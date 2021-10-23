NYT: коллеги Болдуина заверили его в отсутствии боевых патронов в пистолете

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Ассистент режиссёра фильма «Ржавчина», во время съёмок которого актёр Алек Болдуин случайно застрелил оператора и ранил режиссёра, сказал Болдуину, что в пистолете нет боевых патронов. Об этом информирует газета The New York Times со ссылкой на показания.

Как пишет РИА Новости, в показаниях, зафиксированных детективом, сообщается, что ассистент режиссёра не знал, что пистолет заряжен боевыми патронами.

Ранее сообщалось, что американский актёр Алек Болдуин убил оператора и ранил режиссёра на съёмках фильма.

Болдуин добровольно пришёл в отделение полиции после инцидента на съёмочной площадке в штате Нью-Мексико.

Кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с Общественной службой новостей прокомментировал трагедию на съёмочной площадке фильма «Ржавчина».

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