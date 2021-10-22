Раненный Болдуином режиссёр находится в критическом состоянии

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Режиссер Джоэл Соуса, раненный актёром Алеком Болдуином из пистолета на съемках вестерна в США, находится в критическом состоянии.

Об этом пишет Hollywood Reporter со ссылкой на данные полиции.

Съёмки вестерна Rust, в котором продюсером и главным героем выступает Болдуин проходят в штате Нью-Мексико.

В результате выстрела Болдуина, оператор-постановщик Галина Хатчинс получила тяжёлое ранение и умерла в больнице.

Предполагается, что оружие, из которого стрелял Болдуин, должно было быть заряжено холостыми патронами, однако это оказалось не так.

В отношении актёра пока не выдвинуто обвинений. Сами съёмки фильма приостановлены. 

В январе 2019 года Болдуин признал свою вину в деле о драке за парковочное место. Суд приговорил его к штрафу и обязательному курсу занятий по управлению гневом.

Также в 2019 году Болдуин заявлял, что устал исполнять роль президента США Дональда Трампа в программе Saturday Night Live 

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