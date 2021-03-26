Остросоциальная история в тренде: сериал «Чики» получил пять премий АПКиТ

26 марта состоялось вручение премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ). Лучшими сериалами года стали «Чики» (всего проект собрал пять наград), «257 причин, чтобы жить», «#СидЯдома» и «Беспринципные». Лучшим режиссёром по версии ассоциации стал Эдуард Оганесян. В актёрских категориях награды получили Чулпан Хаматова, Пётр Фёдоров, Тимофей Трибунцев и Татьяна Догилева. Также на церемонии были вручены специальные призы «за кино, спасающее жизни» для создателей фильмов «Шугалей» и «Доктор Лиза».

26 марта был оглашён список лауреатов IX премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ). Проводили мероприятие шоумен Гарик Мартиросян и телеведущая Ирина Петрова. Церемонию разнообразили юмористические и игровые элементы. Большинство номинантов и деятелей кинематографа участвовали в ней посредством видеосвязи.

Вступительное слово перед началом церемонии взяла министр культуры России Ольга Любимова. Она назвала премию «стимулом к повышению уровня мастерства» и пожелала кинематографистам «новых свершений и неиссякаемого источника вдохновения».

Лучшим сериалом (до 24 серий) по версии экспертов стал проект «Чики». Один из генеральных продюсеров, Михаил Врубель, отметил, что вместе с коллегами он задался целью помочь Эдуарду Оганесяну, который отвечал за постановку, написание сценария, монтаж и другие аспекты производства, довести работу до конца. Сам Оганесян также получил отдельную статуэтку как режиссёр.

Главные героини сериала — бывшие проститутки из небольшого города на юге России. После того как одна из них побывала в Москве, подруги решаются изменить свою жизнь и открыть фитнес-клуб.

В номинации для проектов объёмом более 24 серий приз взял сериал «257 причин, чтобы жить». Ранее история Жени Коротковой, которая победила рак, но оказалась не нужна окружающим, участвовала в конкурсе фестиваля Canneseries. Лента будет показана зарубежным зрителям.

Церемония вручения премии АПКиТ в 2021 году

© 5-tv.ru

Лучшим мини-сериалом (до четырёх серий) признана работа Григория Константинопольского «Мёртвые души», показанная на видеосервисе ivi. На приз в этой номинации претендовали картины «Диверсант. Крым» и «Дельфин».

Главными комедийными проектами года избрали сразу две ленты: «Беспринципные» и «#СидЯдома».

Ещё одна награда отошла создателям анимационного сериала «Три кота». Помимо картины-победителя, члены жюри выбирали из проектов «Маша и медведь» и «Барбоскины».

Лучшим полнометражным художественным фильмом стала лента «Серебряные коньки». Её действие разворачивается в Петербурге рубежа XIX и XX веков. В центре сюжета — история любви сына фонарщика и дочери богача.

Одну из статуэток за главную роль получила Чулпан Хаматова («Зулейха открывает глаза»). Сериал и игра актрисы подверглись шквалу критики, поскольку зрители усмотрели в нём искажение исторических фактов и разжигание межнациональной розни. Несмотря на это, ленте удалось собрать внушительную аудиторию.

Приз в мужской номинации забрал Пётр Фёдоров («Перевал Дятлова»). А наиболее яркие образы второстепенных персонажей, по мнению представителей ассоциации, создали Татьяна Догилева в сериале «Обычная женщина 2» и Тимофей Трибунцев, который сыграл Ноздрёва в четырёхсерийном драмеди «Мёртвые души».

Приза за операторскую работу были удостоены Юрий Никогосов и Михаил Дементьев, которые снимали проект «Чики». На награду также претендовали Глеб Филатов, Алексей Стрелов, Давид Хайзников («Перевал Дятлова») и Николай Богачёв («Триггер»).

Лучший сценарий, по мнению продюсеров, лёг в основу сериала «Зулейха открывает глаза». Его написали Анна Аносова, Лариса Леоненко, Василий Павлов по одноимённой книге Гузель Яхиной. Премию с ними разделили Илья Куликов, Василий Внуков, Александр Сысоев, которые создали скрипт к ленте «Перевал Дятлова».

Кадр из сериала «Зулейха открывает глаза»

© kinopoisk.ru

Награды за лучший кастинг были удостоены Екатерина Малютина и Эдуард Оганесян («Чики»).

Приз за лучшую музыку забрал композитор Сурен Томасян, который написал сопровождение к «Чикам». Он разделил награду с популярным музыкантом Иваном Дорном, который выступил как автор слов. Также эксперты рассматривали саундтреки к биографической ленте «Магомаев» и триллеру «Перевал Дятлова».

Наиболее зрелищные визуальные эффекты удалось создать Илье Шутову и Александру Петрову в сериале «Перевал Дятлова».

Звания лучшего режиссёра монтажа в этом году был удостоен создатель сериала «Шерлок в России» Алексей Волнов. Он претендовал на эту награду одновременно и за ленту «Триггер». Также он соревновался с монтажёром «Перевала Дятлова» Степаном Гордеевым.

Призом за выдающуюся работу художника-постановщика отметили труд Евгения Качанова («Грозный»).

В категориях «Лучшая работа художника по гриму» и «Лучшая работа художника по костюмам» были представлены три исторических проекта — «Грозный», «Зулейха открывает глаза» и «Перевал Дятлова». В первой номинации приз взял Михаил Вигдоров («Зулейха открывает глаза»).

Лучшие костюмы, по мнению экспертов, создала художница сериала «Грозный» Наталья Салтыкова. Она поблагодарила ассистентов за помощь и рассказала, что актёры очень бережно относились к их работам.

Награду за лучшую работу звукорежиссёра получили Дмитрий Климинов, Роман Платонов и Алексей Синицын, которые работали над «Перевалом Дятлова». Они обошли команды, которые отвечали за производство сериалов «Триггер» и «Чики».

Также по теме «Арестовали, чтобы втянуть Россию в конфликт»: президент ФЗНЦ Максим Шугалей рассказал о заключении в Ливии Президент Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей дал интервью Марии Бутиной в рамках проекта «Своих не бросаем». В мае...

Специальным призом «за кино, спасающее жизни» был отмечен проект «Шугалей», созданный при участии Инессы Юрченко и Сергея Щеглова. Картина была создана в кратчайшие сроки. Выход фильма повлиял на условия жизни Максима Шугалея в заключении и способствовал его освобождению.

Также обладателями награды стали продюсеры фильма «Доктор Лиза» Александр Бондарев и Рафаел Минасбекян.

«Этот фильм принёс много светлых моментов в мою жизнь… Всё хорошо, если бы не тот ужасный повод, который стал поводом для этого фильма. Одни из самых главных результатов, которым мы все очень гордимся, — после просмотра фильма в фонд пришли более 3 тыс. волонтёров и фонд обрёл крупных меценатов», — рассказал Бондарев.

Специальная награда была присуждена Борису Грачевскому. Основатель киножурнала «Ералаш» скончался 14 января 2021 года.

Ещё один приз забрали создатели сервиса по защите от пиратства СontentScan.

Триумфатором вечера стала картина «Чики», создатели которой получили пять статуэток. По нескольку наград отошли проектам «Перевал Дятлова» (четыре премии) и «Зулейха открывает глаза» (три премии).

Статуэтка премии АПКиТ

Facebook

© Ассоциация продюсеров кино и телевидения

Премия АПКиТ вручается с 2013 года. Она была учреждена одноимённой ассоциацией под руководством Сергея Сельянова и Ольги Жуковой. Эксперты учитывают художественные и производственно-технические характеристики проекта, равно как и коммерческие показатели. В 2021 году в состав жюри вошли 37 деятелей российского кинематографа и телевидения. В их числе Александр Цекало, Джаник Файзиев, Инесса Юрченко, Иван Голомовзюк, Александр Акопов, Эдуард Илоян и другие.

На премию могут претендовать создатели продуктов, показанных по федеральным телеканалам, которые входят в первый и второй мультиплексы цифрового телевидения. Кроме того, с 2019 года награду присуждают лентам, которые вышли на видеосервисах. Также есть отдельная номинация для полнометражных художественных фильмов.