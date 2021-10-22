Погибшая на съёмках в США от выстрела Болдуина оператор родилась и выросла в СССР
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«Родом из Украины, Галина выросла на советской военной базе за Полярным кругом, в окружении северных оленей и атомных подводных лодок», — говорится на сайте.
Она получила высшее образование в области международной журналистики в Киевском национальном университете на Украине.
В результате выстрела Болдуина, оператор-постановщик Галина Хатчинс получила тяжёлое ранение и умерла в больнице.
Съёмки вестерна Rust, в котором продюсером и главным героем выступает Болдуин, проходят в штате Нью-Мексико.
Также стало известно, что раненный Болдуином режиссёр находится в критическом состоянии.
Обстоятельства происшествия уточняются.