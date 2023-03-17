Масштабные драки и борьба с Призраком: что известно о фильме «Майор Гром: Игра»

В Петербурге начались съёмки приключенческого боевика «Майор Гром: Игра». В первый день в стенах бывшего СИЗО «Кресты» была поставлена сцена, в которой герой Тихона Жизневского борется с 70 противниками. Для участия в подобных эпизодах актёр активно тренировался, а достичь совершенства в боевой хореографии ему помогла студия, ставившая трюковые сцены для многих крупных проектов. За режиссуру ленты вновь отвечает Олег Трофим.

В Санкт-Петербурге стартовали съёмки продолжения нашумевшей франшизы «Майор Гром» с Тихоном Жизневским в главной роли — полнометражной ленты «Майор Гром: Игра». Первые сцены снимали на территории бывшего следственного изолятора «Кресты», где Игорь Гром и его напарник становятся участниками тюремного бунта. Полицейские попытаются выстоять против вырвавшейся из камер толпы преступников.

В новом фильме, который станет третьим полнометражным проектом в киновселенной, продолжится сюжет «Чумного доктора». Действие развернётся годом позже в альтернативном Санкт-Петербурге. По сюжету Игорь Гром проходит испытание славой, поскольку после победы над Чумным Доктором он становится не просто узнаваемым, но и героем комиксов. Вскоре Гром оказывается втянут в борьбу с загадочным суперзлодеем по прозвищу Призрак.

К своим ролям в проекте помимо Жизневского вернутся Алексей Маклаков, Любовь Аксёнова и Александр Сетейкин. Кто исполнит роль злодея и какие новые персонажи будут в центре истории — пока не сообщается. Известно, что над производством картины работает прежняя команда во главе с постановщиком Олегом Трофимом. А вот к сценаристам присоединился Николай Шишкин, участвовавший в работе над лентами «Стрела» и «Мама навсегда».

© «Кинопоиск»

«Майор Гром: Игра», как и предыдущие кинопроекты франшизы, не обойдётся без обилия динамичных сцен с погонями и поединками. Сцены драк герои репетируют с казахстанским мастером спорта международного класса по тхэквондо Робертом Куном и его студией «Кун-до». Ранее она отвечала за трюки в фильме «Выкрутасы» и поставила боевые сцены в лентах серии «Последний богатырь». «Кун-до» зарекомендовала себя и в Голливуде. Студия не раз сотрудничала с Тимуром Бекмамбетовым и трудилась над его картинами «Особо опасен» и «Бен Гур». Команда студии также работала над боевым стилем главного героя картины «Линкольн: Охотник на вампиров».

В интервью «Кинопоиску» Кун рассказал, что в «Игре» экшен-сцены по сложности и масштабу выйдут на новый уровень. В одном из эпизодов фильма Игорь сражается с десятками противников. Несмотря на то, что у Жизневского в целях безопасности на площадке всегда присутствует дублёр, всю боевую хореографию, включая ударные связки, броски и падения, актёр выполнит самостоятельно. Чтобы быть в нужной физической форме, он активно тренировался.

«Как раз сегодня мы начинаем съёмки большой экшен-сцены, где Гром сражается с 70 людьми. Мы разделили сцену на три акта. Олег Трофим хотел, чтобы каждый из них отличался по накалу, количеству нападающих, интенсивности и оружию. Сначала к Грому подбегают пять-десять человек с кулаками, а в третьем акте на него прыгают уже 30—40 бунтующих заключённых, — рассказал Кун. — В этой сцене весь экшен: боевые связки, падения, броски — Тихон исполняет самостоятельно. Поэтому в каждом кадре, где мы видим Майора Грома, это реально Тихон Жизневский».

В основе грядущего фильма — одноимённый комикс издательства Bubble Comics, но в сценарии ленты будут значительные расхождения с первоисточником. По комиксам спокойный период в жизни Игоря завершается после того, как из тюрьмы сбегает Сергей Разумовский. В ленте же злодеем выступает некий Призрак. Поклонники франшизы уверены, что сюжет фильма и комиксов переплетутся, но экранизация будет «уникальной».

© «Кинопоиск»

Кинематографисты обещают, что при работе над «Игрой» они соединят весь свой опыт, накопленный во время работы над прежними картинами, и постараются приумножить всё то, за что так ценят проект поклонники. Во главе угла сиквела будут не только высокое качество визуального оформления и масштаб, но и внутренние переживания героя. Также будет учитываться киноязык, ориентированный на зрителя, — старше становится не только герой проекта, но и его аудитория. Съёмочный процесс продлится до осени 2023-го.

Фильм «Майор Гром: Игра» был анонсирован на фестивале Bubble Comics Con в конце января 2023 года.

«Мы наконец-то объявили о том, что «Игре» — быть!» — сказал Трофим в ролике, посвящённом фестивалю.

Режиссёр отметил, что киновселенной нужно развиваться и двигаться дальше, в связи с чем в ней появятся новые персонажи. Поклонники выстраивают свои варианты развития событий: одни полагают, что злодеем в «Игре» будет персонаж Константина Хабенского, который в предыдущих частях появлялся только в сценах после титров. Другие считают, что в образе Призрака вернётся Олег Волков — герой Дмитрия Чеботарёва. Некоторые зрители также предполагают, что на экране появится героиня из другой серии комиксов — Красная Фурия, которой будет посвящён отдельный кинопроект. К слову, сериал о профессиональной воровке Нике Чайкиной уже находится в разработке.

Первая часть франшизы «Майор Гром: Чумной доктор», вышедшая на экраны 1 апреля 2021-го, заработала в российском прокате 317,7 млн рублей. Ленту тепло приняла аудитория. На портале Rotten Tomatoes зрительский рейтинг составил 76% из 100%, а на «Кинопоиске» — 7,2 из 10. Более того, картина транслировалась на платформе Netflix и всего за стуки стала самой популярной, войдя в десятку лидеров в более чем 60 странах. Вместе с тем лента возглавляла рейтинг наиболее просматриваемых фильмов в 14 государствах. Зарубежные зрители высоко оценили аутентичность проекта, визуальный ряд, персонажей, а также интересное повествование.

Вторая часть — «Трудное детство» — также получила положительные отклики зрителей, при этом кинематографисты решили выпустить его в онлайн-кинотеатре, минуя широкий прокат. За восемь дней картину посмотрели более 750 тыс. подписчиков. Ожидается, что «Майор Гром: Игра» выйдет на большие экраны.