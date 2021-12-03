«Выстрел произошёл случайно»: Алек Болдуин заявил, что не виноват в смерти оператора фильма «Ржавчина»

Алек Болдуин рассказал об обстоятельствах выстрела на съёмках ленты «Ржавчина», в результате которого погибла оператор проекта Галина Хатчинс. По словам актёра, он направлял пистолет в соответствии с указаниями Хатчинс и даже не нажимал на спусковой крючок. Артист не считает себя виновным в произошедшем. Ранее стало известно, что на Болдуина и других членов съёмочной группы подали в суд помощница сценариста и главный осветитель «Ржавчины».

Американский актёр Алек Болдуин дал интервью телеканалу ABC, в котором рассказал об инциденте, произошедшем на съёмках фильма «Ржавчина» 21 октября 2021 года. Тогда в результате выстрела из пистолета, который был в руках Болдуина, погибла оператор Галина Хатчинс и получил ранение режиссёр Джоэл Соуза.

Артист сообщил детали происшествия и подчеркнул, что не чувствует себя виноватым в случившемся. По словам Алека Болдуина, он был уверен, что выданный ему пистолет заряжен холостым патроном. Кроме того, он заявил, что направлял оружие в соответствии с указаниями оператора, которая выстраивала кадр для съёмки, и даже не нажал на спусковой крючок.

«Она (Галина Хатчинс. — RT) руководила всем процессом. Объясняла, как я должен держать пистолет для данного ракурса. Я достаю его и нахожу нужную позицию... Я держал пистолет так, как она попросила. В итоге он оказался нацелен чуть ниже её подмышки. Так мне сказали (потом. — RT), но я не знаю», — вспоминает Болдуин.

Он добавил, что «выстрел произошёл совершенно случайно. При постановке кадров, которые могли вообще не попасть в фильм».

«Я достал пистолет и начал взводить курок, но на спусковой крючок (в разговорной речи его называют курком. — RT) нажимать не собирался. Спрашиваю: «Как видно?» Она: «Наклоните его чуть ниже и держите вот так». Я взвожу курок (и спрашиваю. — RT): «Теперь как? А теперь?» Она отвечает… Тут я отпускаю курок — и пистолет стреляет. Я отпускаю курок — и происходит выстрел», — утверждает Болдуин. Он подчеркнул, что «никогда в жизни не стал бы направлять пистолет на человека и нажимать на спусковой крючок».

По словам артиста, сразу после выстрела он сам не понял, что произошло, и подумал, что Галина Хатчинс упала в обморок. Актёр осознал происходящие лишь спустя по меньшей мере 45 минут.

Также Алек Болдуин прокомментировал претензии бывшего ассистента оператора фильма «Ржавчина» Лейна Лупера, который уволился за день до трагического события. В беседе с ABC Лупер заявил, что на площадке уделялось недостаточно внимания обеспечению безопасности, а все жалобы команды игнорировались. Кроме того, по словам кинематографиста, случайные выстрелы на съёмках картины случались и раньше.

«В своём заявлении об увольнении я указал следующее: слабые противокоронавирусные меры, ситуация с проживанием — необходимость ездить в Альбукерке и обратно, и в особенности меры обеспечения безопасности при обращении с оружием, отсутствие репетиций и подготовки съёмочной группы к тому, что мы должны были делать в течение дня», — сообщил Лупер.

Он остался недоволен и тем, что съёмки проходили в большой спешке, а из-за объёма работы у него не оставалось времени на отдых. Также Лупер рассказал, что ему не предоставили жильё вблизи от места съёмок и задерживали денежные выплаты, причём они производились не только с опозданием, но и в меньшем объёме.

Алек Болдуин заявил, что за время работы над проектом «не заметил никаких проблем с безопасностью», а также объяснил свои задачи как одного из продюсеров проекта. По словам артиста, он отвечал исключительно за кастинг и вопросы, связанные со сценарием. Никакого отношения к финансам Болдуин якобы не имел.

В то же время актёр подчеркнул, что кинематографисты всегда стремятся сэкономить средства независимо от бюджета того или иного проекта.

«Если говорить о сокращении расходов, деньги хочет сэкономить и Спилберг, и Том Круз — и я смотрю на это без какого-то осуждения или цинизма. Каждый в кинопроизводстве в ответе за то, чтобы не тратить выданные деньги безрассудно и неосмотрительно. Вы знаете, что эти люди снимают фильмы с бюджетом в $205 млн, а я — с бюджетом в $5 млн или около того», — говорит Болдуин.

Фото со съёмок фильма «Ржавчина»

AP

© Jae C. Hong

Накануне выхода интервью стали известны некоторые подробности расследования, связанного с инцидентом на съёмках «Ржавчины». По данным Variety, следователи прежде всего пытаются понять, каким образом боевые патроны могли оказаться на площадке.

Сет Кенни, эксперт, отвечающий за поставки оружия на съёмки картины, рассказал, что ещё около двух лет назад он получил перезаряженные боевые патроны, выглядевшие точно так же, как пустые и холостые. По словам Кенни, они могли оказаться и на съёмках. Однако позднее эксперт заявил, что найденные полицией боеприпасы принадлежали не ему.

Оружейница Ханна Гутьеррес-Рид, в свою очередь, говорила, что не представляет, откуда взялись боевые патроны, а отвечающая за реквизит Сара Закри предположила, что их могли принести несколько человек. Среди них — Кенни и отец Гутьеррес-Рид, ранее участвовавший в организации подготовительной стрельбы для актёров.

Трагедия породила дискуссию о запрете настоящего огнестрельного оружия — кинематографисты выступили с призывом отказаться от его использования на съёмочных площадках. Более 200 операторов, в том числе Эдвард Лахман («Кэрол»), Рэйчел Моррисон («Ферма «Мадбаунд»), Грег Фрейзер («Дюна») и Эллен Кёрас («Вечное сияние чистого разума»), подписали соответствующее открытое письмо. Они также заявили, что не будут участвовать в проектах, где не соблюдается соответствующее требование.

Сам Болдуин после инцидента выступил за то, чтобы приглашать на съёмки сцен с оружием сотрудников полиции.

«На любых съёмках фильмов или сериалов, где используется оружие, бутафорское или иное, должен присутствовать нанятый продюсерами сотрудник полиции, который будет следить за безопасностью», — написал актёр в Twitter.

Также по теме «Воочию увидела ужас произошедшего»: помощница сценариста фильма «Ржавчина» подала в суд на Алека Болдуина Работавшая над лентой «Ржавчина» помощница сценариста Мэми Митчелл подала в суд на Алека Болдуина, продюсеров проекта и других членов...

В ноябре на Болдуина и ряд членов съёмочной группы подали в суд их коллеги. В частности, главный осветитель фильма «Ржавчина» Серж Светной утверждает, что за смерть Хатчинс ответственен не только Болдуин, но также оружейница Ханна Гутьеррес-Рид, помощник режиссёра Дэйв Холлс, продюсеры и прочие сотрудники, которые отвечают за обращение с оружием.

Светной утверждает, что и сам Болдуин должен был проверить, что в пистолете отсутствуют боевые патроны. Осветитель ленты отмечает, что в съемках сцены, во время которой произошла трагедия, не было необходимости нажимать на спусковой крючок: согласно тексту, актёр должен был просто наставить оружие на камеру.

Ещё один судебный иск последовал от работавшей над фильмом «Ржавчина»‎ помощницы сценариста Мэми Митчелл. Истица заявила, что трагедия на съёмках ленты нанесла ей физические и эмоциональные травмы. В числе ответчиков назван Алек Болдуин, а вместе с ним — продюсеры Райан Смит, Нэйтан Клингер, Анжул Нигам, Аллен Чейни, Эмили Хантер Сэлвсон, Райан Уинтерстерн, Дженнифер Ламб, Крис М.Б. Шарп и Мэтт Дельпиано, а также ассистент режиссёра Дэйв Холлс и оружейница Ханна Гутьеррес-Рид.

По словам Митчелл, во время инцидента она присутствовала на съёмочной площадке и видела, как Галина Хатчинс получила смертельное ранение в грудь. Помощница сценариста утверждает, что этот инцидент нанёс ей моральный ущерб.