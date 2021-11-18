«Воочию увидела ужас произошедшего»: помощница сценариста фильма «Ржавчина» подала в суд на Алека Болдуина

Работавшая над лентой «Ржавчина» помощница сценариста Мэми Митчелл подала в суд на Алека Болдуина, продюсеров проекта и других членов съёмочной группы. Кинематографистка утверждает, что получила физические и эмоциональные травмы в результате выстрела, который унёс жизнь оператора Галины Хатчинс и ранил режиссёра Джоэла Соузу. Иск Мэми Митчелл — второй по данному делу. Ранее схожие обвинения выдвинул главный осветитель фильма Серж Светной.

Помощница сценариста фильма «Ржавчина» Мэми Митчелл подала в суд на сотрудников съёмочной группы ленты. Кинематографистка утверждает, что произведённый Алеком Болдуином выстрел, в результате которого погибла оператор Галина Хатчинс и был ранен режиссёр Джоэл Соуза, нанёс ей физические и эмоциональные травмы.

Митчелл обвиняет команду проекта в опасном посягательстве, умышленном причинении эмоционального и физического вреда. Среди ответчиков, помимо Болдуина, — продюсеры Райан Смит, Нэйтан Клингер, Анжул Нигам, Аллен Чейни, Эмили Хантер Сэлвсон, Райан Уинтерстерн, Дженнифер Ламб, Крис М.Б. Шарп и Мэтт Дельпиано, а также ассистент режиссёра Дэйв Холлс и оружейница Ханна Гутьеррес-Рид.

«Истица была напугана и опасалась за свою жизнь. В результате выстрела истица почувствовала боль в ушах и голове, а вскоре после этого начала слышать громкий звон в ушах. Чуть позже истица воочию увидела ужас произошедшего», — говорится в иске.

В заявлении, опубликованном на сайте Variety, Митчелл рассказывает, какой ей запомнилась Галина Хатчинс, а также вспоминает об обстоятельствах трагедии. По словам Мэми Митчелл, она присутствовала на площадке в момент подготовки к съёмкам и видела сам момент выстрела.

«Оглушительно громкий выстрел. Я была ошеломлена. Услышала чей-то стон и обернулась: наш режиссёр падал назад, держась за верхнюю часть тела. Я повернулась в сторону Алека и увидела, как слева от меня падает Галина», — рассказывает Митчелл.

Когда она поняла, что произошло, то вызвала скорую помощь. Вскоре после возвращения домой Митчелл узнала о смерти коллеги. По словам кинематографистки, этот инцидент сильно травмировал её и повлиял на качество её дальнейшей жизни.

«Никогда не забуду то, что произошло в тот день на съёмочной площадке «Ржавчины». Я вновь и вновь переживаю момент выстрела и вспоминаю громкий хлопок, с которым сработал пистолет. Я подавлена. Не чувствую себя в безопасности. Мне кажется, что в любое время со мной и дорогими мне людьми, находящимися рядом со мной, может что-то случиться. У меня нет ощущения присутствия в моей жизни какого-то защитного барьера. Будущее меня пугает. Эта жестокая трагедия лишила мою жизнь радости», — говорится в заявлении Мэми Митчелл.

AP

© Richard Vogel

Иск Мэми Митчелл — уже второй по данному делу. Неделей ранее со схожими обвинениями выступил главный осветитель проекта Серж Светной. Он также призывает к ответу Алека Болдуина, Дэйва Холлса, Ханну Гутьеррес-Рид и прочих.

По словам Светного, перед выстрелом пистолет побывал в руках нескольких членов команды и никто не проверил оружие должным образом. Кроме того, осветитель утверждает, будто в рамках сцены Алек Болдуин вообще не должен был нажимать на курок — предполагалось, что он лишь наведёт пистолет на камеру.

В момент выстрела осветитель присутствовал на площадке. Он полагает, что пуля едва в него не попала, а остаточные материалы из револьвера поцарапали линзы его очков.

В своём иске Серж Светной объясняет, что получил телесные повреждения и психологическую травму. Он требует возмещения физического и морального ущерба.

Трагический инцидент на съёмках фильма «Ржавчина» произошёл 21 октября в Нью-Мексико. Он вызвал дискуссии о целесообразности применения огнестрельного оружия на съёмках. В конце октября на портале Change.org была запущена петиция с требованиями запретить использование действующего оружия на кинопроизводстве. Также её авторы призывают пересмотреть условия труда работников индустрии. К настоящему моменту петицию подписали более 115 тыс. человек. Среди них — актрисы Оливия Уайлд, Сара Полсон, Лина Данэм, Анна Пэкуин.

Кроме того, в начале ноября более 200 операторов подписали открытое письмо с аналогичным требованием. Они заявили, что больше не будут работать на площадках, где используется действующее огнестрельное оружие. В письме подчёркивается, что у кинематографистов есть «безопасные альтернативы в виде визуальных эффектов и нефункционального оружия».

Позднее Алек Болдуин предложил приглашать сотрудника полиции на площадку всякий раз, когда снимаются сцены с перестрелками, чтобы тот следил за соблюдением требований безопасности.