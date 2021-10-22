Погибшая на съёмках в США от выстрела Болдуина оператор родилась и выросла в СССР

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Застреленная актёром Алеком Болдуином на съёмках в США кинооператор Галина Хатчинс родилась и выросла в Советском Союзе. Об этом сообщается на личном сайте погибшей.
Погибшая на съёмках в США от выстрела Болдуина оператор родилась и выросла в СССР
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«Родом из Украины, Галина выросла на советской военной базе за Полярным кругом, в окружении северных оленей и атомных подводных лодок», — говорится на сайте.

Она получила высшее образование в области международной журналистики в Киевском национальном университете на Украине.

В результате выстрела Болдуина, оператор-постановщик Галина Хатчинс получила тяжёлое ранение и умерла в больнице.

Съёмки вестерна Rust, в котором продюсером и главным героем выступает Болдуин, проходят в штате Нью-Мексико.

Также стало известно, что раненный Болдуином режиссёр находится в критическом состоянии.

Обстоятельства происшествия уточняются.

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