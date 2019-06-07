Алек Болдуин рассказал об усталости от исполнения роли Трампа на ТВ

Американский актёр Алек Болдуин заявил, что устал исполнять роль президента США Дональда Трампа в программе Saturday Night Live и желает, чтобы ему поскорее нашли замену.

«Я не могу представить себе, что снова делаю это. Просто не могу. Им следует найти кого-то другого, кому захочется заниматься этим», — сказал Болдуин в интервью USA Today.

В марте 2018 года Алек Болдуин прокомментировал критику со стороны Трампа, отметив, что будет и далее выступать с пародиями на главу государства вплоть до «импичмента и отставки» лидера страны.

В сентябре 2017 года Болдуин получил премию «Эмми» за пародию на Трампа. По словам актёра, супруге Трампа Меланье нравятся его пародии. Сам американский президент отметил, что Болдуин спас свою карьеру пародией на него.