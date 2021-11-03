«У нас есть безопасные альтернативы»: кинематографисты в США требуют запрета огнестрельного оружия на съёмках

Более 200 кинооператоров подписали открытое письмо с призывом отказаться от использования функционального огнестрельного оружия на съёмках фильмов. Кинематографисты напомнили о существовании безопасных альтернатив и заявили, что больше не будут работать на площадках, где не соблюдаются выдвинутые требования. Среди подписавших письмо — номинанты на «Оскар», операторы таких популярных картин, как «Дюна», «Ферма «Мадбаунд», «Кэрол» и «Вечное сияние чистого разума».

Более 200 кинооператоров, среди которых двукратный номинант на премию «Оскар» Эдвард Лахман («Кэрол»), номинанты на «Оскар» Рэйчел Моррисон («Ферма «Мадбаунд») и Грег Фрейзер («Дюна»), а также Эллен Кёрас («Вечное сияние чистого разума»), подписали открытое письмо с призывом отказаться от использования на съёмках настоящего огнестрельного оружия. Кинематографисты заявили, что отныне не будут работать на площадках, где не соблюдается данное требование.

«Мы клянёмся больше не работать на проектах, где для кинематографических целей используется функциональное огнестрельное оружие. Клянёмся больше не подвергать неоправданной смертельной опасности себя и свою съёмочную группу. У нас есть безопасные альтернативы в виде визуальных эффектов и нефункционального оружия. Мы не станем сидеть сложа руки и ждать, когда индустрия изменится. Мы обязаны сами добиваться изменений в отрасли», — приводит фрагмент письма Variety.

Составители обращения ожидают, что их инициативу поддержат руководители профсоюзов и продюсеры. Также они призывают законодателей к соответствующим действиям.

Кинематографисты выступили со своими требованиями вскоре после трагического случая на съёмках вестерна «Ржавчина» в Нью-Мексико. Тогда актёр Алек Болдуин выстрелом случайно убил оператора Галину Хатчинс и ранил режиссёра Джоэла Соузу. По данным СМИ, Болдуин не знал, что пистолет заряжен боевыми патронами.

Вскоре после трагедии актёр сообщил, что сотрудничает с полицией в рамках расследования, а также оказывает поддержку семье погибшей.

«Нет слов, чтобы передать мои потрясение и печаль в связи с трагическим происшествием, которое унесло жизнь Галины Хатчинс», — отметил артист.

Позднее он также рассказал журналистам о дружбе с Хатчинс и согласился с необходимостью ужесточения мер безопасности и, возможно, запрета настоящего оружия на съёмках.

По данным TMZ, говоря непосредственно о съёмках «Ржавчины», Болдуин назвал команду проекта «хорошо подготовленной», однако выразил сомнения в том, что производство продолжится после смерти оператора.

Трагическое происшествие на площадке «Ржавчины» — не единственный подобный случай в истории кино. В 1993 году на съёмках фильма «Ворон» получил огнестрельное ранение актёр Брэндон Ли, сын Брюса Ли. Спасти его не удалось. В 1984-м в результате трагической случайности на съёмках ленты «Скрываемый факт» от выстрела скончался актёр Джон-Эрик Хексам.

Также по теме Смертельный выстрел: Алек Болдуин убил оператора и ранил режиссёра на съёмках фильма Актёр Алек Болдуин на съёмках вестерна «Ржавчина» в Нью-Мексико произвёл выстрел, жертвой которого стала женщина-оператор. Режиссёр...

В октябре на портале Change.org была запущена петиция с требованиями запретить использование настоящего огнестрельного оружия на съёмках и улучшить условия труда работников киноиндустрии.

«Необходимо сделать так, чтобы подобная трагедия, которой можно было избежать, больше никогда не повторилась. Нет никаких оправданий тому, что такое происходит в XXI веке. На съёмочных площадках больше не нужно настоящее оружие. Сейчас не начало 1990-х, когда похожим образом погиб Брэндон Ли. Необходимо добиться изменений прежде, чем мы потеряем других талантливых людей», — говорится в описании петиции. К настоящему моменту её подписали более 103 тыс. человек, в том числе актрисы Сара Полсон, Лина Данэм, Анна Пэкуин и Оливия Уайлд.

Галина Хатчинс родилась на Украине, а выросла на советской военной базе за Полярным кругом. Некоторое время она занималась журналистикой, работая над производством британских документальных фильмов. В 2015 году Хатчинс завершила обучение в Американском институте кино и сосредоточилась на операторской карьере. В последующие годы она приняла участие в работе более чем над 20 фильмами. Из них российскому зрителю наиболее известен криминальный боевик «Макс Фист» 2020 года выпуска. Работы оператора неоднократно участвовали в кинофестивалях.

Продюсер Надежда Гусельникова, близко знакомая с Галиной Хатчинс, рассказала в беседе с RT, какой ей запомнилась погибшая.

«Она была прекрасным человеком, очень добрым, светлым, креативным... Это огромная потеря для всех нас: и для тех, кто её знал лично, и для кино, и для Голливуда, и для кино Украины, Белоруссии, России», — заявила Гусельникова.

По словам продюсера, несколько месяцев назад она предлагала Хатчинс работу, однако та сделала выбор в пользу производства «Ржавчины», подчеркнув, что это проект, «от которого она не может отказаться».