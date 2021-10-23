NYT: коллеги Болдуина заверили его в отсутствии боевых патронов в пистолете
Как пишет РИА Новости, в показаниях, зафиксированных детективом, сообщается, что ассистент режиссёра не знал, что пистолет заряжен боевыми патронами.
Ранее сообщалось, что американский актёр Алек Болдуин убил оператора и ранил режиссёра на съёмках фильма.
Болдуин добровольно пришёл в отделение полиции после инцидента на съёмочной площадке в штате Нью-Мексико.
Кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с Общественной службой новостей прокомментировал трагедию на съёмочной площадке фильма «Ржавчина».