Алек Болдуин предложил приглашать полицию на съёмки фильмов с использованием оружия
- AP
«На любых съёмках кино или сериалов, где используется оружие, бутафорское или иное, должен присутствовать нанятый продюсерами сотрудник полиции, который будет следить за безопасностью», — сообщил актёр в Twitter.
21 октября Болдуин на съёмках вестерна «Ржавчина» в Нью-Мексико произвёл выстрел, жертвой которого стала оператор Галина Хатчинс.
Актёр добровольно пришёл в отделение полиции после инцидента на съёмочной площадке.
Кинопродюсер Надежда Гусельникова рассказала RT о своей подруге — кинооператоре Галине Хатчинс, которая погибла во время съёмок.