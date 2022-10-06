«Смерть Галины была трагической случайностью»: съёмки фильма «Ржавчина» с Алеком Болдуином будут возобновлены

Съёмки вестерна «Ржавчина», во время которых погибла оператор Галина Хатчинс, будут продолжены. Семья погибшей достигла мирового соглашения с производственной компанией и актёром Алеком Болдуином, выстрелившим в кинематографистку. В результате переговоров было решено, что муж погибшего оператора, Мэттью Хатчинс, выступит в роли исполнительного продюсера ленты. В прокуратуре Нью-Мексико заявили, что данное урегулирование не освобождает участников инцидента от уголовной ответственности в случае, если их вина будет доказана.

Спустя почти год после трагической смерти оператора Галины Хатчинс на съёмках фильма «Ржавчина» продюсеры проекта заявили о намерении возобновить производство картины. К такому решению они пришли по окончании переговоров с семьёй покойной.

В среду, 5 октября, супруг погибшей, Мэттью Хатчинс, заключил мировое соглашение с продюсерской компанией Rust Movie Productions LLC и актёром Алеком Болдуином. Он заявил, что не заинтересован в поиске виноватых. По словам Хатчинса, смерть кинооператора была признана трагическим несчастным случаем. Кроме того, команда фильма ценила работу кинематографистки и с уважением относилась к ней самой.

«Я не хочу бросаться обвинениями или возлагать вину (на продюсеров фильма или на Алека Болдуина. — RT). Все мы считаем, что смерть Галины была трагической случайностью. Я благодарен за то, что продюсеры и киносообщество сплотились, чтобы отдать должное последнему творению Галины», — цитирует мужчину Deadline.

Производство картины, которое приостановилось в октябре 2021-го, продолжится в январе 2023 года. Вся творческая команда, включая актёрский состав, вернётся к своим обязанностям.

Кто станет следующим оператором ленты, пока не сообщается, однако известно, что Мэттью Хатчинс выступит в ней в качестве исполнительного продюсера.

Режиссёр картины Джоэл Соуза заявил, что продолжит работать над фильмом только потому, что в нём будут задействованы близкие оператора. Он отметил, что все, кто, работал с Хатчинс, запомнили её талантливым, добрым и позитивным человеком.

«Если говорить о моих личных попытках оправиться от произошедшего — любое решение о возвращении в режиссёрское кресло для завершения работы над фильмом имело смысл лишь при участии Мэтта и семьи Галины. Пусть и не без горечи, но я рад, что вместе мы завершим то, что (когда-то. — RT) начали мы с Галиной», — отметил он.

Адвокат продюсерской компании фильма заявил, что стороны пришли к решению, которое (при условии одобрения судом) знаменует собой важный шаг в том, чтобы отдать дань уважения оператору и её работе.

Сам Болдуин в Instagram* поблагодарил всех, кто принял участие в разрешении «этой трагической и болезненной ситуации», и отметил, что в ходе дела всеми сторонами учитывались интересы несовершеннолетнего сына Галины Хатчинс.

«В ходе этого непростого процесса всем особенно хотелось поступать так, как будет лучше для сына Галины», — написал он.

Джейсон Боулз, юрист, представляющий интересы оружейницы Ханны Гутьеррес-Рид, сказал, что его клиентка рада такому исходу событий. Адвокат надеется, что прокуратура не станет выдвигать уголовное обвинение.

«Надеемся, в окружной прокуратуре тоже признают, что в отношении этого трагического происшествия удалось добиться определённой справедливости, и решат не выдвигать уголовных обвинений»», — говорит он.

Однако в прокуратуре штата Нью-Мексико, занимающейся выяснением обстоятельств смерти Галины Хатчинс, заявили, что мирное урегулирование вопроса между сторонами не повлияет на рассмотрение прокурором обвинений.

«Предлагаемое мировое соглашение, озвученное сегодня в ходе процесса по делу о причинении Галине Хатчинс смерти по неосторожности против продюсеров кинокартины «Ржавчина», в том числе Алека Болдуина, никаким образом не повлияет ни на текущее расследование окружного прокурора Мэри Кармак-Олтвайс, ни на её окончательное решение о том, выдвигать ли уголовные обвинения по данному делу или нет», — передаёт слова пресс-секретаря прокуратуры Хизер Брюэр Variety.

В сообщении Брюэр отметила, что всё зависит от фактов, которые могут указать на причастность к смерти Хатчинс участников инцидента.

«В то время, как гражданские иски разрешаются частным образом и зачастую с привлечением финансовых вознаграждений, уголовные дела оперируют исключительно фактами. Если факты и доказательства дадут основания для предъявления уголовных обвинений в соответствии с законодательством штата Нью-Мексико, они будут предъявлены. Перед законом все равны», — резюмировала она.

Из этого можно сделать вывод, что расследование, рассматривающее обвинения против четырёх человек, включая Болдуина и оружейницу Ханну Гутьеррес-Рид, будет продолжено.

Галина Хатчинс трагически скончалась 21 октября 2021 года. В то же время был ранен режиссёр Джоэл Соуза. Во время работы над одной из сцен вестерна «Ржавчина» Алек Болдуин выстрелил из револьвера и попал в коллег. Хатчинс была доставлена в больницу, однако спасти её не удалось.

В ноябре 2021-го более 200 кинооператоров подписали петицию о запрете функционального огнестрельного оружия на съёмках фильмов и предложили использовать более безопасные альтернативы.

Позднее в том же месяце осветитель ленты «Ржавчина» Серж Светной, друг погибшей, обвинил съёмочную группу в несоблюдении техники безопасности и халатности, приведшей к гибели оператора, и подал иск в суд. Позже к нему присоединилась помощница сценариста Мэми Митчелл. Она заявила, что получила физические и эмоциональные травмы, и также подала в суд на Алека Болдуина, оружейницу Ханну Гутьеррес-Рид, помощника режиссёра Дэйва Холлса, продюсеров и иных сотрудников, отвечавших за обращение с оружием на съёмочной площадке.

Алек Болдуин отрицал свою вину. Он заявил, что «выстрел произошёл случайно». Артист предположил, что револьвер был заряжен холостыми патронами. Он отметил, что направлял оружие в соответствии с указаниями Хатчинс, которая выстраивала кадр для съёмки. Кроме того, он заявлял, что даже не нажимал на спусковой крючок.

Семья Хатчинс, всё это время ожидавшая результатов экспертизы, обратилась в суд. Она подала иск на производственную компанию и причастных к делу лиц в феврале 2022 года.

В апреле Бюро по охране труда штата Нью-Мексико обнародовало результаты расследования, в ходе которого выяснилось, что представители компании сознательно нарушали ряд требований безопасности на съёмках. В документе отмечалось, что организация не приняла необходимых мер, позволяющих обеспечить безопасность на площадке. Среди них — должная проверка поступающих в павильон боеприпасов, а также проведение обучения по обращению с огнестрельным оружием в необходимом объёме. В результате дирекция фильма была оштрафована на более чем $100 тыс.

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