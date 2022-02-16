«Нужно, чтобы актёры могли полагаться на оружейников»: защита Болдуина ответила на новые обвинения семьи Галины Хатчинс

Семья оператора Галины Хатчинс, погибшей при ранении на съёмках фильма «Ржавчина», подала в суд на актёра и продюсера Алека Болдуина. По мнению родственников Хатчинс, артист и другие ответчики не соблюдали требования безопасности, и это привело к трагедии. Спустя несколько часов адвокат Болдуина заявил, что «любое заявление о том, что Алек проявлял безответственность, совершенно не соответствует действительности». Защита утверждает: у актёров должна быть возможность полагаться на оружейников, а не самостоятельно оценивать безопасность реквизита.

Семья Галины Хатчинс — оператора, погибшей в результате выстрела на съёмках фильма «Ржавчина», — подала в суд на ряд организаций, продюсеров и членов съёмочной группы ленты, включая Алека Болдуина.

«Галина Хатчинс заслуживала того, чтобы жить, и во власти ответчиков было предотвратить её гибель, если бы они свято чтили свой долг защищать безопасность каждого человека на съёмочной площадке, где присутствует огнестрельное оружие, а не экономили на технике безопасности, когда от этого зависели человеческие жизни, стремясь уложиться в график и игноририруя многочисленные жалобы на нарушения правил безопасности», — говорится в иске.

По мнению семьи Хатчинс, Болдуин и другие ответчики были осведомлены о проблемах с безопасностью на площадке и не сделали ничего, что бы обеспечило соблюдение правил в деле обращения с оружием.

«Если бы ответчик Болдуин, продюсеры и компании, занятые в производстве фильма «Ржавчина», принимали надлежащие меры предосторожности для обеспечения безопасного обращения с огнестрельным оружием на съёмочной площадке фильма «Ржавчина», или если бы на съёмочной площадке фильма «Ржавчина» 21 октября 2021 года соблюдались базовые правила безопасного обращения с огнестрельным оружием, Галина Хатчинс была бы жива и здорова и обнимала бы (сейчас. — RT) своего мужа и девятилетнего сына», — полагает сторона обвинения.

Как подчёркивает Deadline, Болдуину среди прочих был предъявлен иск, в частности, за «безответственное поведение и урезание расходов, повлекшие за собой бессмысленную трагическую гибель Галины Хатчинс».

В то же время, по данным СМИ, полиция ещё не предъявила никаких обвинений по делу и продолжает расследование произошедшего.

Вскоре после новостей о новом иске ситуацию прокомментировал адвокат Болдуина и других продюсеров Аарон Дайер. Он заявил, что «любое заявление о том, что Алек проявлял безответственность, совершенно не соответствует действительности».

По мнению защиты артиста, члены съёмочной группы в вопросах безопасности оружия полагались на двух специалистов, как раз ответственных за оружие. Защита обращает внимание, что «этот протокол (безопасности. — RT) действовал на съёмках тысяч фильмов с миллионами выстрелов, поскольку ни на одной съёмочной площадке не было инцидента, когда кто-то пострадал от пули».

«Нужно, чтобы актёры могли полагаться на оружейников и профессионалов отдела реквизита, а также на помощников режиссёра, а не решали самостоятельно, когда оружие безопасно для использования», — отмечает Дайер.

© Кадр со съёмок фильма «Ржавчина»

Трагедия на съёмках

21 октября 2021 года в результате выстрела во время съёмок одной из сцен вестерна «Ржавчина» в Нью-Мексико погибла оператор Галина Хатчинс и был ранен режиссёр Джоэл Соуза. Выстрел произвёл Алек Болдуин — продюсер и исполнитель главной роли в картине.

Артист не считает себя виновным в произошедшем. По словам Болдуина, он направлял пистолет в соответствии с указаниями Хатчинс и даже не нажимал на спусковой крючок.

Вскоре после инцидента со стороны некоторых членов съёмочной группы последовали иски в отношении коллег. Первым в суд обратился главный осветитель фильма Серж Светной. Он обвинил ряд кинематографистов, включая Болдуина и оружейницу Ханну Гутьеррес-Рид, в нарушении техники безопасности.

Следом был подан иск от лица помощницы сценариста проекта Мэми Митчелл. Она утверждает, что в результате произошедшего получила физические и эмоциональные травмы.

Гутьеррес-Рид, в свою очередь, подала в суд на Сета Кенни, который отвечал за поставку боеприпасов на площадку. По словам оружейницы, Кенни принёс на съёмки смесь боевых патронов и муляжей, что впоследствии и привело к трагедии.

Кроме того, в иске говорится, что съёмки были суматошными и трудоёмкими, команда много работала в условиях минимальных ресурсов.

«Появление на съёмочной площадке боевых патронов, чего никто не ожидал, в сочетании с атмосферой хаоса и спешки породило идеальные условия для несчастного случая», — отмечается в документе.

Бывший ассистент оператора фильма Лейн Лупер в беседе с журналистами также обращал внимание на то, что на площадке уделялось недостаточно внимания обеспечению безопасности. Кроме того, кинематографист утверждает, что случайные выстрелы на съёмках картины происходили и прежде.

Трагедия спровоцировала масштабные обсуждения вопроса безопасности на съёмочных площадках в США. Так, в ноябре более 200 кинооператоров (среди которых — операторы таких известных картин, как «Дюна» и «Вечное сияние чистого разума») подписали открытое письмо с призывом отказаться от использования функционального огнестрельного оружия на съёмках фильмов.