчий мир, надо в нём жить. Вы должны говорить на их языке».

«Одинокий волк», Джоди Пиколт

© Азбука

«Песни радости, песни печали», Василий Ракша (МИФ)

Книга Василия Ракши прежде всего будет интересна любителям славянского эпоса. Это довольно оригинальная и необычная интерпретация «Сказки о царе Салтане» А.С. Пушкина, приправленная элементами различных мифологий, в том числе греческой и скандинавской, а также атмосферой «тёмного фэнтези». Знакомые многим герои — сам царь Салтан, его сын Гвидон, царевич Елисей, Финист — Ясный сокол, алконост, сирин и гамаюн, а также множество сказочных персонажей, богов и полубогов — здесь предстают в совершенно неожиданном виде и качестве. Интриги плетутся на всех уровнях — смертными и сверхъестественными сущностями, а любовь и смерть идут рука об руку.

Ракша описывает не типичные «Тёмные века», а своеобразный симбиоз разных цивилизаций и их достижений. Всё это переплетается в невероятно пёстром, но увлекательном сюжете, от которого сложно оторваться.

Сам Ракша отмечает, что в его произведении нашло отражение влияние на славянский эпос византийцев, персов, скандинавов и других соседей. При этом Пятимирье — вселенная «Песен радости, песен печали» — мир, в котором география, техника и даже ход времени не такие, как на Земле.

«Сон не шёл. Гвидон маялся, переворачиваясь с боку на бок. А как уснуть, когда завтра решится судьба — не только его одного, но и целого Буянского царства?! Ах, если бы всё зависело от него!..

Бессонница победила: в горле пересохло, и Гвидон поднялся попить. Вода в графине была совершенно безвкусной, и царевич никак не мог утолить жажду, глоток за глотком осушая стеклянный сосуд. Возвратившись обратно в постель, он заметил новые письма в прозрачном тубусе над кроватью. Для него эта система оповещений была незнакомой и непривычной, и он даже не догадывался, что все обладатели такой почты становились от неё зависимыми: первым делом по утрам бросались проверять, не сообщили ли чего важного, не вызвали ли их на разговор. На прогулках слуг регулярно посылали поглядеть, нет ли новых конвертов. И каждое такое письмо вызывало тревогу: никогда не знаешь, хорошую ли новость тебе сообщат. Гвидон успел познакомиться с этим ощущением: именно в стеклянной трубе, перед тем как ложиться, он обнаружил послание, предписывающее явиться завтра в полуденный час в зал для тайных заседаний. И с той минуты потерял всякое желание спать, хоть усталость и клонила его в сон».

«Песни радости, песни печали», Василий Ракша

© «МИФ»

«История кота, изменившего одну жизнь: Признание в любви», Лаура Агусти («Азбука-Аттикус»)

Лаура Агусти представляет автобиографическую иллюстрированную книгу о своём детстве, любви к животным и родным и о своей связи с сиамским котом Ойе.

Писательница с детства была окружена животными, в их семье всегда кто-то жил: кролики, черепахи, ёжики, кошки, собаки. Поэтому взрослая Лаура не могла представить жизни без питомца. Она взяла маленького сиамского котёнка с голубыми глазами и дала ему имя Ойе, что в переводе с испанского означает «послушай». С тех пор девушка и кот стали неразлучны. Лаура рассказывает, как с каждым годом росла их взаимосвязь, а Ойе помогал ей справляться с грустью, болезнями, дарил покой и гармонию.

Это трогательная история о важности любви к питомцам, об ответственности и о том, как кот может изменить жизнь человека и подарить счастье.

В книге много интересных фактов о кошках. Например, Агусти подготовила советы для тех, кто хочет завести маленького котёнка, а также рассказала, как лучше всего примирить собаку и кошку, которые не готовы делить территорию и внимание хозяина. Кроме того, читатель сможет выучить «язык котов» по иллюстрациям писательницы, а также узнать историю происхождения сиамских кошек.

Ещё один интересный элемент книги — рисунки автора, которыми украшена каждая страница. Среди них есть изображения разных котов, собак и других животных, а также зарисовки дома, в котором жила Лаура Агусти, и их с сестрой любимых мест для игр в детстве.

«Ход времени очень отражается на животных, потому что, к большому сожалению, они живут мало по сравнению с людьми. В случае с Ойе внешние изменения были заметны, поскольку шерсть сиамских кошек с возрастом сильно темнеет.

Изменения в его характере были постепенными, но тем не менее глубокими: он начал проявлять большую привязанность к людям, которые нас навещали, и постепенно становился очень зависимым от меня. Ему больше не нравилось быть одному, и он постоянно искал ласки, как будто это как-то его успокаивало, и мне становилось всё труднее и труднее найти кого-то, кто мог бы позаботиться о нём, кроме Начо, когда я уезжала на несколько дней.

Я редко болею, но все эти годы лучшим лекарством, когда я чувствовала себя плохо, было прижаться к Ойе. Говорят, животные чувствуют, когда нам плохо, и инстинктивно пытаются помочь, у кошек это проявляется особенно остро. Каждый раз, когда я болела, Ойе не отходил от меня ни на шаг. Когда я чувствовала себя разбитой и слёзы текли по моим щекам, Ойе спешил их слизать, потому что знал, что его розового шершавого языка будет достаточно, чтобы заставить меня на мгновение забыть обо всём».

«История кота, изменившего одну жизнь: Признание в любви», Лаура Агусти

© Азбука

«Случайные Боги. О людях, невольно ставших божествами», Анна Делла Субин (АСТ)

В книгу «Случайные Боги» вошло несколько историй из разных времён и уголков мира, объединённых общей чертой — «превращением» того или иного человека в божество, каким, например, Колумб показался туземцам. В тексте исследуется тема «божественности» и её достижения в различных религиозных и культурных традициях, а также говорится о восприятии человеком и его окружением идеи перевоплощения в сверхъестественное существо. Исторические, летописные свидетельства, фрагменты первых Евангелий, легенды и фольклор — вот что стало базой этой литературной работы.

От древних времён до современности писательница исследует свидетельства и пророчества проявления «божественности» и объясняет их на страницах своей книги, складывая воедино общественно-политическую, культурную и социальную обстановку в конкретной местности или стране. Таким образом Анна Делла Субин демонстрирует, как появились предпосылки для создания культов.

«Случайные Боги. О людях, невольно ставших божествами» назвали книгой года издания The Telegraph, Esquire и The TLS. Анна Делла Субин вошла в список 50 лучших мыслителей мира 2022 года по версии Prospect Magazine.

«Покойнику совсем необязательно полагалось быть праведным, добродетельным или высоко ценимым в качестве героя: обоготворение не было результатом моральных оценок. В жизни они нередко были персонажами жестокими, низкими и уж в любом случае далёкими от всякой святости, но при этом сами немало страдали. Для почитателей культа каждого из них обожествление представляло собой не возможность воздать им почести, но средство опосредованно завладеть их силой, дабы оказать влияние на личные и коллективные судьбы. Обратить в Бога смерть означало превратить наше вселенское поражение в победу. К тому же коллективные ритуалы — когда люди собирались вместе, возводили алтарь, исполняли песни и танцы, — позволяли отыскать в зыбком земном существовании красоту, увидеть в жизни смысл, несмотря на её жестокость и бессмысленные разрушения, которые после прихода Ост-Индской компании приобрели ещё более массовый характер. Топча ботинками землю и сотнями тысяч продвигаясь по всему субконтиненту, англичане просто стали последними, кто самым волшебным образом отправлялся на небеса, испустив дух. И в то, чему было суждено случиться потом, они вкладывали свой собственный смысл».

«Случайные Боги. О людях, невольно ставших божествами», Анна Делла Субин

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«О дивный тленный мир», Хейли Кэмпбелл (МИФ)

Чтобы написать эту книгу, журналист и писательница Хейли Кэмпбелл в течение трёх лет путешествовала по миру и общалась с людьми, которые выбрали весьма необычные профессии.

Кэмпбелл с детства была знакома со смертью. В её доме к этой теме относились спокойно. Отец девочки рисовал страшные комиксы и часто для правдоподобности срисовывал органы с реальных прототипов, купленных на чёрном рынке.

По мнению Кэмпбелл, люди боятся не самой смерти, а неизвестности. Мало кто знает, как действительно выглядит тело умершего человека и какие этапы подготовки оно проходит, прежде чем оказаться в земле или в печи для кремации. Писательнице тоже было интересно узнать все детали, увидеть своими глазами, что такое смерть.

Автор книги общалась с патологоанатомами, агентами похоронного бюро, гробовщиками, бальзамировщиками, студентами медицинского университета и могильщиками. Но разговорами дело не кончилось, девушка принимала участие в их деятельности: переодевала труп, проводила вскрытие мозга, вычищала крематорий от костей и даже помогала детективу расследовать убийства. Историями о своих приключениях и о жизни людей, чья профессия напрямую связана со смертью, Кэмпбелл поделилась с читателями.

Эта книга — для тех, кто, как и автор, хочет найти лекарство от страха перед смертью, узнать, как она выглядит, и принять её неизбежность.

«Джерри тогда было 24 года. Если бы ему в то время задали такой вопрос, он сказал бы, что является сторонником смертной казни: если ты отобрал у кого-то жизнь, надо отнять и твою. Он вспоминает, что в 14 лет был на вечеринке и на его глазах преступник зашёл и застрелил девушку. Джерри всегда стеснялся с ней заговорить. Эта несправедливость не выходила у него из головы, поэтому он согласился. Ему пообещали денежную премию за каждую проведённую казнь. Когда я интересуюсь тем, сколько долларов положено палачу за выполненное задание, он говорит, что не знает и никогда не спрашивал. Он не брал никакой оплаты за свои действия, так как это изменило бы цель его участия.

«Моя работа была спасать людей, — говорит он. — Вы знаете, сколько раз мне приходилось рисковать собой, чтобы спасти заключённого или сотрудника?»

«Во время драки?»

«М-м-м... хм-м... Нападение с ножом и всё такое. В учреждении бывало».

Джерри не знает, к кому ещё начальник тогда обращался с предложением, но однажды вечером он и ещё восемь человек, давшие согласие, встретились в подвале тюрьмы и поклялись никому не рассказывать. Никто за пределами команды не знал, кто в неё входит. Джерри не сказал даже жене — она не была в курсе всё время, пока он занимал эту должность».

«О дивный тленный мир», Хейли Кэмпбелл

© «МИФ»

«Красное небо. Невыдуманные истории о земле, огне и человеке летающем», Василий Авченко (АСТ)

В своей новой книге Василий Авченко пишет о Дальнем Востоке и авиации. «Красное небо» охватывает множество исторических тем — от Гражданской войны начала XX века и бума авиации после неё до космической гонки СССР и США.

Отдельной линией через сюжет проходит история военного лётчика Льва Колесникова, которая переплетается со всеми перечисленными событиями, сталкивая его со множеством других людей — известных и не очень.

Авченко также рассказывает о тех, кто обычно остаётся «за кадром»: о вторых номерах, ведомых, дублёрах и других авиаторах, чьи фамилии не встают в один ряд с Маресьевым или Чкаловым, но заслуживают упоминания.

«Когда в 1995 году Евгения Пепеляева пригласили в США ветераны-авиаторы, ему задали вопрос о потерях. «Спрашивали… с подковыркой, так как большинство сидящих в зале считало, что их авиация непобедима и в Корейской войне имела полное господство в воздухе, что соотношение побед американской авиации над противником — 13:1. Они никак не могли себе представить, в их головах не укладывалось, что 196-й авиаполк русских в воздушных боях с их соотечественниками… имел соотношение побед 10:1. В свою пользу. Сбили более сотни самолётов, потеряли десять самолётов МиН-15бис». Неудивительно, что «не укладывалось» — слишком много было в США к тому времени сказано и написано о фантастическом «настреле» американских воздушных снайперов в корейском небе. Вот и Том Вулф в публицистической книге о покорении Штатами космоса «Нужная вещь» (1979) писал: «Среди пилотов, летавших главным образом на F-86, встречались асы, которые успевали сбить пять и больше самолётов за то время, что требовалось корейцам и китайцам, чтобы поднять в воздух их советские МиГ-15. К моменту окончания боевых действий на счету 38 лётчиков-асов было 2995 убитых врагов. И только 56 F-86 было сбито. Славные это были парни!».

«Красное небо. Невыдуманные истории о земле, огне и человеке летающем», Василий Авченко

© АСТ

«Пороки и наваждения», Викрам Паралкар (МИФ)

«Пороки и наваждения» Викрама Паралкара — мистический роман-сборник выдуманных болезней, сатира на пороки современного общества.

По сюжету аптекарь Максимо устраивается работать в библиотеку, и в первый же день ему выпадает шанс ознакомиться с единственным экземпляром Энциклопедии медицины, в которой собраны все болезни и муки, когда-либо настигавшие человека. Максимо узнаёт о таких недугах, как Дьявольское бессмертие, при котором больной всегда здоров, поскольку способен переносить свои болячки на окружающих силой мысли, Циклическая форма, больной которой в полдень физически совершенен, а в полночь превращается в безобразного горбуна, а также Болезнь Бернара. Она заставляет людей, никогда не видивших богатства, вспоминать и желать особняки, шелка, дворецких и ненавидеть свою бедную жизнь.

С каждой страницей читателю всё отчётливее становится понятен главный замысел автора — Паралкар раскрывает картину борьбы человеческих желаний с возможностями физического существования.

«Симптомы Corpus fractum в каждом случае уникальны. Богатой молодой женщине родом из Скандинавии поставили диагноз Corpus fractum после того, как она, к великой своей тревоге, проснулась со смуглой кожей и квадратным подбородком, какой был у гувернантки с берегов Средиземного моря: та воспитывала её много лет назад и умерла в нищете. Стареющий рыцарь, к своему огорчению, обнаружил, что брови его стали кустистыми, как у крестьянина, которого он некогда в приступе пьяной ярости проткнул копьём. Священник переполошился, когда губы его стали пухлыми, как у девушки, с которой он провёл греховную ночь, а когда у неё начал расти живот, бежал из городка.

Обычно недуг не ограничивается единственной переменой, в тяжёлых случаях больной похож на лоскутное одеяло: орлиный нос покровителя, которого он предал, низко посаженные уши друга, чьё золото он украл, вислые щёки бабушки, о которой он не заботился, залысины безденежного арендатора, которого он вышвырнул на улицу. Болезнь не уродует — во всяком случае, не больше, чем можно считать уродством природные разновидности рода людского. На каждую девицу, чей изящный носик сменяется крючковатым, найдётся та, кто получит высокие скулы и брови дугой».

«Пороки и наваждения», Викрам Паралкар

© «МИФ»

«Замешательство», Ричард Пауэрс (АСТ)

Новая работа Ричарда Пауэрса была признана книгой года на Amazon, вошла в шорт-лист Букеровской премии и финал Пулицеровской. Права на киноадаптацию «Замешательства» уже приобрела продюсерская компания Брэда Питта Plan B Entertainment.

В основе сюжета лежит история астробиолога Тео Бирна, который один воспитывает сына после смерти жены. Девятилетний Робин кажется тихим ребёнком — он часами рисует животных и пишет стихи. Но всё не так просто: мальчик страдает от обсессивно-компульсивного расстройства и синдрома Аспергера. Из-за этого он периодически сталкивается с неконтролируемыми вспышками гнева.

Однажды Робин сильно избивает своего друга и из-за этого едва не попадает под отчисление из школы. Тео решает опробовать на сыне новейшую методику лечения: нейронную обратную связь, благодаря которой ребёнок взаимодействует с моделью, основанной на образе эмоций его покойной матери. В результате состояние Робина улучшается, а способность самоконтроля усиливается.

История взаимоотношений отца и сына, сохраняющего ясность рассудка благодаря нейронной копии умершей мамы, дополняется драматическими событиями, разворачивающимися в обществе. В итоге многолетние научные исследования Тео оказываются заброшены, но эта потеря на фоне драматической развязки — не самая существенная.

«Известие заставило его подняться с постели. Он уставился на меня, и в его глазах рождался свет звёзд.

— У них есть… мамин мозг?! Она участвовала в эксперименте?

Я ответил сдержанно, как взрослый, но это не имело значения. Он чуть не накинулся на меня.

— Святые сосиски, папа! Почему ты мне раньше не сказал?

Он взял моё лицо в ладони и заставил торжественно поклясться, что я не лгу. Как будто мы вдвоём наткнулись на видеоролик, о существовании которого никто не знал, сдёрнули покров тайны с записи, сокрытой навеки. На Робби снизошёл покой, как будто теперь всё будет хорошо при любом раскладе. Он повернул голову, чтобы посмотреть в окно своей спальни на летние дожди. В глазах сына сияла спокойная решимость, готовность ко всему, что мир мог на него обрушить. Он больше не позволит отправить себя в нокаут».