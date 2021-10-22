Болдуин прокомментировал гибель оператора на съёмочной площадке
- Reuters
«Нет слов, чтобы передать мои потрясение и печаль в связи с трагическим происшествием, которое унесло жизнь Галины Хатчинс», — отметил Болдуин в своём Twitter.
Он добавил, что полностью сотрудничает с полицией в рамках расследования обстоятельств трагедии.
По словам актёра, он находится на связи с мужем погибшей и предлагает её семье поддержку в связи с произошедшим.
Ранее стало известно, что погибшая на съёмках в США от совершённого Болдуином выстрела оператор Галина Хатчинс родилась и выросла в СССР.
Также в результате инцидента пострадал режиссёр фильма.