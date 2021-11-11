«Каждый должен нести полную ответственность»: член съёмочной группы фильма «Ржавчина» подал в суд на Болдуина

Главный осветитель фильма «Ржавчина» Серж Светной подал в суд на нескольких членов съёмочной группы, включая актёра Алека Болдуина. По мнению истца, артист и другие обвиняемые им лица проявили халатность и пренебрегли техникой безопасности, а потому несут ответственность за гибель кинооператора Галины Хатчинс. Светной требует от ответчиков компенсации, которая возместила бы нанесённый ему физический и моральный ущерб.

Главный осветитель фильма «Ржавчина» Серж Светной подал в суд на нескольких членов съёмочной группы, которые могут быть связаны с гибелью оператора Галины Хатчинс.

Как отмечает Rolling Stone, в числе ответчиков — нажавший на спусковой крючок актёр Алек Болдуин, оружейница Ханна Гутьеррес-Рид, помощник режиссёра Дэйв Холлс, продюсеры и прочие сотрудники, ответственные за обращение с оружием. Светной обвиняет их в несоблюдении техники безопасности и халатности, которая привела к трагедии.

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По данным истца, пистолет, из которого был произведён выстрел, побывал в руках нескольких членов съёмочной группы. Специалист по реквизиту передал его Гутьеррес-Рид, которая зарядила оружие и вручила его Дэйву Холлсу. Помощник режиссёра, в свою очередь, «не смог должным образом осмотреть» пистолет перед тем, как отдать его Алеку Болдуину.

Актёр, по мнению Светного, прежде чем целиться в людей, также должен был проверить состояние оружия и убедиться, что в нём нет боевых патронов. Кроме того, в соответствии с текстом обвинения, постановка сцены не требовала от актёра нажатия на курок: Болдуин должен был лишь наставить пистолет на камеру.

В день трагедии Серж Светной находился на площадке, в непосредственной близости от места событий. В судебном иске говорится, что осветитель стоял примерно в двух метрах от Алека Болдуина и участвовал в подготовке съёмок.

Истец заявил, что пуля, которая нанесла смертельные повреждения Хатчинс и ранила режиссёра Джоэла Соуза, едва не попала в него.

«Справа от себя он ощутил непонятный пугающий толчок сжатого воздуха, — говорится в исковом заявлении, поданном в Верховный суд Лос-Анджелеса. — Он почувствовал, как то, что, по его мнению, представляло собой порох и другие остаточные материалы из револьвера, попало ему прямо в правую сторону лица и поцарапало линзы надетых в тот момент очков».

Светной позиционирует себя как близкого друга погибшей: они вместе они работали почти на всеми её фильмами, «делили еду и воду», «снимали под палящим солнцем и мёрзли в снегах». Согласно судебным документам, именно Светной следил за Хатчинс после того, как она была ранена, разговаривал с ней, стараясь удержать женщину в сознании.

The New York Times сообщает, что судебное обращение Светного содержит требования о возмещении морального и физического ущерба. В тексте искового заявления говорится, что светооператор получил телесные повреждения от остаточных материалов выстрела, а также психологическую травму, поскольку стал свидетелем смерти своей подруги, что «лишило его возможности продолжать работу».

На своей странице в Facebook Серж Светной опубликовал официальное заявление для прессы, в котором сообщил, что не считает виновным в гибели Хатчинс кого-то конкретного. По мнению осветителя, продюсеры в целом должны нанимать на работу профессионалов и не экономить на персонале.

«Я не обвинял и не обвиняю никого лично, и тем более кого-то одного. В кинопроизводственном процессе участвует много человек. Каждый человек должен делать свою работу и нести полную ответственность за неё», — написал Светной.

Ранее он подчёркивал: «Всему виной халатность и непрофессионализм».

Смерть Галины Хатчинс вызвала дискуссию о полном запрете функционального огнестрельного оружия на съёмочных площадках. Открытое письмо с таким предложением подписали более 200 кинематографистов, среди которых Эдвард Лахман («Кэрол»), Рэйчел Моррисон («Ферма «Мадбаунд») и Грег Фрейзер («Дюна»). Они объявили, что больше не будут участвовать в проектах, на съёмках которых данное требование не соблюдается.

В свою очередь, Алек Болдуин предложил приглашать сотрудников полиции для записи любых сцен с оружием, чтобы специалисты могли следить за безопасностью.

Трагический инцидент, в результате которого погибла оператор Галина Хатчинс, произошёл 21 октября на съёмках вестерна «Ржавчина» в Нью-Мексико. В результате ЧП режиссёр фильма Джоэл Соуз был доставлен в больницу с повреждением ключицы, а Хатчинс получила смертельное ранение в грудь.