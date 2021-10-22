Болдуин прокомментировал гибель оператора на съёмочной площадке

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Американский актёр Алек Болдуин прокомментировал инцидент на съёмочной площадке фильма «Ржавчина», где в результате совершённого им выстрела погибла оператор.
Болдуин прокомментировал гибель оператора на съёмочной площадке
  • Reuters

«Нет слов, чтобы передать мои потрясение и печаль в связи с трагическим происшествием, которое унесло жизнь Галины Хатчинс», — отметил Болдуин в своём Twitter.

Он добавил, что полностью сотрудничает с полицией в рамках расследования обстоятельств трагедии. 

По словам актёра, он находится на связи с мужем погибшей и предлагает её семье поддержку в связи с произошедшим.

Ранее стало известно, что погибшая на съёмках в США от совершённого Болдуином выстрела оператор Галина Хатчинс родилась и выросла в СССР.

Также в результате инцидента пострадал режиссёр фильма.

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