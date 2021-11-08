Алек Болдуин предложил приглашать полицию на съёмки фильмов с использованием оружия

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Американский актёр Алек Болдуин, на съёмках с которым из-за выстрела погибла оператор Галина Хатчинс, предложил сделать обязательным присутствие представителя полиции на съёмочных площадках во время записи сцен с перестрелками.
Алек Болдуин предложил приглашать полицию на съёмки фильмов с использованием оружия
  • AP

«На любых съёмках кино или сериалов, где используется оружие, бутафорское или иное, должен присутствовать нанятый продюсерами сотрудник полиции, который будет следить за безопасностью», — сообщил актёр в Twitter.

21 октября Болдуин на съёмках вестерна «Ржавчина» в Нью-Мексико произвёл выстрел, жертвой которого стала оператор Галина Хатчинс.

Актёр добровольно пришёл в отделение полиции после инцидента на съёмочной площадке.

Кинопродюсер Надежда Гусельникова рассказала RT о своей подруге — кинооператоре Галине Хатчинс, которая погибла во время съёмок.

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