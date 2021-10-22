Раненный Болдуином режиссёр находится в критическом состоянии
Об этом пишет Hollywood Reporter со ссылкой на данные полиции.
Съёмки вестерна Rust, в котором продюсером и главным героем выступает Болдуин проходят в штате Нью-Мексико.
В результате выстрела Болдуина, оператор-постановщик Галина Хатчинс получила тяжёлое ранение и умерла в больнице.
Tragically, cinematographer Halyna Hutchins, 42, was killed in the incident involving a prop gun that was fired by Baldwin https://t.co/v0NfhZuFlDpic.twitter.com/97n2IzaJxC— The Hollywood Reporter (@THR) October 22, 2021
Предполагается, что оружие, из которого стрелял Болдуин, должно было быть заряжено холостыми патронами, однако это оказалось не так.
В отношении актёра пока не выдвинуто обвинений. Сами съёмки фильма приостановлены.
В январе 2019 года Болдуин признал свою вину в деле о драке за парковочное место. Суд приговорил его к штрафу и обязательному курсу занятий по управлению гневом.
Также в 2019 году Болдуин заявлял, что устал исполнять роль президента США Дональда Трампа в программе Saturday Night Live